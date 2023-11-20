Виталий Шария

Двойная мораль, или, как по-другому говорят, двойные стандарты мышления, – настолько пронизывает всю нашу жизнь, что никому, кажется, и в голову не приходит удивляться или даже задуматься над вопросом, почему все происходит именно так, когда мы наблюдаем диаметрально противоположные рассуждения о происходящем на Ближнем Востоке уже полтора месяца кошмара – после нового и очень резкого обострения арабо-израильского противостояния.

Вот почерпнутое в недавние недели из абхазского сегмента соцсетей, типичное и для всего мира в целом.

С одной стороны – «Израиль своими действиями против палестинцев добился в мире обратного эффекта – не сочувствия, не поддержки, не понимания, а осуждения, гнева и откровенного сравнения с нацистской Германией. И такое сравнение ширится и укрепляется в мире с каждым днем. Странно, но государство Израиль взяло в использование методы нацистской Германии, забыв про то, что ровно такие методы использовали немецкие нацисты против самих евреев, что заметили и предъявляют Израилю в различных СМИ».

С другой стороны – «Сейчас, когда началась наземная операция и паскудный прогрессивный мир воет про непропорциональный ответ, посмотрите эти три минуты израильского 12-го канала, вспомните, из-за чего это все началось. К сожалению, те, кто поддерживает убийц, абсолютно глухи к голосу разума, на все аргументы они реагируют предсказуемо – вываливают кучу видео с палестинскими детьми на развалинах, кричат, что все видео из Израиля – фейк, и больше ничего не хотят принимать во внимание. Лично я перестала предпринимать попытки взывать к человечности окружающих».

Вот так и не иначе: тут видим, а там не видим в упор… Можно не сомневаться, что кое-кто убежденно объявил бы, наоборот, фейками и те самые «видео с палестинскими детьми на развалинах», если бы это было возможно, если бы каждый день на экранах во всем мире не появлялись все новые и новые видеоролики. При этом мир был расколот по «арабо-израильскому признаку» еще три четверти века назад, в 1948-м, когда буквально на следующий день после провозглашения Организацией Объединенных Наций современного государства Израиль несколько соседних арабских государств объявили ему войну, но проиграли. Кстати, то же повторялось и в последующие десятилетия, но после этих войн маленький Израиль только расширял свою территорию.

В мире проживает почти полмиллиарда арабов и почти два миллиарда мусульман, и даже если кто-то из их числа в душе считает, что в нынешнем обострении виноват ХАМАС, он почти наверняка не станет так высказываться публично, дабы не навлечь возмущение и гнев своих. Ну, а тем более если он лицо, представляющее ту или иную общину. Вот и муфтий Абхазии Тимур Дзыба осудил действия Израиля в секторе Газа в своем выступлении на Международном чрезвычайном онлайн заседании мусульманских духовных лидеров.

Хотя есть и исключения. Наследный принц Бахрейна Салман бен Хамад аль-Халифа заявил: «Я однозначно осуждаю ХАМАС. Я стою на стороне гражданских лиц и невиновных, а не на стороне политического позерства». Нападения 7 октября были варварскими, ужасающими и неизбирательными».

А ранее министр финансов Бахрейна шейх Салман бин Халиф заявил: «Мы не должны допускать, чтобы конфликты между ХАМАСом и Израилем препятствовали экономической интеграции с Израилем. Мы не должны сжигать мосты. Мы также должны поддерживать торговые соглашения».

Евреев в мире неизмеримо меньше, но у них есть много сторонников на так называемом коллективном Западе, хотя и там, как повсеместно, есть свои антисемиты. Ну, а почему вдруг недавно такая не имеющая ничего общего ни с арабами, ни с исламом страна, как латиноамериканская Боливия, разорвала дипломатические отношения с Израилем, а несколько соседних с ней стран также предприняли шаги в поддержку Палестины. Тут причина, думается, в глобальном противостоянии все того же коллективного Запада с противостоящим ему так называемым третьим миром, где в данном случае подразумевается экономическое, образовательное и иное отставание.

