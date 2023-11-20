Пока Израиль продолжает военную операцию, представители арабских и других мусульманских стран пытаются привлечь к решению конфликта еще одного игрока – Китай. Все это время Пекин ограничивался лишь призывами к прекращению огня, однако объединенная дипломатическая миссия Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, очевидно, ставит целью создать геополитический противовес США в этом вопросе. При этом усилиям арабских государств мешают Иран и его сателлиты. Захват торгового судна йеменскими хуситами существенно осложняет дипломатические позиции мусульманского мира.

Наземная операция Израиля в секторе Газа продолжается. По данным Армии обороны, ликвидированы еще три командира ХАМАСа, объявленного в США и некоторых других странах террористической организацией. Военные собирают доказательства использования боевиками больниц и других гуманитарных объектов в качестве складов и командных пунктов. И обещают скоро обнародовать данные, подтверждающие необходимость проведения операции в больнице «Аль-Шифа» и других медицинских учреждениях. В частности, сообщается, что бойцы ЦАХАЛ подошли вплотную к индонезийской больнице, одной из немногих, продолжающих функционировать на территории палестинского анклава. Министр обороны Израиля Йоав Галант обещает, что армия доберется до каждого члена ХАМАСа:

«С каждым днем становится все меньше мест, где террористы ХАМАСа могут свободно передвигаться. Тот, кто был на западной стороне города, это прекрасно понимал и уже встретил смертоносную силу ЦАХАЛа. Те, кто находится на восточной стороне, понимают это сегодня и поймут это в ближайшие дни. Жители юга Газы тоже скоро это поймут».

Не допустить такого развития событий – миссия глав МИД Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, устроивших политическое паломничество к другому международному полюсу силы – в Китай. Пекин, с самого начала абстрагировавшийся от глубокого погружения во вновь разгоревшийся ближневосточный конфликт, тем не менее не может себе позволить полностью остаться в стороне. КНР в немалой степени зависит от местных энергоносителей, а также уже имеет определенный опыт миротворчества, усадив за стол переговоров непримиримых соперников – Саудовскую Аравию и Иран. И вот теперь мусульманские страны, не сумев убедить США в необходимости заставить Израиль прекратить военную операцию в Газе, пытаются привлечь геополитического противника Вашингтона, буквально недавно сделавшего первый шаг навстречу Соединенным Штатам. Главную цель визита озвучил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фрахан аль-Сауд:

«Мы должны немедленно прекратить боевые действия и убийства, мы должны немедленно доставить гуманитарные грузы в Газу. Мы должны остановить дальнейшее кровопролитие».

Для полноты картины к делегации присоединился и глава внешнеполитического ведомства Палестинской администрации Рияд аль-Малики:

«Израиль вновь объявил войну палестинскому народу. Это не первая война, которую Израиль объявляет палестинцам, но Израиль хочет сделать ее последней войной. Это последняя война, которая положит конец палестинскому народу и исторической земле, на которой они живут».

Китай согласился с тем, что ситуация в секторе Газа критическая, однако ответ министра иностранных дел Народной республики господина Ван И прозвучал в рамках дипломатических традиций страны – призвав к справедливому разрешению конфликта на основе принципа двух государств, главный китайский дипломат предпочел не конкретизировать, как именно Пекин видит осуществление этого плана:

«Международное сообщество должно действовать срочно и принять практические и эффективные меры, чтобы предотвратить распространение этой трагедии. С момента начала конфликта Китай твердо отстаивает справедливость в этом конфликте. Мы прилагаем все усилия, чтобы деэскалировать конфликт, защитить безопасность гражданского населения, увеличить объемы гуманитарной помощи и предотвратить гуманитарную катастрофу. Мы призываем к возвращению к решению на основе двух государств и скорейшей реализации всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестинского вопроса».

При этом дипломатические усилия стран Персидского залива и других мусульманских государств подрывают не менее активные усилия Ирана и его сателлитов. Захват гражданского торгового судна Galaxy Leader йеменскими хуситами в знак поддержи палестинского дела показал, что часть действующих в регионе сил не устраивает решение палестинского вопроса в контексте устранения с ближневосточной шахматной доски фигуры ХАМАСа. Представитель военного руководства хуситов Яхья Сареа пообещал и дальше совершать рейды в Красном море:

«Военно-морские силы Йемена с помощью Всевышнего провели операцию в Красном море, в результате которой был захвачен израильский корабль и сопровожден к побережью Йемена. Вооруженные силы Йемена повторяют свое предупреждение всем кораблям, связанным с израильским врагом или теми, кто имеет с ним дело, о том, что они станут законными целями. Вооруженные силы Йемена подтверждают намерение продолжить проведение военных операций против израильского врага до тех пор, пока не прекратится агрессия в секторе Газа».

В самом ХАМАСе такой подход оценили. Не устающий давать пресс-конференции в Бейруте представитель группировки Усама Хамдан призвал страны региона последовать примеру йеменских повстанцев:

«Это долгожданный шаг со стороны йеменских сил, и я считаю, что масштабы сионистских преступлений, совершенных в Газе, заставляют каждого лоялиста стремиться защищать и поддерживать палестинский народ всем, чем он может. Поэтому мои приветствия им, а также сопротивлению в Ливане и сопротивлению в Ираке, а также всем тем, кто присутствует в каждой столице арабского мира и свободного исламского мира, кто вышел из этих столиц, чтобы заявить о своем неприятии сионистского преступления».

О своем неприятии сионизма не устает повторять и лидер т.н. Оси сопротивления – Иран. Однако после того, как выяснилось, что захваченное хуситами судно не имеет отношения к Израилю, Тегеран тут же заявил о своей полной непричастности.

«Обвинения сионистского режима о причастности Ирана к захвату судна необоснованны и вызваны тупиком, в котором находится сионистский режим. Группы сопротивления в регионе являются представителями своих стран и наций, и, исходя из своих интересов, интересов своих стран и наций, они принимают решения, проводят расследования и действуют самостоятельно. Заявления относительно причастности Ирана к захвату корабля абсурдны и являются лишь попыткой выбраться из тяжелой ситуации, с которой столкнулся сионистский режим», – заявил представитель иранского МИДа Насер Канаани.

В Тегеране дали понять: «грязной работой» в виде захватов судов или прямого вмешательства в конфликт на стороне ХАМАСа он заниматься не будет. У режима аятолл другая миссия – спровоцировать политическую и экономическую изоляцию Израиля. Этого не скрывает сам верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи:

«Некоторые мусульманские правительства иногда осуждают взрывы на собраниях, в заявлениях и тому подобном, а некоторые даже этого не делают. Но осуждения недостаточно. Они должны перерезать жизненно важную артерию для сионистского режима. Они не должны допускать получение сионистским режимом нефти, энергоносителей, товаров и т.д. Им следует ограничить свои политические отношения с сионистским режимом хотя бы на ограниченный период времени – скажем, на год, или меньше, или больше. Если они хотят остановить эту трагедию, остановить и положить конец преступлениям, это их долг».

Впрочем, призывы Ирана пока успеха не имеют. Арабские страны не готовы отказываться от результатов дипломатических усилий последних лет. Несмотря на жесткие заявления и обвинения в адрес Израиля о неизбирательности действий ЦАХАЛа в секторе Газа, ни одна из стран региона не хочет усугубления конфликта путем разрыва каких бы то ни было отношений с одним из ключевых игроков. И, как следствие, ухудшения отношений с США, заявивших о безоговорочной поддержке Израиля.

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