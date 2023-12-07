Сегодня состоялось заседание сессии абхазского парламента. В повестке дня его значилось 19 вопросов, и первым среди них стоял законопроект «О республиканском бюджете на 2024 год». Но когда спикер парламента Лаша Ашуба, который вел заседание, обратился к депутатам с вопросом, будут ли какие-то дополнения и изменения к повестке, Кан Кварчия предложил поменять порядок рассмотрения вопросов. А именно: первым рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон «Об актах гражданского состояния», а после него – два других, связанных с ним. Это для того, чтобы обсуждать столь важную тему на свежую голову.

Это предложение было парламентариями принято, и сам же Кан Кварчия и сделал доклад по названному вопросу. В частности, в той части доклада, которую он излагал на русском языке, Кварчия процитировал пояснительную записку к законопроекту, работа над которым шла парламенте с февраля нынешнего года:

«Необходимость внесения изменений в этот закон обусловлена тем, что в действующем законодательстве существует пробел в части предоставления лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, являющимся этническими абхазами (абаза), прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность (абаза) в результате… вот здесь самое главное… исторических событий XIX–XX веков, права на восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии».

Тут следует сделать небольшой экскурс в новейшую историю Абхазии. Когда в начале текущего века в республике приступили к паспортизации граждан Абхазии, остро стал вопрос о том, как быть с грузинским населением Гальского района. Ведь ни для кого не было секретом, что подавляющее его большинство успело получить до этого, во второй половине девяностых, гражданство Грузии, а такое двойное гражданство исключалось абхазским законодательством. Решили, что для получения абхазских гражданства и паспорта достаточно будет в пакете сдаваемых документов представить личное заявление об отказе от грузинского паспорта. Так мегрелы восточных районов Абхазии и делали, но на самом деле от грузинских паспортов не отказывались, чтобы не лишаться ежемесячных пособий как беженцы и прочих преференций.

В 2013 году в Абхазии разразился политический скандал, который привел к работе парламентской комиссии и изъятию у десятков тысяч таких людей абхазских паспортов и гражданства, а в следующем году – в значительной мере к досрочной отставке тогдашней властной команды. Гальцам предлагалось получить вместо абхазских паспортов вид на жительство в Абхазии, но процесс этот застопорился – явно ввиду того, что такой вариант их не устраивал. Тогда в Сухуме родилось другое предложение – разрешить потомкам жителей этой исторической области Абхазии, которую называют Самурзакан, Мырзакан, менять национальность на абхазскую, ибо среди их предков было немало носивших фамилии Бутба, Зухба, Кецба и другие, и тогда гражданство Абхазии будет им обеспечено… Но в среде абхазской интеллигенции и в целом общественности возникли разногласия, ибо часть посчитала, что это может стать для многих просто уловкой для получения паспортов, а по сути они станут в абхазском этносе пятой колонной…

И вот сегодня Кан Кварчия продолжил:

«Представленный законопроект предлагает изложить главу восемь прим один в новой редакции под названием «Государственная регистрация восстановления абхазской национальности и фамилии». Это важно, потому что мы именно так ставим вопрос…»

А на прозвучавший от кого-то из парламентариев вопрос о грузинском гражданстве людей, которые, возможно, решат воспользоваться этим изменением в законе, Кварчия ответил:

«Здесь самое главное, что написано, что человек, подающий заявление, если он, его семья так или иначе имела отношение к боевым действиям против Абхазии, то он не может изменить национальность на абхазскую и получить гражданство. Все остальное – какое у него гражданство и так далее – мы уже официально никак не можем проверить. Такой ответ официальный никто не даст. Более того, я вам хочу сказать, что наши граждане Абхазии абхазской национальности, очень многие, имеют гражданство Грузии. И даже Герои Абхазии тоже… Если мы по такому пути пойдем, то сами себе создадим проблему, чтобы не решать эти вопросы».

В процессе обсуждения вопроса Кварчия внес предложение принять постановление даже не только в первом чтении, а во втором и окончательном. Несколько выступавших его поддержало. Так и сделали. В дополнение к указанному законопроекту принят в окончательном чтении проект закона «О внесении изменения в статью 47 части первой Гражданского кодекса РА», который дополнит перечень актов гражданского состояния, подлежащих государственной регистрации. Также принят проект закона «О внесении изменения в закон Республики Абхазия «О государственной пошлине», устанавливающий государственную пошлину за регистрацию восстановления абхазской национальной принадлежности. За принятие трех законопроектов депутаты проголосовали единогласно – 29 присутствовавших.

Парламент Абхазии принял в первом чтении законопроект «О республиканском бюджете на 2024 год». Докладчиком был вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Основные параметры государственного бюджета Республики Абхазия на 2024 год: по доходам – 14 млрд 361 млн 093,4 тыс. рублей, по расходам –15 млрд 789 млн 411,2 тыс. рублей, дефицит бюджета – 1 млрд 428 млн 317,8 тыс. рублей. Основные параметры республиканского бюджета: по доходам – 10 млрд 931 млн 384,9 тыс. рублей, по расходам – 12 млрд 197 млн 026,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета – 1 млрд 265 млн 641,2 тыс. рублей. Финансовая помощь Российской Федерации планируется: в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – 3 млрд 900 млн 732,7 тыс. рублей, в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы – 1 млрд 093 млн 500,0 тыс. рублей, на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы – 162 млн рублей.

За принятие законопроекта проголосовали 25 депутатов, против – двое.

Депутаты парламента приняли в первом чтении законопроекты о бюджетах на 2024 год шести внебюджетных фондов.

Парламент внес в первом чтении изменения, касающиеся принципа формирования Общественной палаты. Предложения представил депутат Дмитрий Маршания. Депутаты предлагают ввести 25-летний возрастной ценз для членов Общественной палаты, расширить круг лиц, которые не могут быть членами Общественной палаты в связи с болезнью, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами, а также члены политических партий и объединений. Исходя из принципа равенства ветвей власти, депутаты предлагают наделить их правом выдвижения членов Общественной палаты от парламента. Согласно еще одной поправке, представителей от районов и городов будут избирать органы местного самоуправления, после чего они автоматически попадают в состав Общественной палаты.

Депутаты парламента приняли во втором и окончательном чтении изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия». Документ представил председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба. Увеличен срок действия выданного вида на жительство с пяти до десяти лет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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