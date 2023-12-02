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Посол Германии: мы не хотим, чтобы Грузия была использована для обхода санкций

Петер Фишер
Петер Фишер

Посол Германии Петер Фишер заявил, что ЕС не желает, чтобы Грузия была использована как территория для обхода санкций. Россия, отметил он, совершила очень большое преступление, вторгшись в Украину, пишет SOVA.

«Мы понимаем, что Грузия не вводила санкций (против РФ - ред.), что Грузия - суверенная страна, принимает решения, которые ей необходимы. Мы также понимаем, что в настоящее время нет серьезных примеров обхода санкций через территорию Грузии. Мы наблюдаем это с помощью различных инструментов. Но санкции должны быть под контролем каждый день, если их не обойти сегодня, это может произойти завтра. Потому что всегда найдется кто-то, кто попытается нарушить закон и попытаться вести бизнес в обход санкций. Мы хотим, чтобы территория Грузии не использовалась как страна, через которую можно избежать санкций», - подчеркнул Петер Фишер.

Петер Фишер также напомнил властям Грузии, что европейские ценности - это еще и внешняя политика. Дипломат подчеркнул, что Берлин желает членства Грузии в ЕС - «мы сторонники большой семьи, большой свободы», отметил он в эфире Formula TV.

«Чем больше членов присоединится к нам, тем больше мы будем контролировать защитные механизмы. Все остальные, кто выступает против свободы, могут оказать на нас негативное влияние. Это тот толчок, который мы хотим сделать прямо сейчас.

<> Если страна желает вступить в Европейский союз, она должна гармонизироваться с внешней политикой ЕС и политикой безопасности. Это также очень серьезный вопрос, если у страны есть такое желание, без сомнения, она поддерживает европейские ценности.

Это включает в себя международные отношения, свободные и справедливые выборы, избирательный процесс, свободные СМИ, свободное гражданское общество, защиту меньшинств, но на это потребуется время.

Грузия пока не является членом Европейского союза, у Грузии особые обстоятельства: это - маленькая страна с очень агрессивным государством по соседству. Два региона оккупированы. Существуют риски, уязвимые моменты, о которых Грузия должна позаботиться, и мы должны работать вместе шаг за шагом», - заявил Фишер.

Сегодня, 2 декабря, по информации спикера парламента Шалвы Папуашвили, посол ЕС в Грузии и послы стран-членов Евросоюза провели дружескую встречу в Кахетии, в селе Карденахи.

  • 8 ноября Еврокомиссия опубликовала доклад о расширении, в котором рекомендует 27-ми странам-членам ЕС - Совету Европы - предоставить Грузии статус кандидата на двухдневном саммите, который состоится 14-15 декабря.

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