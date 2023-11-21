Положение российских граждан в Грузии вновь стало темой политической дискуссии. Оппозиционное «Лело» внесло на обсуждение в парламент «Акт о защите Грузии» – план из девяти пунктов, ограничивающий права россиян и российского бизнеса в Грузии. В «Грузинской мечте» раскритиковали представленный документ.

Основываясь на данных Грузстата, лидер «Лело» Мамука Хазарадзе призвал оппозицию выступить единым фронтом против экономической экспансии России, которую лоббирует правящая «Грузинская мечта»:

«Мы в девяти пунктах объединили все нормы, которые упорядочат этот вопрос. Призываем все прозападные партии поддержать нас в этом вопросе и дополнить его своими соображениями. По сути, это линия раздела между Россией и Западом, поэтому, если мы рассчитываем на помощь Запада, должны присоединиться к санкциям против России».

Тему на специальном брифинге развил представитель «Лело» Тазо Датунашвили. По его словам, чистый реэкспорт в РФ за первые девять месяцев впервые превысил 45% на фоне снижения экспорта в ЕС. Это, по его мнению, в корне противоречит избранному народом Грузии европейскому курсу развития:

«Грузия почти полностью зависит от России в импорте зерна, муки и топлива. Это означает, что мы передали в руки России контроль над стратегической продукцией, и сейчас лично Путин и Минэкономики решают нашу судьбу. Есть серьезный риск, что, если в Грузии сменится власть, Россия задействует экономические рычаги в политических целях и мы останемся без хлеба и топлива».

«Акт о защите Грузии» предлагает, в частности, введение визового режима с Россией, ограничение на трудовую деятельность российских граждан и покупку ими земли в Грузии. Также инициатива «Лело» запрещает участвовать в государственных тендерах российским компаниям и устанавливает «оккупационные» пошлины для российского бизнеса, которые предлагается направить на нужды беженцев с оккупированных территорий.

Также предлагается запретить деятельность российских фондов в Грузии, а также авиасообщение с Россией, и ограничить деятельность российских СМИ на территории страны.

В «Грузинской мечте» раскритиковали документ. Спикер парламента Шалва Папуашвили, комментируя предложение ограничить въезд российских граждан в Грузию, назвал лидеров «Лело» политиками российского образца.

«Если и есть в Грузии политики российского типа, так это лидеры «Лело». Мы недавно видели Мамуку Хазарадзе в Вашингтоне, который хвастался тем, что ябедничал на грузинских бизнесменов, предлагая ввести против них санкции. Я думаю, что он, исходя из своего прошлого, считает, что Вашингтон – это всесоюзный центр Москва, куда приехал доносить на своих соотечественников, чтобы Америка ввела против них санкции на основании его рассказов. У таких людей нет никакой преданности своей родине. Раньше они смотрели в сторону Москвы и считали, что это центр, а теперь они смотрят в сторону других стран и считают их центром», – сказал Папуашвили.

Развивая тему, Шалва Папуашвили вспомнил и недавнее интервью президента Грузии Саломе Зурабишвили каналу CBS NEWS. Отвечая на вопрос журналиста о возможных последствиях массовой миграции россиян в Грузию, президент назвала тенденцию «угрожающей».

«Очень раздражает, когда в твоей стране есть люди, говорящие на языке врага и чувствующие себя так, будто они находятся у себя дома. Должен быть установлен предел, чтобы не позволить России использовать свою любимую доктрину по защите русскоязычных граждан», – заявила Зурабишвили.

По мнению Шалвы Папуашвили, заявление президента содержит элементы ксенофобии:

«Что касается русских и российских граждан в Грузии, то недавнее ксенофобское заявление Саломе Зурабишвили о том, что слышать русский язык – проблема для грузинского народа, это абсолютная ксенофобия, от которой всем следует дистанцироваться. Ведь у нас в Грузии более 10 тысяч граждан, для которых русский язык является родным. Все разговоры о национальности, об этносе в таком ключе являются ксенофобией, и это нужно осудить».

Проблема усиления миграции из России нашла отражение в недавнем исследовании общественного мнения, проведенного Международным республиканским институтом (IRI). Оно показало, что граждане Грузии воспринимают Россию как политическую угрозу.

Респонденты выразили обеспокоенность появлением российских мигрантов в Грузии. На вопрос, какая страна представляет главную политическую угрозу для Грузии, 77% респондентов называют Россию. При этом 73% опрошенных посчитали, что граждане России не должны въезжать в Грузию без визы, регистрировать бизнес или покупать недвижимость в стране.

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