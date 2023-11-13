Убийство Тамаза Гинтури стало поводом для критики в адрес грузинских властей. Гражданские активисты, НПО, оппозиция и многие граждане страны считают реакцию правительства недостаточной. «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением пользователей социальных сетей.

– Считаете ли вы достаточной реакцию грузинских властей на убийство Тамаза Гинтури?

Джаба: Меня больше удивила реакция церкви и патриархии на убийство Гинтури, чем реакция властей. Они настолько нейтрально отреагировали на все это, будто убили не человека, а букашку какую-то. Разве так должны священнослужители реагировать на то, что человек на собственной земле, захваченной врагом, пытался открыть двери церкви, заколоченные тем же врагом, и был за это убит. Как минимум они должны были сказать, что совершен смертный грех. А от власти и вовсе нечего требовать, у нас пророссийское правительство, конечно же, они не пойдут против своих хозяев. Они не просто не могут защитить своих граждан, они, я уверен, даже ничего не сделают, чтобы виновные были бы наказаны.

Артем: По моему мнению, реакция нашего правительства на смерть Тамаза Гинтури максимально приближена к тому, что вообще можно сделать в этой ситуации. Те территории не контролируются, на российских военных наши власти не могут влиять. Остается только одно, и я бы пожелал этого: существует список Отхозория-Татунашвили, наверное, туда можно добавить имена тех людей, которые убили Тамаза Гинтури. Это было бы справедливо. Можно попытаться объявить их в международный розыск, но ни у кого нет иллюзий, что их когда-нибудь задержат и передадут Грузии, поскольку мы понимаем, с чем имеем дело. Поэтому я не знаю, что еще в таких условиях может сделать власть.

Галя: Я считаю, что власти недостаточно сделали, чтобы показать, насколько это неприемлемо было для Грузии. После их заявлений о политике терпения и разговорах о втором фронте, конечно, никто не ожидает, что они начнут войну. Однако вспомните, когда к нам приезжал Гаврилов и его выдворили из страны, Россия отменила прямые рейсы. Только из-за того, что одного человека тут не приняли с распростертыми руками, они начали выдумывать методы наказания. Думаю, наши власти тоже могли бы предпринять какие-нибудь шаги, которые бы показали, что они не собираются позволять творить России преступления на нашей земле. Например, назначить наконец визовый режим для граждан России. В общем, то, что они оставили все это без ответа, – неправильно.

Дато: Этот российский военный, как рассказывал освобожденный, предупреждал, что будет стрелять, а они не послушали. Я ни в коем случае не оправдываю убийство нашего гражданина – это преступление против всего народа, но я очень хотел бы, чтобы наши люди были бы осторожнее, пока не освобождены наши территории, никто не должен умирать. Что могут наши власти в этой ситуации? Направить на линию оккупации больше силовиков, чтобы они контролировали местных жителей, и чтобы российские военные не чувствовали бы себя там как у себя дома. Но пока там только российские военные, так что было бы неплохо, если были бы и грузинские.

Кетеван: По моему мнению, реакцию нашего правительства на убийство гражданина Грузии на собственной земле можно вообще считать отсутствием реакции. Они просто показывают России, что ее военные могут творить здесь что угодно и за этим не последует никакой реакции. Знаю, что сейчас многие требуют ввести визовый режим с РФ, чтобы хоть как-то ответить на произошедшее, но я считаю, что это никак не спасет положение, мы просто перекроем дорогу людям, которые ничего общего с политикой не имеют. Нужно больше наших военных на разделительной линии, и чтобы они были проинструктированы: если рядом появятся российские военные, открывать огонь, как они по нашим гражданам. Но у наших властей странное мышление, сложно понять, как они видят всю эту ситуацию.

Серго: Очень легкая реакция была у властей на убийство Тамаза Гинтури. Сама Россия сразу же начала бы военные действия, если бы произошло так, что грузинские военные убили бы гражданина РФ, тем более на территории России. А наши власти приняли это как должное. Через день Ираклий Гарибашвили уже говорил о политике терпения и мире. Таким образом они показывают свою слабость, что наших граждан могут безнаказанно расстреливать оккупанты, а мы ничего и не сделаем. Пусть хоть границы перекроют, хоть какие-то санкции введут. Но если честно, все понимают, что у нас российская власть, да еще трусливая, я и не ожидал от них другой реакции.

Подписывайтесь на нас в соцсетях