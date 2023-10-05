На днях Грузстат опубликовал очень интересную статистику: за первые шесть месяцев 2023 года из страны было экспортировано высокотехнологичных услуг на сумму 430 млн долларов. Спрашивается – откуда дровишки? Ответ очевиден для любого, кто хоть что-то слышал о Грузии в последние два года. Не надо быть семи пядей по лбу, чтобы понять: это все российские и белорусские релоканты, приехавшие в страну после начала войны в Украине.

Грузия сама по себе никогда бы не смогла достичь такого уровня экспорта в области программирования просто потому, что в ней физически не могло быть столько айтишников, сколько в 145-миллионной России и даже 11-миллионной Беларуси. 430 млн долларов за полгода – это ошеломляющая цифра.

Грузинские власти много и нудно поют о том, что невероятно, чудесно вырос экспорт вина и это чуть ли не главное, о чем говорят «мечтуны», – посмотрите, какие мы молодцы, как у нас вырос экспорт вина, достигший чуть ли не позднесоветских показателей.

Однако экспорт вина – это 125 млн долларов, в три раза меньше, чем экспорт высокотехнологичной продукции... Это из сферы фантастики - программирование обогнало в структуре экспорта виноделие, вокруг которого все водят хороводы. Более того, ИТ-экспорт обогнал два ведущих экспортных направления Грузии – медные концентраты и ферросплавы, уступив лишь реэкспорту автомобилей.

Страна за пару недель 2022 года, не приложив никаких усилий, не инвестировав ни цента, не пошевелив даже пальцем, получила новый современный и высокоэффективный сектор экономики

То, на что другим странам требовались сотни миллионов инвестиций и десятки лет целенаправленного труда, грузинам приплыло само собой. Страна за пару недель 2022 года, не приложив никаких усилий, не инвестировав ни цента, не пошевелив даже пальцем, получила новый современный и высокоэффективный сектор экономики. И теперь делает все возможное и невозможное для того, чтобы его потерять, что в конечном итоге непременно произойдет.

И представьте себе, в данном случае я не имею в виду оппозицию, которая с первого дня появления россиян в Грузии выступала против них, требовала ввести ограничения на приобретение собственности россиянами, введения визового режима для граждан РФ. С ними все понятно, это несколько портит общую атмосферу безмятежности для релокантов, однако в реальной жизни на них никак не отражается.

Сторонники оппозиции – проевропейски настроенные, образованные и грамотные, по улицам с дубинками ходить не будут, их действия не выходят за пределы закона, и в основном они требуют действий от своего государства. Максимум – могут демонстративно отказаться говорить по-русски с презрительным выражением лица, вот, собственно, и все. А вот власти своей глупой, бездумной политикой в отношении релокантов вполне могут доиграться до их массового отъезда – и тогда прощай высокотехнологичный экспорт...

На первый взгляд вроде бы для этого нет никаких оснований – «Грузинская мечта» с первого же дня российский иммиграции отстаивает право релокантов на переезд в страну, препятствует любым попыткам оппозиции усложнить процедуры и прекрасно понимает все выгоды от наличия в стране десятков тысяч образованных платежеспособных молодых иноземцев.

Однако есть нечто, что может полностью перечеркнуть все старания правящей партии сохранить это неожиданно привалившее счастье. Речь идет о совершенно дикой, варварской практике депортации граждан России прямо из аэропорта.

Галкина впустили, а Шендеровича нет. Почему, по какому принципу? Оба – яростные критики путинского режима, но одного впускают, а второго нет. Почему? Ответа нет

Любого россиянина могут не впустить в Грузию. Просто так, без каких-либо объяснений. Без каких-либо критериев. Невозможно сказать «я буду делать то-то и то-то, и меня не затормозят на границе». Никто не знает, по какому принципу действует государственная машина.

На первом этапе казалось, что это касается исключительно политических активистов, но время показало, что нет – в настоящее время в Грузии около 3000 россиян из числа политических активистов. Кого-то из противников Путина впускают, кого-то нет. Например, Галкина впустили, а Шендеровича нет. Почему, по какому принципу? Оба – яростные критики путинского режима, оба широко известны, но одного впускают, а второго нет. Почему? Ответа нет.

Со временем стало ясно, что дело не в политике. Тормозить стали и совершенно рядовых русских, не занимающихся политикой, В том числе и таких, кто живет тут по несколько лет, имеет собственность, здесь их семьи и дети. Почему, за что, по какому принципу? И тут молчание.

Кто и как выбирает, кого впускать, а кого нет? Я как-то предположил, что единственное объяснение – это произвольный отбор: скажем, не впускаем каждого сотого или двухсотого. В Римской империи практиковалась децимация – произвольная, неизбирательная казнь каждого десятого солдата в подразделении, проявившем трусость. Вот и тут – своебразная децимация, что и приводит к крайней неразборчивости при принятии решения впускать или нет: когда под нож может попасть кто угодно, вне зависимости от чего-либо.

Хотите, чтобы они массово уехали? Но вы же сами объясняете своим противникам, как это хорошо – быть центром притяжения российской иммиграции?

Однако децимация объясняет «как», но не дает ни малейшего представления «зачем». Чего хотят добиться власти Грузии, терроризируя россиян на границе? В чем цель? Хотите, чтобы они массово уехали? Но вы же сами объясняете своим противникам, как это хорошо – быть центром притяжения российской иммиграции?

Да и потом есть способы попроще: введите туристический безвиз, разрешающий проживание в стране только шесть месяцев в году, – и максимум через год не останется ни одного релоканта. Но вам же это ненужно, а что нужно, чего вы хотите добиться – не говорите. Может быть, это просто игра в бога, и вашим таможенникам приятно чувствовать власть, когда целая жизнь человека в их руках?

Так или иначе, все это вызывает большие вопросы в среде русских релокантов – простота въезда и проживания в Грузии компенсируется безумным беспределом на границе, когда ни один россиян, приезжающий, по сути, к себе домой из заграничной поездки, не может быть уверен, впустят или нет.

Дурдом какой-то – ради убогого виноделия, которое приносит в разы меньше, чем ИТ-сектор, вы готовы разбиться в лепешку, вылизать Путину все места, продаться России, а тут – такое наплевательское отношение... Абсурд какой-то.

Вам кажется, что им деваться некуда, но учтите: с января 2024 года Сербия предлагает россиянам улучшенные условия, и уж точно их никто не будет разворачивать на границе... Так что вы наконец решайте для себя, что вы хотите... Иначе 430 млн долларов в 2024 году плавно перетекут в Белград, а вы останетесь ни с чем.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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