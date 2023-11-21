Экс-премьера Грузии Зураба Ногаидели допросили по «делу картографов»

Бывшего премьер-министра Грузии Зураба Ногаидели допросили по «делу картографов».

В период с 2005 по 2007 год Ногаидели занимал пост премьер-министра и члена Совета Безопасности Грузии. Бывший чиновник заявил, что все вопросы, связанные с границей и монастырским комплексом Давид-Гареджи, входили в компетенцию тогдашнего президента Михаила Саакашвили.

«Когда этот вопрос обсуждался в моем присутствии на заседании Совета Безопасности, был поднят вопрос, есть ли шанс, что та часть (монастырского комплекса) Давид-Гареджи, которую постоянно обсуждали, осталась в составе Грузии? Тогда председатель комиссии (Малхаз Микеладзе) сказал, что часть остается на территории Азербайджана. Позиция председателя комиссии была предельно ясна. Нашей задачей стало сохранить монастырь как грузинский монастырь… Президент проводил заседание Совета Безопасности, и президент принимал решения», – заявил Ногаидели.

На вопрос, знал ли экс-премьер о том, что в 2006 году в ущерб Грузии были согласованы приграничные участки, Ногаидели ответил: «О том, что это было соглашением, я узнал только во время допроса».

«Это не было моей компетенцией, согласовывать этот вопрос со мной не было необходимости. Конституционно это было компетенцией президента», — отметил экс-премьер Грузии.

По словам прокурора Михаила Садрадзе, Ногаидели дал «очень важные» показания, однозначно заявив, что вопросы, связанные с границей, были эксклюзивной компетенцией Михаила Саакашвили.

Адвокат Георгий Мшвениерадзе, комментируя слова Ногаидели, заявил, что бывший премьер-министр не был искренен, а в некоторых случаях лгал.

Протяженность государственной границы Грузии и Азербайджана составляет 446 км, а вдоль спорного участка границы расположен монастырский комплекс Давид-Гареджи.

В 2020 году, в преддверии парламентских выборов в Грузии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии». Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве заявили, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.