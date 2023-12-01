Израиль возобновил бомбардировки сектора Газа после того, как стороны не смогли прийти к согласию относительно продления перемирия, продержавшегося семь дней. В правительстве страны обвинили ХАМАС в невыполнении условий сделки и ракетных обстрелах израильской территории. Тем не менее, несмотря на возобновление боевых действий, посредники все еще надеются вернуть режим прекращения огня.

Семидневное перемирие окончено – Израиль возобновил полномасштабные боевые действия против ХАМАСа, считающегося террористической организацией в США и ряде других стран. В течение последних нескольких часов наземные, воздушные и морские силы Армии обороны нанесли удары по целям на севере и юге сектора Газа, в том числе в Хан-Юнисе и Рафахе. ЦАХАЛ утверждает, что атакам подверглись шахты туннелей, пусковые установки и оперативные командные центры ХАМАСа.

Представитель правительства Израиля Эйлон Леви заявил: ХАМАС нарушил условия соглашения о перемирии, не выполнив свои обязательства по освобождению всех похищенных женщин и детей и возобновив ракетные обстрелы:

«К сожалению, ХАМАС решил прервать паузу, не освободив всех похищенных женщин, как он был обязан сделать, и похищенных детей, а также возобновив ракетные обстрелы. Виновные в резне 7 октября решили удержать заложников, которых похитили в нарушение гуманитарного права и всех норм человечности. Решив удержать наших женщин и детей, ХАМАС теперь получит сокрушительный ответ».

Как отметил представитель правительства, возвращаясь к ведению боевых действий, Израиль по-прежнему привержен достижению своих целей – освобождению заложников, уничтожению ХАМАСа и получению гарантий того, что сектор Газа «никогда не будет представлять угрозу для жителей Израиля».

Между тем, по словам Леви, в секторе Газа все еще удерживаются 137 заложников. В плену у ХАМАСа остаются 115 мужчин, 20 женщин и двое детей. Большинство из них, 126 человек, – израильтяне, 11 – иностранные граждане. При этом Леви назвал в числе заложников 10-месячного Кфира Бибаса, его 4-летнего брата Ариэля и их мать Шири. Ранее вооруженное крыло ХАМАСа «Бригады Аль-Кассам» заявило, что члены семьи Бибас погибли во время израильского обстрела сектора Газа. Израиль пока не подтверждает эту информацию.

«Это акт психологического терроризма ХАМАСа против семьи заложников, граждан Израиля и всего мира. Цель – оказать давление, навредить нам. Заявления ХАМАСа о семье Бибас пока не прошли проверку, повторяю: они до сих пор не подтверждены. И это еще раз подчеркивает то, что посредники должны потребовать от ХАМАСа возвращения заложников и проверки состояния их здоровья Красным Крестом или другой международной организацией», – заявил представитель Армии обороны Даниэль Хагари.

На фоне возобновления боевых действий Израиль и палестинцы обмениваются обвинениями по поводу бесчеловечных условий, в которых содержались как заложники, так и освобожденные из израильских тюрем палестинцы. Последние, в частности, рассказали, что их били палками, натравливали на них собак, отбирали одежду, еду и одеяла. Одна из женщин-заключенных утверждает, что ей угрожали изнасилованием, а охранники дважды пускали слезоточивый газ в камеры. В Израиле обвинения отвергают и, в свою очередь, делятся подробностями содержания заложников в Газе.

«Продолжает появляться информация о садистских издевательствах над израильскими заложниками в плену, как психологических пытках, так и физическом насилии. Теперь мы знаем от семьи Ягиля и Ор Яаков, 12 и 16 лет соответственно, что ХАМАС накачивал наших детей наркотиками и клеймил их как скот, прижигая выхлопными трубами мотоциклов, чтобы опознать, в случае если они попытаются сбежать», – заявил представитель израильского правительства Эйлон Леви.

Несмотря на то, что перемирие больше не действует, посредники продолжают переговоры, пытаясь вернуть режим прекращения огня. МИД Катара выпустил официальное заявление, в котором призвал Израиль прекратить массированные бомбардировки, так как это серьезно осложняет процесс.

«Продолжающиеся бомбардировки сектора Газа после окончания паузы осложняют посреднические усилия и усугубляют гуманитарную катастрофу в секторе».

На возобновление перемирия надеются и в ООН. Иначе, отмечают представители Всемирной организации, гуманитарная катастрофа в секторе Газа неизбежна. Обращение генсека ООН Антониу Гутерриша озвучил представитель женевского офиса Всемирной организации Роландо Гомес:

«Что касается возобновления бомбардировок, генсек ООН выражает глубокое сожаление. И все еще надеется, что удастся возобновить перемирие. Возобновление боевых действий только показывает, насколько важно обеспечить настоящее гуманитарное прекращение огня».

Подконтрольное ХАМАСу Министерство здравоохранения заявляет о гибели десятков человек с начала возобновления бомбардировок Газы. Находящийся в Хан-Юнисе на юге сектора представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер отмечает, что среди местного населения нарастает паника:

«Страх наверняка вернулся. Я видел раненых, когда был там, подъезжали машины скорой помощи, всюду были люди с окровавленными телами на носилках. Безрассудно думать, что новые нападения на жителей Газы приведут к чему-то иному, кроме резни. Рядом с больницей, очень близко, пока я был там, прозвучало четыре взрыва».

Ключевым элементом перемирия было освобождение людей, похищенных ХАМАСом 7 октября. Более 100 заложников были освобождены в обмен на палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах по обвинению в терроризме.

В сделке участвовали только женщины, подростки и дети. Большинство из оставшихся пленников мужчины и израильские военнослужащие. И, судя по всему, ХАМАС не хочет освобождать их на тех же условиях, что и в предыдущем соглашении.

Аналитики отмечают: возобновление боевых действий усугубит гуманитарный кризис в Газе, где и так наблюдается острая нехватка продовольствия, воды и медикаментов, а местная система здравоохранения находится в критическом состоянии.

Подписывайтесь на нас в соцсетях