Сегодня в парламенте Грузии развернулась дискуссия по поводу публикаций в американских и российских СМИ. Поводом стала статья в Politico, в которой под огонь критики попал Бидзина Иванишвили. С другой стороны, российские «Известия» рассказали о добрососедских отношениях Грузии и РФ и провале антироссийской резолюции грузинской оппозиции.

Сегодня американское издание Politico опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы, условно разделенных на три категории, – деятели, нарушители и мечтатели. Каждая из них соответствует типу власти. Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили оказался во второй категории, под его фамилией значится статус «Олигарх». Вот выдержки из публикации:

«Самый богатый человек Грузии дергает за ниточки основанную им «Грузинскую мечту». Его цель вытолкнуть Тбилиси из зала ожидания ЕС и передать ее в лапы Кремля. Некоторое время он занимал пост премьер-министра страны, прежде чем покинуть этот пост в 2013 году, продолжая при этом руководить балом, без необходимости баллотироваться на надоедливых выборах, нести ответственность или проверяться какими-либо демократическими механизмами. В прошлом году Грузия отказалась ввести санкции против России, сняла запрет на прямые рейсы для доставки российских отдыхающих в эту страну Южного Кавказа и даже начала злополучный импичмент своему президенту за ее дружеские поездки в столицы ЕС».

На основании вышесказанного издание заключает, что именно Иванишвили несет большую часть ответственность за пророссийский поворот Грузии с начала российской агрессии в Украине. И резюме:

«У Тбилиси есть четкий курс, которому ему стоит следовать в 2024 году, если он хочет добиться прогресса в переговорах о вступлении в ЕС. Вопрос в том, позволит ли это Иванишвили».

В оппозиции считают, что статья в точности отражает положение дел. По словам депутата ЕНД Тинатин Бокучава, доказательств более чем достаточно:

«Нет никаких вопросов по поводу того, кто управляет страной из-за кулис, кто захватил центральные институты государства и кто принимает главные решения в стране, включая назначение и освобождение премьер-министров. По этой причине именно на Иванишвили на Западе возлагают всю полноту ответственности за происходящее в Грузии. Неудивительно, что именно его персона рассматривается в качестве автора пророссийской политики, которую мы наблюдаем сегодня».

В правящей партии назвали статью «заказной и постыдной». По словам лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, цель подобных изданий – дискредитация меценатской деятельности Иванишвили:

«Кто-то заплатит деньги какой-нибудь газете, и Бидзина Иванишвили будет упомянут негативно. Подобные схемы работают, в том числе и в европейских СМИ: заплатите деньги и получите свой контент в любой статье. Правда же в том, что именно Бидзина Иванишвили сверг кровавый режим и создал соответствующее западным стандартам и ценностям правительство. Что касается неформального правления, то ни один из фактов не указывает на это. Это пустые спекуляции. Одного слова «позор» достаточно, чтобы охарактеризовать статью, которая была напечатана в Politico», – сказал Кобахидзе.

Все это вызвало негодование в оппозиции. Особые претензии к Иванишвили у «Лело». На днях партия внесла в парламент проект «Акта о защите Грузии», в котором предлагалось ввести визовые ограничения для россиян, ограничить их трудоустройство, а также запретить им покупать землю и другую недвижимость.

Провал этого документа на вчерашнем голосовании бюро парламента в партии считают доказательством пророссийского курса власти. По словам депутата Саломе Самадашвили, основные акценты статьи в целом верны:

«Большинство политиков на Западе рассматривают Иванишвили как стратегического противника ЕС. Когда Запад ведет речь о деолигархизации в Грузии, по-моему, предельно ясно, кого именно на Западе считают олигархом».

И совсем уж неприличным в партии «Лело» считают публикацию в российских «Известиях», где приветствуется провал предложенного «Лело» акта. По словам Самадашвили, публикация, цитирующая президента РФ Путина в контексте добрососедских отношений с Грузией, много говорит о курсе власти.

«Россия аплодирует вам, хвалит за прагматичный подход, а ее президент Путин считает вас самыми надежными союзниками. Именно вы встречаете их в аэропорту на красной дорожке, и именно вы создаете их бизнесу тепличные условия в стране», – обратилась депутат к большинству.

На это заявление последовала резкая реакция депутата «Грузинской мечты» Майи Битадзе:

«Оказывается, наши коллеги каждое утро интересуются российской пропагандой, публикациями в «Комсомолке» и «Известиях»! Надо спросить представителей «Нацдвижения», что еще напечатано в российских СМИ? Вы все время придумываете всякие манифесты, планы разорения Грузии всякими актами…»

Черту под дискуссией подвел глава фракции партии власти Мамука Мдинарадзе. По его словам, инициативы оппозиции, направленные против усиления влияния России, экономически разорительны для Грузии.

«Мы не собираемся вводить санкции против граждан Грузии. А будет именно так, если мы их введем в отношении России. Но мы же не сошли с ума?! В оппозиции считают, что крах экономики дает им шанс на успех, но мы не собираемся причинять страдания населению Грузии», – подытожил Мдинарадзе.

На фоне споров власти и оппозиции авиакомпания Georgian Airways анонсировала запуск прямых рейсов между Тбилиси и Санкт-Петербургом с 10 декабря. Продажа билетов на сайте авиаперевозчика уже начата.

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