Мне встречалось немало постов и комментариев в интернете, где не известны мотивы поддержки автором той или иной стороны в арабо-израильском конфликте, но однобокость подхода тем не менее налицо. Вот некто доказывает правоту палестинцев сектора Газа и ХАМАСа:

«Сектор Газа – это тюрьма на открытом воздухе, находящаяся в отсталости и под блокадой, а противостоит ему Израиль с ядерным оружием и с новейшими военными технологиями. Все подстроено. Идет этночистка».

Другой возражает:

«Ничего себе – блокада! Десятилетия Израиль бесплатно снабжал сектор Газа электричеством, топливом, питьевой водой, а ХАМАС получаемую из множества стран гуманитарную помощь только и использовал, что готовился к войне, готовился напасть. Я не против палестинцев, но их лидеры в Газе не понимали, что ответ будет мощным, пострадают мирные жители, в том числе и дети? Что и произошло. Они подставили своих же мирных жителей! Это преступление».

Ему отвечают сторонники Палестины:

«Есть всем известное понятие о соразмерности военного ответа. Хамасовцы убили 7 октября во время своей вылазки на территорию южного Израиля около 1,4 тысячи человек, а после этого ЦАХАЛ уничтожил уже более 13 тысяч палестинцев, из них треть – это дети, и уничтожение продолжается».

Но и попытки взвешенно оценить ситуацию, раздать, как говорится, всем сестрам по серьгам, приводят в данном случае к скандалу. Напомним о самом громком из них. Прошедшие дебаты в Совете безопасности ООН 24.10.2023 г. по вопросу ситуации в зоне палестино-израильского конфликта вызвали настоящий взрыв. После выступления Генсека ООН Антониу Гутерриша постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал его выступление шокирующим и потребовал уйти в отставку. Что же такого ужасного сказал португалец, который явно хотел выглядеть, что называется, равноудаленным от сторон конфликта? Сперва он выступил с осуждением нападения на Израиль, которое ХАМАС предпринял 7 октября. Однако он подчеркнул, что эти действия происходили не в вакууме: этому предшествовали «56 лет удушающей оккупации». Тель-Авив такое заявление возмутило – там потребовали отставки генсека и заявили, что никто из ООН больше не получит в страну визу. На следующий день Гутерриш выступил с новым заявлением, где попытался оправдаться и, по сути, повторил первую часть предыдущего своего высказывания, но ни словом не обмолвился о второй, которая касалась действий Израиля.

Просчет генсека заключался, думается, в том, что его миссия – найти тут некий консенсус в оценках – была вообще невыполнима. Слова про «удушающую оккупацию» – очевидно, после шестидневной войны 1967 года – вызывают у Тель-Авива и его сторонников гневную реакцию. Об их трактовке этой оккупации – в виде гуманитарной помощи сектору Газа – уже говорилось. А то, что и та война, как и война Судного дна 1973 года, были выиграны предыдущим поколением израильтян у многократно превосходящих сил арабкой коалиции за явным преимуществом, подчеркивают они, были свидетельствами их победы в открытом мужском бою, на поле брани. Хамасовцы же поступили и поступают подло.

Ну, а постоянно звучащие в мире призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа и наступления на него ЦАХАЛа внешне выглядят миротворческими, а по существу они абсурдны и направлены против мира в регионе. Это примерно то же, говорят израильтяне, как если бы банда убийц и грабителей укрылась в заранее укрепленном месте, правоохранители кинулись за ними, но были остановлены возмущенными криками мирового сообщества: давайте остановимся и прекратим кровопролитие. Иными словами, давайте их простим и будем ждать следующей такой же или еще худшей бандитской вылазки… Так получается? Единственный выход, чтобы избежать новых и новых повторений чудовищных вылазок, – сжечь осиное гнездо ХАМАСа.

