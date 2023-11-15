Солдаты Армии обороны Израиля проводят поисковую операцию в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа. В ЦАХАЛе настаивают, что безопасности укрывающихся в госпитале гражданских лиц ничего не угрожает. Военных интересуют исключительно объекты инфраструктуры ХАМАСа, признанного в Израиле, США и некоторых других странах террористической организацией, и склады оружия. В ООН тем временем заявили, что аргументы Израиля не могут считаться оправданием нарушения международного права. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вовсе поменял местами ХАМАС и Израиль, назвав последний террористическим государством, а хамасовцев – политической силой и борцами за свободу. Более того, турецкий лидер обвиняет Израиль в ядерном терроризме и грозит Гаагским трибуналом.

«Больницы – не поле боя», ООН резко осудила операцию израильской армии на территории крупнейшего в секторе Газа медицинского учреждения «Аль-Шифа». Верховный комиссар по гуманитарным вопросам Всемирной организации Мартин Гриффитс назвал действия ЦАХАЛа неприемлемыми и противоречащими всем нормам международного права:

«Послушайте, ХАМАС не должен использовать такое место, как больница, в качестве прикрытия для своего присутствия. В то же время больницы не должны становиться местом военной опасности. Мы считаем эти два вопроса одинаково важными, и это должно быть понятным для обеих сторон. С гуманитарной точки зрения наша забота связана с благополучием пациентов этой больницы, которая, конечно, в данный момент находится в большой опасности. У нас нет топлива для запуска генераторов. У малышей нет инкубаторов. Некоторые их них уже мертвы. Мы не можем их вывезти. Это слишком опасно. Наша забота – пациенты больницы, которая не работает. Я понимаю беспокойство израильтян по поводу попыток найти руководство ХАМАСа. Но это не наша проблема. Наша проблема – защитить жителей Газы от того, что на них обрушилось».

При этом ЦАХАЛ распространил видеокадры, на которых израильские военные доставляют в больницу канистры с топливом, инкубаторы и другое медицинское оборудование. В Армии обороны подчеркивают, что присутствие военных на территории больницы не угрожает мирным жителям и что спецназ проводит «точечную и целенаправленную операцию» против ХАМАСа – военные ищут на территории госпиталя объекты террористической инфраструктуры и склады с оружием. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари:

«Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы ЦАХАЛа проводят точечную и целенаправленную операцию против ХАМАСа в указанном районе больницы «Аль-Шифа». В ходе операции задействованы арабоговорящие сотрудники медицинских бригад, которые прошли специальную подготовку с целью не причинить никакого вреда гражданским лицам, которых ХАМАС использует в качестве живого щита».

По словам Хагари, ЦАХАЛ неоднократно публично предупреждал, что продолжающееся использование ХАМАСом больницы «Аль-Шифа» в военных целях ставит под угрозу ее защищенный статус в соответствии с международным правом. В Армии обороны также подчеркнули, что никаких боевых действий в больничном комплексе не ведется и никаких столкновений с медицинским персоналом или пациентами не было. Более того, военные содействуют широкомасштабной эвакуации больницы и поддерживают регулярный диалог с руководством медучреждения.

Тем не менее сам факт нахождения израильских солдат на территории госпиталя дает палестинской стороне возможность вести информационную войну, представляя Израиль в качестве агрессора, нарушающего международное право и гуманитарные конвенции. Премьер-министр палестинской администрации Мухаммед Штайе обвинил Израиль в военных преступлениях:

«Эту войну в Газе можно назвать войной с больницами, войной с ранеными, войной с больными людьми, войной с младенцами. Никогда в истории не случалось, чтобы мишенью были больницы. То, что происходит в Газе, является явным военным преступлением, которое Израиль совершает против тех, кто лечился в больницах. При этом мы не видим ничего из того, что утверждает израильская армия. То, что в больнице не было никакой стрельбы, полностью опровергает утверждение Израиля о том, что «Аль-Шифа» является военным штабом. Израиль не является жертвой, Израиль – оккупирующая держава, и те, кто думает, что оккупирующая держава имеет право защищать себя, очень заблуждаются. Именно оккупированные люди имеют право защищать себя».

