Делегация Грузии приняла участие в сессии ПА ОБСЕ в Ереване

Делегация Грузии приняла участие в сессии ПА ОБСЕ (OSCE PA) в Ереване. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили в своем выступлении коснулась вызовов, перед которыми стоит Грузия и регион в целом, пишет SOVA.

Представитель партии большинства рассказала и о трагедии вблизи села Кирбали, где 6 ноября представители российских оккупационных сил убили гражданина Грузии, жителя села Кирбали, который расположен у линии де-факто грузино-югоосетинской границы.

«Грузия на протяжении лет переживает российскую агрессию, оккупацию и болезненные последствия войны. На нашей территории находятся российские военные, что является несправедливым и неоправданным. Сотни тысяч людей вынужденно покинули свои дома, их права нарушаются, происходят незаконные задержания граждан Грузии, похищения и убийства со стороны оккупационных сил», - заявила Бочоришвили.

Парламентарий подчеркнула важность стабильности и мира в регионе Южного Кавказа.

«Хочу выразить надежду, что Армения и Азербайджан найдут путь для обеспечения стабильного мира в регионе Южного Кавказа», - отметила Мака Бочоришвили.

Представитель партии «Грузинская мечта» коснулась и положительной рекомендации Еврокомиссии (ЕК) относительно предоставления Грузии статуса кандидата 8 ноября. Бочоришвили выразила благодарность Евромиссии (ЕК) за принятое решение, однако подчеркнула, что партия власти не скрывала никогда своего недовольства по поводу «ненужной дифференциации между Грузией, Украиной и Молдовой».

«Надеюсь, в декабре Совет Европы примет во внимание отчеты и рекомендации Европейской комиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата, и Грузия вместе с другими странами-кандидатами встанет на путь членства в ЕС, что жизненно важно для лучшего будущего Европы», - заключила глава парламентского комитета по евроинтеграции.