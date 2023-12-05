В Тбилиси подтвердили прогресс по восстановлению гальского формата

В рамках Женевских дискуссий фактически достигнута договоренность о восстановлении гальского Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил руководитель Верховного Совета Абхазской автономной республики (в изгнании) Джемал Гамахария.

Ранее глава Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия Константин Пилия рассказал о подготовке зоны для проведения встреч в формате МПРИ возле Ингурского моста.

По словам Джемала Гамахария, встречи в Гальском районе – «составная часть женевского формата».

«(В ходе консультаций) возник вопрос – грузинская сторона не собирается переходить туда с загранпаспортами, чтобы в них поставили какие-то штампы, был категорический отказ, с этим была связана задержка с возобновлением формата», – сказал он.

Джемал Гамахария на пресс-конференции также прокомментировал диалог Сергея Шамба и Вахтанга Колбая.

«Я хочу вам сказать с уверенностью и категорично, что за этим нет абсолютно никакой новой политики. Я, как председатель Верховного Совета Абхазии, подтверждаю вам, что здесь нет места формированию какого-либо нового формата. К железной дороге это не имеет отношения, восстановления которой, я также хочу вас заверить, не произойдет, пока эта территория оккупирована. К (таможенному) терминалу (который, по информации СМИ, строится у Ингурского моста – ред.) это не имеет никакого отношения. Это была всего лишь инициатива журналиста. Для нас (Абхазия) тоже не сторона конфликта, потому что эта территория оккупирована и стороной конфликта является оккупант, а не Сергей Шамба, Бжания и т.д. Никаких переговоров с этими людьми не было, нет, в будущем не планируется», – сказал он.