Рамалле вторит и ХАМАС. Руководство группировки, базирующееся преимущественно в Катаре, пытается представить операцию в больнице «Аль-Шифа» как акт отчаяния израильских властей. Член политбюро группировки Эззат Аль-Рашек обвинил Израиль и США в совместном геноциде палестинского народа:

«Попытка Нетаньяху и его побежденной армии представить вторжение их танков в больницу «Аль-Шифа» как своего рода достижение, является политической незрелостью и открытым театральным ходом, который ни на кого не подействует. «Аль-Шифа» – это больница, которая старше самой оккупации, и в ней размещаются больные и раненые, врачи и медсестры, а также перемещенные дети, женщины и пожилые люди. Появление оккупационных танков в «Аль-Шифе» – это не достижение, «Аль-Шифа» – это медицинское и гражданское здание, а не военный объект. Попытки Нетаньяху и его армии представить это как достижение или победу лишь показывают их панику и глубину поражения. А вклад Белого дома и Пентагона в кампанию сионистской лжи, утверждающей, что «Аль-Шифа» использовалась сопротивлением, делает американского президента Байдена полноправным участником этой оккупации и этого преступления, а также геноцида, которому подвергается наш палестинский народ... Их вторжение в больницу «Аль-Шифа» означает, что они все больше и больше тонут в секторе Газа, создавая больше возможностей для героев атаковать их и наносить им еще больше потерь».

Подобные заявления падают на благодатную почву. В мире растут пропалестинские настроения, а некоторые исламские лидеры пытаются набрать на волне антиизраильских выступлений политические очки, выставляя себя в качестве главных защитников палестинского народа. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично оправдывает ХАМАС и обвиняет Израиль в терроризме:

«Мы столкнулись с геноцидом. Поэтому прямо сейчас сотни, тысячи юристов работают над иском в Международный суд в Гааге. И поскольку Израиль осуществляет такой геноцид, мы будем предпринимать все необходимые шаги в этом направлении. Прямо сейчас я открыто и с чистой совестью заявляю, что Израиль является террористическим государством. Вы называете ХАМАС террористической организацией? ХАМАС – это политическая партия, которая приняла участие в выборах в Палестине и победила на выборах. А после того, как она победила на выборах, вы отобрали у нее права. Кто их отобрал? Опять же Израиль и Америка их отобрали вместе».

При этом Эрдоган также пытается представить Израиль в глазах мировой общественности в качестве государства, угрожающего соседям ядерным оружием, и предрекает израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху скорую политическую кончину.

«Я обращаюсь к Нетаньяху отсюда: есть у вас атомная бомба или нет? Есть она у вас или нет? Объявите об этом, если осмелитесь. Но это вам не поможет. Эй, Израиль! У вас есть атомная бомба, ядерная бомба, и вы угрожаете этим. Мы знаем это. И время вашей смерти сейчас приближается. Неважно, владеете ли вы ядерной бомбой, владейте всем, что у вас есть, но ты, Нетаньяху, – конченый человек. На саммите ОИС мы впервые согласовали многие темы: от израильских поселенцев, впервые названных террористами, до отслеживания преступлений против человечности, которые совершает Израиль; от создания фонда восстановления Газы, быстрого созыва международной мирной конференции до раскрытия ядерных арсеналов Израиля и расследования использования им химического оружия».

Нетаньяху в ответ дал понять, что попытки пропалестински настроенных политиков сорвать операцию по ликвидации ХАМАСа не увенчаются успехом. А сама операция будет длиться столько, сколько потребуется для достижения поставленной перед армией цели:

«Помните, нам говорили, что мы не войдем в Газу? Мы вошли. Они говорили, что мы не дойдем даже до окраин Газы – мы здесь. Нам говорили, что мы не войдем в «Аль-Шифу» – мы вошли. И в этом духе мы хотим, чтобы все поняли простую вещь: в секторе Газа нет места, которого бы мы не достигли. Для убийц из ХАМАСа нет безопасного убежища. Мы придем и уничтожим ХАМАС и вернем наших заложников – это две священные миссии».

В руководстве Израиля уверены: именно наземная операция ЦАХАЛа усилила позиции еврейского государства в деле освобождения заложников. Последние заявления ХАМАСа о готовности к обмену, по мнению аналитиков, косвенно подтверждают стремление группировки любой ценой добиться перемирия для того, чтобы попытаться перегруппироваться. По поступающей информации, Катар продолжает попытки договориться о соглашении между Израилем и ХАМАСом, предусматривающем обмен порядка 50 заложников на трехдневное прекращение огня, гуманитарную помощь и освобождение из израильских тюрем сопоставимого числа палестинских женщин и детей. Источники в правительстве Катара, близкие к переговорам, отмечают, что ХАМАС уже согласился с общими принципами соглашения, Израиль пока нет.

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