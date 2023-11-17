Военная операция Израиля в секторе Газа все больше беспокоит его союзников. Несмотря на публикуемые военными кадры арсеналов и туннелей, найденных, по их словам, в самих больницах и под ними, США и ЕС призывают Израиль принять существенные меры для того, чтобы обезопасить мирных жителей. Военные отвечают жесткими заявлениями, однако политическое руководство вынуждено считаться с мнением союзников, поскольку возможности Израиля не в последнюю очередь зависят от них. ХАМАС, признанный террористической организацией США и некоторыми другими странами, пытается выставить действия израильской армии частью политики Биньямина Нетаньяху по уничтожению палестинского народа и обвиняет израильского премьера в срыве переговоров по освобождению заложников.

Израильская армия продолжает наземную операцию в Газе. Согласно опубликованным кадрам, в ходе рейдов военные обнаружили тяжелые ракеты, беспилотники и другое оружие, которое, как утверждают в ЦАХАЛе, находилось, в том числе, на территории гуманитарных объектов – больниц, школ и лагеря беженцев. По утверждению начальника Генерального штаба израильской армии Херци Ха-Леви, ЦАХАЛ близок к выполнению задачи по полному уничтожению потенциала ХАМАСа в северной части сектора Газа:

«Мы близки к разрушению военной системы, существовавшей на севере сектора Газа. Мы выполним эту задачу, нам еще предстоит кое-что завершить, но мы приближаемся к этому».

При этом союзники Израиля настаивают на том, чтобы ЦАХАЛ, выполняя свои задачи, не выходил за рамки международного права. Прибывший в страну глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель призвал руководство еврейского государства не уподобляться ХАМАСу и принять все необходимые меры для защиты гражданского населения Газы. По словам Борреля, вернувшего Биньямину Нетаньяху его излюбленное сравнение, в этом и заключается отличие цивилизации от варварства:

«Один ужас не оправдывает другого. За последние недели погибли невинные мирные жители, включая тысячи детей. Мы знаем, что люди также вынуждены покидать свои дома и нуждаются в помощи. Им нужны еда, вода, топливо и защита. Израиль, естественно, нужно защищать. Даже сегодня в Израиле происходят теракты, так что это ежедневная борьба. Но одно дело – защищать Израиль, и другое – заботиться о нуждающихся людях. Вот почему Европейский союз, поддерживая право Израиля на самооборону, также просит о гуманитарной помощи, о еде, воде, топливе и защите. Я понимаю вашу ярость, но позвольте мне попросить вас не поддаваться ярости. Потому что разница между цивилизованным обществом и террористической группой – это уважение к человеческой жизни. Все человеческие жизни имеют одинаковую ценность, и, в конечном счете, безопасность может быть обеспечена только благодаря этому принципу».

Однако в Израиле настаивают: ХАМАС понимает лишь язык силы, и чтобы отбить у палестинских радикальных группировок желание когда-либо повторить террористическую атаку 7 октября, ЦАХАЛ должен продемонстрировать всю свою мощь. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант:

«Чем сильнее мы углубим нашу операцию, увеличим давление на ХАМАС и разрушим больше штабов, повредим больше туннелей, ликвидируем больше боевиков и уничтожим больше глав организаций, тем больше шансов вернуть наших заложников, потому что этот враг понимает только язык силы, и мы ему очень хорошо объясняем, что такое сила».

ХАМАС, со своей стороны, обвинил Израиль в срыве переговоров по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников. Член политбюро радикальной группировки Эззат Аль-Рашек назвал причиной провала позицию израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который, по мнению представителя ХАМАСа, не заинтересован в освобождении своих сограждан:

«Переговоры о прекращении огня и освобождении пленных продолжались с первых дней при посредничестве Катара, а иногда и участии Египта. До сих пор мы не достигли соглашения по этому поводу, соглашения о прекращении огня, даже гуманитарного, потому что Нетаньяху не хочет достигать соглашения, он не хочет гуманитарного прекращения огня, он действительно не заинтересован в освобождении заложников, будь то пленные гражданские или его солдаты, он хочет продлить эту войну, это может быть его личным интересом, продлить эту войну».

