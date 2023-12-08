Алан Гаглоев передал осетинским бойцам автомобили и гуманитарный груз

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев встретился с бойцами осетинских подразделений, участвующими в российском вторжении в Украину. Он передал им шесть автомобилей «Нива» и автомобиль УАЗ «для выполнения боевых задач», сообщила пресс-секретарь югоосетинского лидера Наталья Босикова.

Кроме того, бойцам передали гуманитарный груз, который состоит, в частности, из спальных мешков, генераторов, продуктов питания и тд.

Гаглоев пообщался с военнослужащими и добровольцами и поблагодарил их «за мужество и самоотверженность при выполнении служебно-боевых задач».

«Республика гордится каждым из вас, вы – герои нашего времени. Я горжусь вами», – сказал он.

Гаглоев выразил уверенность, что те задачи, которые стоят перед участниками т.н. «СВО», будут выполнены. Он пожелал им «скорейшего возвращения домой с победой», передает агентство «Рес».

Напомним, что ранее бойцы, воюющие в Украине, попросили Гаглоева помочь им в приобретении квадрокоптеров с тепловым видением.