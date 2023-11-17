Доходы Грузии от туризма превзошли показатели рекордного 2019 года. Таковы данные Национальной администрации туризма. Не в последнюю очередь это произошло за счет возобновления авиасообщения с РФ, заявляют в правительстве Грузии.

Национальная администрация туризма Грузии публикует статистические данные международного туризма в стране за три квартала года.

«Грузию посетили 5 миллионов 567 тысяч международных путешественников, что на 76,9% меньше, чем до пандемии, но по сравнению с 2022 годом рост составляет 43%. Количество визитов рассчитывается по методике, разработанной по рекомендации Всемирной организации туризма, и включает завершившиеся визиты», – говорится в отчете.

Согласно этой методике подсчета, туристом считается тот, кто пробыл в стране более суток, и таких из общего количества более 76 процентов. Больше всего туристов прибыли в Грузию из России – каждый четвертый турист (24,9%). Необходимо отметить, что в статистике администрации туризма не учтены десятки тысяч релокантов из России и Беларуси, так как они прожили в стране более года.

Несмотря на существенный количественный спад в 25% по сравнению с эталонным 2019 годом, доходы отрасли бьют рекорды. По данным Национальной администрации туризма, за девять месяцев 2023 года доходы туриндустрии составили 3 миллиарда 252 миллионов долларов США, что более чем на четверть превышает показатели 2019 года (то есть на 668 миллионов долларов).

По географии доходы посетителей распределились следующим образом.

Тройка лидеров: Российская Федерация – 767 миллионов долларов, Турция – 484 миллиона долларов и Евросоюз – 427 миллионов долларов. Далее следуют: Израиль – 258 миллионов долларов, Украина – 147 миллионов долларов, Армения – 124 миллиона долларов, Азербайджан – 103 миллиона долларов, Иран – 99 миллионов долларов, Саудовская Аравия – 89 миллионов долларов, Беларусь – 85 миллионов долларов.

Специалисты считают, что повышение доходности обусловлено инфляцией и увеличением доли туристов среди всех приезжающих. По мнению руководителя отраслевого исследований инвестиционного банка Galt & Taggart Кахи Самкурашвили, прежде всего, благодаря этому доход от международных поездок за девять месяцев составил 3,3 миллиарда долларов в этом году.

«Давайте проследим: во-первых, по сравнению с 2019 годом удельный вес туристов в общей массе визитеров увеличился на 92%, а туристы, как известно, тратят больше, чем обычные приезжающие. Далее инфляционный фактор – с предпандемического 2019 года четвертый год уже пошел, и за этот период существенно выросли цены на те группы товаров, на которые туристы тратят больше всего денег, – питание, рестораны, гостиницы, – на 30-35%. Главной причиной того, что количество визитеров не дотягивает до уровня 2019 года, является закрытая сухопутная граница с Азербайджаном, что, на мой взгляд, является важным фактором как с точки зрения однодневных посетителей, так и с точки зрения туристов. Если бы граница с этой страной была открыта, количество иностранных посетителей восстановилось бы на уровне 2019 года», – полагает аналитик.

В правительстве Грузии считают, что рост доходов от туризма частично произошел за счет отмены воздушного эмбарго России.

«В течение года мы ожидаем рост на 300-400 миллионов долларов, который можно назвать эффектом от восстановления перелетов. Как известно, в 2019 году доходы от российских туристов составили до 1 миллиарда долларов», – заявил вице-премьер Леван Давиташвили.

Тбилиси этой зимой, по информации российских СМИ, станет одним из популярных направлений у туристов из РФ.

По информации портала TourDom.ru, некоторые аналитики говорят об увеличении популярности на 200%, а руководитель сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян утверждает даже о «тысячекратном росте продаж». Причиной стало открытие прямых авиарейсов в Тбилиси и Кутаиси не только из Москвы и Сочи, но и из других регионов РФ.

«Рейсов много, самолеты полные», – говорят представители российского турбизнеса.

Впрочем, негативно повлиять на доходность отрасли может эскалация ситуации на Ближнем Востоке, считают представители туристического сектора Грузии. При этом, по их мнению, не следует рассчитывать на быстрый приток туристов из Китая, несмотря на то, что недавно между странами введен безвизовый режим. «Чтобы увидеть ощутимый результат в этом плане, потребуется не менее пяти лет», – прогнозирует глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе.

Согласно исследованию, проведенному инвестиционным банком Galt&Taggart, доходы индустрии и в октябре сохранили динамику прошлых месяцев, что дает основания предположить, что доходы отрасли по итогам года превысят отметку в 4 миллиарда 220 миллионов долларов.

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