Новое исследование Международного республиканского института США (IRI) обнадежили оппозицию, представители которой призвали к созданию альтернативных политических конфигураций в противовес двум лидирующим – «Грузинской мечте» и «Нацдвижению». В партии власти по-прежнему полагают, что никакого коалиционного правительства по итогам выборов не будет.

Международный день толерантности, который отмечается 16 ноября, не стал для Ираклия Кобахидзе, председателя «Грузинской мечты», поводом проявить терпимость и уважение к политическим оппонентам. Комментируя новое исследование Международного республиканского института США (IRI), он быстро перешел на личности оппонентов. Конечно, он не верит IRI, а верит показателям соцопроса компании Gorbi, в соответствии с которыми за «Грузинскую мечту» готовы проголосовать 55% опрошенных. А по данным опроса IRI, который он провел двумя неделями ранее (с 14 сентября по 14 октября), сторонниками партии власти назвали себя только 23%. Однако некоторые части исследования IRI все же вызвали у Кобахидзе доверие – то, что у «Нацдвижения» – 13%, а у остальных – ниже 5%. Ираклий Кобахидзе пояснил, почему маленьким партиям не светит попасть в парламент:

«Эти политические партии на самом деле не политические партии. Они – политические клубы, которые состоят из нескольких человек. А политический клуб никогда не преодолеет пятипроцентный барьер».

К этим « клубам» Кобахидзе отнес партии: «За Грузию» Георгия Гахария – 4%;«Стратегию Агмашенебели» и «Гирчи» – по 3%; «Гирчи – больше свободы», «Дроа», «Лело», Лейбористскую партию, «Для народа», «Мокалаке (Граждане)» – по 2%; «Альянс патриотов», «Силу народа», «Консервативное движение – Альт-Инфо» – 1%; менее 1% – «Европейская Грузия» и другие партии. Варианты «Не буду голосовать», «Не знаю», «Отказ от ответа» выбрали 40%, в которые вошли и те, кто просто намерен испортить бюллетень.

Особо прошелся Кобахидзе по «Лело», лидеры которого Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе – бывшие банкиры. Он, возможно, полагал, что высмеивает их качества политиков, но это больше походило на высмеивание внешности:

«Никакие деньги тебе не помогут, когда твои лица – Григол Гегелия, Саба Буадзе, – тут Кобахидзе, несклонный к улыбке, залился смехом, – еще там, не знаю, Тазо Татунашвили или Тату Татунашвили (речь идет о Тамазе Датунашвили). А Самадашвили (Саломе)... ну это просто дивно, Самадашвили ... вот с такими лицами как ты можешь хотеть преодолеть пятипроцентный барьер?»

Кобахидзе, как лидер партии, основанной Бидзиной Иванишвили, конечно же, к лицам в своей партии претензий не имеет и намеревается вместе с ними оказаться и в следующем парламенте, причем набрав гораздо больше голосов, чем сейчас, и получить более 100 мандатов. Рассчитывают в правящей партии и на конституционное большинство – 114 мандатов. Этого не исключил сегодня, назвав подтасованными рейтинги IRI, депутат «Силы народа» Гурам Мачарашвили: «По их же опросам правящая команда конституционным большинством придет к власти».

«Страх перед «Лело» заставляет Кобахидзе устраивать такие разнузданные нападки», – заявила в ответ депутат «Лело» Саломе Самадашвили. Она обратила внимание на количество неопределившихся и отказавшихся от ответа респондентов, и на то, что 40% ни в коем случае не проголосовали бы за «Нацдвижение», а 37% – за «Грузинскую мечту»:

«Большая часть избирателей ни в коем случае не поддержит «Грузинскую мечту». Но не только поэтому у нашей партии и у других маленьких партий есть потенциал роста – у тех, кто не ассоциируется с нынешними и прежними властями. Все указывает на то, что грузинский народ хочет на выборах чего-то нового».

Так же считают и в партии экс-премьер-министра Георгия Гахария. Последнего, к слову, Ираклий Кобахидзе назвал «кидалой». В оппозиции отмечают, что по итогам опросов ни одна партия самостоятельно не сможет набрать необходимые для формирования правительства голоса. Так считает и лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе:

«Все исследования показывают, что оппозиционный избиратель в большинстве. Проблема в оппозиционной альтернативе, способной повлиять на итоги выборов. Именно для того, чтобы ни один оппозиционный голос не был потерян, нам нужен низкий проходной барьер. Но власть злоупотребляет своими полномочиями, не выполняет обещание снизить барьер до 2%. Это уже серьезное основание для того, чтобы маленькие партии начали переговоры о создании нескольких избирательных центров, объединений».

С зеркалом сравнил итоги соцопроса от IRI лидер «Мокалаке» (Граждане) депутат Алеко Элисашвили:

«Когда смотришь в зеркало и видишь, что выглядишь не совсем так, как Бред Питт, это не вина зеркала. Я имею в виду оппозицию. Если смотреть правде в глаза и не обвинять зеркало в том, что оно кривое, это хорошая возможность проанализировать наши ошибки и лучше спланировать некоторые вопросы».

Обсуждение политических рейтингов так захватило представителей власти и оппозиции, что мало кто обратил внимание на то, что главной проблемой опрошенные называют безработицу, экономические проблемы. Кроме рейтингов в исследовании важны и другие цифры. Процент сторонников евроинтеграции – 87%. Аналитик Института политики Грузии Нино Самхарадзе в утренней программе грузинской службы Радио Свобода говорит об ответственности власти в этом процессе. По ее мнению, представители «Грузинской мечты» во главе с премьером Ираклием Гарибашвили после положительной рекомендации не сделали ни шага к деполяризации. И, видимо, не собираются, учитывая уже фактически начавшуюся предвыборную кампанию. Нино Самхарадзе поясняет, почему парламентские выборы являются судьбоносными:

«Эти выборы станут своеобразной точкой (отсчета или окончания – покажет политический процесс) для определения позиции с точки зрения ее политической идентичности. Насколько у нас есть ресурс, к примеру, для создания многообразного парламента или сбалансирования действий правящей партии. Отмечу, что ни в какой стране, в том числе и Грузии, Вашингтон или Брюссель никогда не станут вмешиваться в вопрос смены власти. Главное, что хотят видеть там, – это то, что у общества есть ресурс продолжения демократического процесса».

Нино Самхарадзе надеется, что призывы международных партнеров к деполяризации все-таки принесут результаты. О том, что ЕС 16 ноября празднует толерантность и многообразие, что это две ключевых ценности для ЕС, говорил сегодня в своем обращении посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Но, судя по сегодняшним заявлениям представителей правящей силы, в «Грузинской мечте» к этому пока не готовы.

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