Только где взять такой волшебный сепаратор, который мог бы отделить фанатиков-хамасовцев и адекватную часть более чем двухмиллионного населения палестинского анклава – врачей, учителей, мирных обывателей, не говоря уже о детях?

Маленькие палестинские дети, погибшие в секторе Газа от израильских бомб и ракет, и маленькие израильские дети, погибшие 7 октября от гонявшихся за ними с оружием в руках хамасовцев, – разве им не все равно от способа умерщвления? Разумеется, нет, если ужасный итог – тот же самый. И все же разница есть – в поведении тех, кто несет смерть. Понятно, что кто бы ни провозглашал, что наносит точечные, высокоточные и так далее удары, гибнуть будут и невинные, попавшие под бомбы и ракеты. Но хамасовцы, как пишут израильтяне, не «просто убивали невинных людей, а делали это с явным удовольствием и фантазией. Сжигали заживо, вспарывали животы беременным, отрезали своим жертвам головы, не забывая с ними сфотографироваться».

При этом мне очень хотелось бы, будь такая возможность, заглянуть в душу тем несчастным мирным жителям сектора Газа, которые, воздевая руки, оплакивают своих погибших близких, и попытаться все же понять, кого они сейчас винят в постигших их ужасных бедствиях – все тех же «проклятых евреев» или своих «борцов», до нападения которых на Израиль 7 октября они, как говорится, худо-бедно жили последние десятки лет?

Попробуй разберись в этом хитросплетении. Словом, невольно вспоминаются слова из песни Высоцкого «все извилины заплел»…

Кстати, в данном случае бесперспективно, как тянет многих, пытаться докопаться до истины, и обращаясь к истории. И дело не только в том, что евреи почти две тысячи лет были рассеянным в мире народом. На протяжении всей известной истории географической Палестины в этих землях обитали разные народы: ханаанеи, филистимляне, евреи, арабы… Евреи – это такой же пришлый народ там, как и все остальные. Арабы обосновались в палестинских землях с шестого века до н.э., то есть почти так же давно, как и сами евреи.

Да, человечество на протяжении всей своей истории, увы, занимается самоистреблением. Три тысячи лет назад, согласно Ветхому Завету, примерно в тех же местах молодой Давид, будущий царь, уделал камнем из пращи здоровенного Голиафа. Тогда евреи в очередной раз воевали с филистимлянами, которых кое-кто даже считает прямыми предками живущих в секторе Газа палестинцев, хотя там все сложнее, народы с тех пор в Палестине неоднократно перемешивались. Теперь современные евреи и хамасовцы забрасывают друг друга ракетами, запускают дроны – результат трехтысячелетнего прогресса. Суть же происходящего все та же – борьба за владение территорией. Нынешняя война на Ближнем Востоке, конечно, отличается от предыдущих арабо-израильских обострений своей необычностью. Никогда еще не было такого откровенного использования живого щита палестинцами, никогда еще действия их не были столь авантюрными – до безумия.

Ведь как интенсивно и много лет ни готовились бы они к этому нападению на Израиль, неужели не понимали, что им противостоит заведомо более сильный противник? Тут в голову приходит две версии – или ненависть полностью затмила им разум, причем им совершенно не жаль жизней десятков тысяч своих мирных соплеменников, либо они были абсолютно уверены в том, что, как и в двадцатом веке, крупные арабские страны «подкинутся» за них и «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Но на последнее пока что-то явно не похоже.

Так или иначе, но первая версия кажется мне очевидной. Движение ХАМАС не собирается останавливаться после уничтожения Израиля, сказал после 7 октября член Политбюро ХАМАСа Аз-Захара. Представитель группировки заявил, что организация установит свои порядки на всей территории планеты. Каково?

И да, геополитические споры по-прежнему решаются силой, и никуда от этого не деться. Но одна только ненависть в этих спорах не поможет.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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