Критики Нетаньяху считают, что израильский премьер, действительно, заинтересован в том, чтобы война продлилась как можно дольше. Так как по окончании боевых действий ему придется отвечать перед собственными согражданами за провал правительства и спецслужб, приведший к самому крупному теракту в истории Израиля.

Подобные версии активно тиражируются пропалестинскими силами. Сам же ХАМАС пытается представить действия израильской армии в Газе, в том числе рейды в больницы, как часть политики Нетаньяху по уничтожению и изгнанию палестинского народа с их земель.

«Все это оружие не из «Аль-Шифы». В этой больнице нет никакого центра или контрольного пункта ХАМАСа. Мы избегаем всех больниц. Израильтяне говорили это о больнице «Рантиси», и они лгали. Они говорили это про больницу «Аль-Кудс», и все поняли, что они лгут. И теперь все видят их ложь, даже при поддержке администрации США, а это очень глупая поддержка, потому что нельзя верить Нетаньяху. Он лжец, и все это знают», – заявил представитель ХАМАСа Усама Хамдан.

За последние несколько часов Армия обороны Израиля опубликовала фото и видео, на которых, согласно заявлениям военных, показаны туннели ХАМАСа под больницами Газы, в том числе «Аль-Шифой». Независимо подтвердить подлинность утверждений не представляется возможным.

Что касается вопроса заложников, то официальная позиция Израиля заключается в безоговорочном освобождении всех без исключения граждан, удерживаемых ХАМАСом и другими группировками. В руководстве страны опасаются, что предложения о делении заложников на группы лишь усугубит ситуацию и даст возможность палестинским радикалам диктовать условия в будущем. Число погибших заложников между тем увеличилось еще на двух. В ходе рейда в районе «Аль-Шифы» израильские военные обнаружили тело 19-летней Ноа Марчиано, похищенной ХАМАСом 7 октября. Она была военнослужащей ЦАХАЛа и служила наблюдателем на приграничной с сектором Газы заставе. В этом же районе была обнаружена убитой и еще одна израильтянка – 65-летняя Йехудит Вайс, похищенная боевиками из кибуца Беэри. Об этом заявил представитель Армии обороны Даниэль Хагари.

«Тело Йехудит Вайс, которая была похищена террористической организацией ХАМАС, было извлечено подразделениями Армии обороны Израиля из строения, находящегося рядом с больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа, и было перевезено на израильскую территорию. В строении, где находилась Йехудит, было также обнаружено военное снаряжение, включая автоматы Калашникова и РПГ».

Несмотря на декларируемую принципиальность, международное давление на Израиль, в первую очередь со стороны союзников, вынуждает руководство еврейского государства идти на уступки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху публично обещает сделать все возможное для минимизации потерь среди гражданского населения Газы. С практической точки зрения Израиль ослабляет блокаду – в анклав в ежедневном режиме будет поставляться топливо для больниц, объектов водоснабжения и нужд ООН. Пока речь идет всего о паре бензовозов в сутки, но наблюдатели видят в этом определенный прогресс. На фоне роста пропалестинских настроений в мире израильское руководство не может себе позволить пренебречь позицией союзников, которые, со своей стороны, не могут позволить допустить гуманитарную катастрофу в Газе.

«Господин премьер-министр, война против ХАМАСа в секторе Газа является результатом коллективного политического и морального провала международного сообщества. Великого политического и морального провала, за который израильтяне и палестинский народ платят высокую цену. И только политическое решение может положить конец этому невыносимому циклу насилия. Только политическое решение может остановить его. В первую очередь это возвращение Палестинской автономии в Газу. Я говорю о Палестинской автономии», – заявил глава европейской внешней политики Жозеп Боррель, обращаясь к Биньямину Нетаньяху.

И слова Борреля, по мнению наблюдателей, – еще один сигнал израильскому руководству. Озвученные Нетаньяху планы военного контроля над Газой по окончании боевых действий не нравятся его союзникам. И Израилю придется учитывать эту позицию.

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