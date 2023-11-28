«Коптеры будут» – Гаглоев ответил на обращение югоосетинских бойцов

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев ответил на обращение бойцов 429-го полка. Воюющие в Украине бойцы попросили Гаглоева помочь им в приобретении квадрокоптеров с тепловым видением.
«Увидел ваше обращение и уже дал поручение найти и закупить нужные модели. Будьте уверены, в ближайшее время коптеры будут у вас. Знайте, вы всегда будете услышаны. Мы гордимся вами и всегда подставим братское плечо. За нами правда и победа будет за нами!», – сказал Алан Гаглоев.
Видеообращение бойцов опубликовала журналист Арзу Мамедова. «Ребята работают на самых опасных участках фронта и меньше остальных подразделений оснащены приборами, поэтому единственный выход – напрямую обратиться к президенту», – написала она.
Ранее югоосетинский лидер Алан Гаглоев уже оказывал воюющим в Украине бойцам помощь – им передавали автомобили и гуманитарные грузы.
Бывший югоосетинский лидер Анатолий Бибилов недавно заявил, что более 1100 добровольцев из Южной Осетии принимают участие в российском вторжении в Украину в составе вооруженных сил и добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный».
По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли до 40 уроженцев Южной Осетии.
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