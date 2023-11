Глава национальной энергетической компании «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия на этой неделе заявил о грядущем энергетическом кризисе – собственной электроэнергии, получаемой от ИнгурГЭС, хватает только на 12 часов в сутки, и если правительство не договорится о новых поставках или не найдет нескольких миллиардов, чтобы закупать электричество у России, то «Абхазию ждут жесткие веерные отключения». Джинджолия также сообщил, что правительство подписало решение о передаче одной из перепадных ИнгурГЭС частному лицу.

В качестве заинтересованного лица обозначился депутат парламента, бывший руководитель «Черноморэнерго» Резо Зантария. Напомню, что в прошлое пришествие нынешней власти (в 2010 году) он передал сам себе электростанцию СухумГЭС, успешно работающую на фермы по добыче криптовалюты. Сейчас он торопится заполучить еще объект, но уже на ИнгурГЭС (три перепадные находятся в Абхазии). Правительство приняло решение по второй перепадной, и дело за парламентом и, соответственно, за народом – только рентабельностью частных проектов депутата здесь вопрос не решается.

На своей пресс-конференции 15 ноября оппозиция призвала общественность на защиту национальной собственности. Спикеры отмечали экономическую нецелесообразность, невыгодные для страны условия договора с предполагаемым арендатором, кулуарность при принятии решений и называли действующую власть «экономическими диверсантами».

«Если мы не остановим этот беспредел, у будущих поколений просто не будет никаких перспектив на своей земле», – отметил глава Абхазского национального движения (АНД) Адгур Ардзинба. Лидеры оппозиции еще раз перечислили «фатальные действия власти», которые привели к кризису в энергетике – легализация деятельности по добыче криптовалюты, хищения при осуществлении проектов по восстановлению энергосистемы (вспомнили так называемый ремонт ВЛ «Ачгуара», проверку по которому прокуратура затягивает уже второй год) и констатировали, что все эти шаги были направлены на разрушение национальной энергетической системы для последующей распродажи. Они напомнили, что при решении вопросов о передаче национальных объектов в частные руки необходимо проведение честного и открытого конкурса, реальная рыночная оценка сдаваемого имущества и условия, приносящие выгоду стране. В случае с передачей в аренду перепадных ИнгурГЭС необходимо учитывать целостность единой системы генерирующего комплекса ИнгурГЭС и условия, по которым доля государства должна составлять не менее 50 процентов выработанной электроэнергии.

Депутат Резо Зантария не смог промолчать на такую угрозу своему очередному проекту. В комментарии проправительственным ресурсам он назвал всех несогласных со сделкой по второй перепадной ИнгурГЭС «поверхностными протестантами и самыми большими вредителями энергетической отрасли». Судя по комментарию, Зантария считает условия, заложенные в договор, выгодными для государства и пытается убедить в этом общественность. Общественность реагирует едкими замечаниями и приводит в пример «выгоды» для народа от его проекта по СухумГЭС.

Энергетическая тема стала поводом для проведения закрытого парламентского заседания с участием министров экономики и финансов. Здесь выяснилось, что президент, премьер и вице-премьер зря съездили в Москву – дармовую электроэнергию Абхазии больше давать не намерены и ее придется покупать у России по коммерческой цене. О том, что «лафа закончилась» и Абхазии нужен миллиард на покрытие дефицита в энергетике до конца года и 200 миллионов до конца недели, иначе страна погрузиться во тьму, сообщила Кристина Озган. Так как эти деньги не были заложены в бюджет нынешнего года, то Озган попросила депутатов изыскать возможности на покрытие «непредвиденных» расходов. Депутаты пожурили правительство, назвав ситуацию чрезвычайной, отметив невыполненные обязательства по установке приборов учета, отсутствие ведомственной или государственной целевой программы в этой отрасли, отсутствие планирования, снижение собираемости оплаты электричества, и в общем-то «умыли руки». После чего руководство, понимающее взрывоопасность ситуации, извлекло из каких-то загашников 200 млн, которые не требуют согласования с парламентом. Возможно, из резервных фондов президента или правительства, и частично оплатило поставки электричества. ЧП всеабхазского масштаба отодвинуто до декабря нынешнего года, и президент Бжания, вернувшись в Абхазию, провел совещание с членами правительства, главами парламентских комитетов, на котором, по версии его пресс-службы, говорил о проблемах энергетики, а по версии телеграм-каналов, о своем, личном – о необходимости принятия решения по продаже недвижимости иностранцам и передаче пицундской госдачи в собственность России.

Но я немного отвлекусь от энергетики, чтобы продемонстрировать пресловутую открытость и отношение власти к журналистам. На заседание парламента каким-то образом проникла одна журналистка, и министр Кристина Озган в какой-то момент обнаружила ее присутствие. Этот диалог не нуждается в комментариях.

Кристина Озган (перебивая говорящего депутата): Кто сюда эту Низфу позвал, объясните мне? А? Кто Низфу сюда позвал?

Депутат: Мы официально позвали.

Кристина Озган: Кто это выставляет? Ты для этого сюда пришла?

Должна сказать, что закон о СМИ дает журналистам право присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях и обязывает органы власти создавать для журналистов «благоприятные условия» для работы. Для проведения же закрытого заседания существуют закрытые темы и процедура. И все это не про нынешнее заседание в парламенте.

Но сюрпризом недели стала отнюдь не энергетика, так как ее состояние и намерения правительства по ее распродаже обсуждаются с того дня, как Бжания стал президентом. Сюрпризом стал министр Инал Ардзинба, который заявил, что на официальном сайте Агентства США по международному развитию USAID опубликована информация о том, что в Абхазии реализуются проекты, нацеленные на «противодействие пагубному влиянию Кремля», а также на «восстановление территориальной целостности Грузии». Из чего министр делает вывод, что агентства ООН дезинформируют МИД Абхазии относительно реальных целей и задач, реализуемых ими проектов. Ссылки на цитату нет, но, судя по моим поискам на обозначенном сайте, речь идет об описании проектов, которые реализует агентство США в Грузии (партнеры в Грузии), а не в Абхазии, и об этом еще раз свидетельствует фраза о евроатлантической интеграции (USAID partners with Georgia’s government and people to strengthen democratic institutions, catalyze economic growth, and promote the rule of law while helping Georgia build resilience against malign Kremli n influence and advance its Euro-Atlantic integration). К тому же настораживает вольный перевод МИД, как в анекдоте про сложности перевода, где русская поговорка «Баба с возу, кобыле легче» переведенная на английский, а затем обратно на русский, стала звучать «леди, покидающая средство передвижения, тем самым увеличивает его скорость». Смысл, конечно, остался, хотя есть о чем поспорить. И еще на сайте есть перечень проектов, реализуемых в Абхазии, и они не имеют никакого отношения ни к Кремлю, ни к восстановлению территориальной целостности Грузии, и их утверждение проходит через МИД Абхазии. Впрочем, об этом пусть рассказывают абхазским СМИ представители данных организаций. Для меня же важно, что министр нашел повод, чтобы вернуться к вопросу об иноагентах и «закрыть двери» для международных организаций. Сценарий простой – «в ближайшее время выйдет указ президента, который внесет изменения в регулирование деятельности международных неправительственных организаций в Абхазии». И сколько можно плясать на граблях и опускать «железный занавес»?

