Еврокомиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС с оговорками. Об этом объявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По его словам, Еврокомиссия полностью поддерживает европейское стремление подавляющего большинства граждан Грузии.

«Эти стремления действительно должны быть учтены правительством. Им следует начать сотрудничать с оппозицией и организациями гражданского общества, конечно, им следует сосредоточиться на 12 рекомендациях, которые были выданы в прошлом, а сейчас комиссия действительно подчеркивает, что в случае с Грузией были предприняты положительные шаги.

Что касается оппозиции, то она очень активно участвует в парламентских процессах, в том числе в направлении деолигархизации. У нас есть ощутимые шаги, сформирован совет по борьбе с коррупцией. Поэтому комиссия будет рекомендовать статус кандидата, и мы понимаем, насколько это важно, и правительство предпримет важные шаги в направлении интеграции в ЕС. Это очень важно для ЕС, и это мой главный посыл. Расширение Евросоюза очень важно», – сказала Урсула фон дер Ляйен.



В настоящее время статус кандидата на вступление в ЕС имеют Северная Македония (подала заявку в 2004 году), Албания (2009), Сербия (2009), Турция (1987), Черногория (2008), Украина (2022), Молдова (2022) и Босния и Герцеговина (2022).

Изначально власти Грузии планировали внести заявку на членство в Европейский Союз в 2024 году. Однако планы изменились после начала российского вторжения в Украину, когда украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Партнеры Киева по Ассоциированному трио, Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 марта. Документ от имени Грузии подписал премьер Ираклий Гарибашвили. В мае 2022 года Грузия заполнила опросники, на основании которых в Брюсселе рассмотрели вопрос возможного вступления страны в Евросоюз. 18 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС и заявила, что Грузии статус будет присвоен только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы. Брюссель при этом признал европейскую перспективу Грузии, что в Тбилиси назвали «историческим решением». 23 июня рекомендации Еврокомиссии утвердили лидеры стран ЕС. В июне 2023 года Еврокомиссия опубликовала промежуточный отчет, согласно которому Грузия полностью выполнила лишь три из 12 рекомендаций для получения статуса страны-кандидата (избрание независимого народного защитника; гендерное равноправие; выполнение решений Европейского суда по правам человека). В правительстве Грузии же заявляли, что страна выполнила почти все рекомендации для получения статуса кандидата. Выполнению одного условия – деполяризации – помешала «радикальная оппозиция», утверждали власти. В ЕС при этом критиковали Грузию, в частности, за планы принять закон об «иноагентах», возобновление авиасообщения с Россией, начало процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили и т.д. Брюссель был обеспокоен отступлением Грузии от общей внешней политики ЕС.

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