«Коптеры будут» – Гаглоев ответил на обращение югоосетинских бойцов

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев ответил на обращение бойцов 429-го полка. Воюющие в Украине бойцы попросили Гаглоева помочь им в приобретении квадрокоптеров с тепловым видением.

«Увидел ваше обращение и уже дал поручение найти и закупить нужные модели. Будьте уверены, в ближайшее время коптеры будут у вас. Знайте, вы всегда будете услышаны. Мы гордимся вами и всегда подставим братское плечо. За нами правда и победа будет за нами!», – сказал Алан Гаглоев.

Видеообращение бойцов опубликовала журналист Арзу Мамедова. «Ребята работают на самых опасных участках фронта и меньше остальных подразделений оснащены приборами, поэтому единственный выход – напрямую обратиться к президенту», – написала она.