С наступлением холодов у МЧС Абхазии прибавилось работы. Из-за постоянных перепадов напряжения горят дома. Два крупных пожара на этой неделе, в одном из них погиб человек. Причины пожаров не называются, результаты расследований не публикуются, но все жители страны понимают, что основная причина – перегрузки в энергосистеме, к которой незаконно подключаются как местные, так и иностранные производители криптовалюты. По данным энергетиков, за последние два года потребление электричества в Абхазии увеличилось на 43%.

Ситуация в энергетике катастрофическая, Абхазия закупает электричество у России, а потребление только растет. 7 декабря депутаты парламента предприняли еще одну попытку помочь правительству, два года назад открывшему ящик Пандоры. Они внесли изменения в Уголовный кодекс Абхазии, и теперь незаконное подключение к электросетям стало уголовно-наказуемым деянием. Для нарушителей закона предусмотрены тюремный срок и конфискация оборудования. Но насколько эта мера поможет правительству, можно судить по нынешнему скандалу в Восточной Абхазии.

Две недели назад в городе Ткуарчале обнаружена крупная ферма по добыче криптовалюты, принадлежащая сторонникам действующего президента. Информация о данном событии скрывалась и была опубликована в урезанном виде только после переговоров Аслана Бжания со своими единомышленниками. Крайним назначили руководителя районной ГЭС – Вахтанг Харчилава был освобожден от должности. Несложно предположить, что и нынешнее ужесточение закона будет работать выборочно – в отношении оппонентов. Депутат парламента шестого созыва Илья Гуния так прокомментировал борьбу с майнингом:

«Своим дорогим, любимым можно ввозить в республику новые майнинг-аппараты, а другим нельзя… Когда нет желания бороться, никакой борьбы не будет».

Информационное агентство «Аиашара» объявило о вознаграждении в 10 000 рублей тем, кто предоставит информацию о криптофермах, принадлежащих чиновникам, – адрес, фото.

На заседании сессии парламента на этой неделе принят в первом чтении закон о государственном бюджете. Глава комитета Беслан Халваш пообещал, что ко второму чтению в проект будут внесены серьезные поправки. «Очень много вопросов. Рекомендуем принять в первом чтении», – сказал Халваш. Контрольная палата пообещала направить экспертное заключение к следующей неделе. Проект – дефицитный, правительством запланированы доходы в размере 14,3 млрд руб., расходы – 15,7 млрд руб., дефицит составит 1,4 млрд руб. Финансовая помощь России – около 5 млрд руб. Внутренний долг – 1,3 млрд руб., внешний долг – 1,02 млрд руб. На погашение внешнего долга планируется направить чуть более 88 млн руб.

Поправки к закону «Об актах гражданского состояния» приняты депутатами единогласно в первом, втором и окончательном чтении. Изменение позволяет этническим абхазам, которым в советский период насильственно изменили абхазскую национальность на грузинскую, вернуть свою исконную фамилию и национальность. Серьезные опасения у общественности вызывает то, что большинство этих людей имеют грузинское гражданство и, скорее всего, не намерены от него отказываться. А единственное условие, прописанное в поправке к закону, – наличие исторической абхазской фамилии.

Пока парламент принимает спорные решения, вызывающие обеспокоенность общественности, глава внешнеполитического ведомства Инал Ардзинба обвиняет международные организации, работающие в Абхазии, в лоббировании интересов Грузии в Абхазии. 7 декабря Инал Ардзинба объявил руководителя международной НПО, осуществляющей проекты в Абхазии, персоной нон грата. В его заявлении, прозвучавшем как объявление войны, руководитель миссии USAID на Кавказе Джон А. Пеннел объявляется персоной нон грата, запрещаются к реализации проекты при финансовой поддержке USAID. Причина – проекты ориентированы на поддержку Грузии.

Заодно Инал Ардзинба озвучил комплекс мер давления на международные НПО и Агентства ООН – отныне все проекты будут проходить проверку (в том числе и финансовую) в МИД Абхазии, запрещено финансирование медиапроектов, целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики Абхазии. Напомним, что год назад Инал Ардзинба объявил персоной нон грата гражданку Франции Тифэн Лукас, которая руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), объяснив это тем, что она занималась сбором разведданных в республике. Уверена, что с такой принципиальной позицией Инал Ардзинба обязательно должен выступить против поправок к закону, принятых в парламенте. Будем ждать.

Глава НПО «ЦГП» Арда Инал-ипа подвергла критике решение МИД. Она считает, что подобные решения синхронизируются с политикой Грузии, направленной на изоляцию Абхазии. «Подобные указы значительно осложняют расширение международных контактов, без которых невозможно продвигать идею признания независимости Абхазии», – заявляет она. Заявление публикуется в социальных сетях, так как доступ на государственное телевидение ограничен и для НПО.

Тема доступа к источникам информации стала поводом для обращения общественных и политических организаций к премьер-министру Александру Анкваб. Представители девяти оппозиционных организаций требуют открыть государственное ТВ для изложения их точки зрения по актуальным вопросам. В обращении говорится, что руководством ТВ нарушается их право на доступ к источникам информации и право граждан на получение достоверной информации об их деятельности. Требование объединенной оппозиции более чем скромное – четыре часа эфирного времени в месяц. Одновременно ветеранская организация «Аруаа» попыталась пробить брешь в информационной блокаде, направив запрос в Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации. Ветераны войны требуют предоставить сведения о приватизированных и выставленных на продажу государственных объектах. Попутно замечу, что эта информация должна находиться в открытом доступе, и то, что получить ее не могут даже ветераны войны, говорит как минимум о чрезвычайной закрытости власти.

Прокуратура Абхазии спустя два года сообщила о завершении прокурорской проверки по факту стрельбы у парламента 11 ноября 2021 года. Напомню, что подозрения пали на активного оппозиционного депутата парламента шестого созыва Валерия Агрба. «На основании заключения видеотехнической судебной экспертизы, полученной в рамках международного запроса об оказании правовой помощи из компетентных органов РФ, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего депутата парламента Агрба Валерия», – говорится в сообщении прокуратуры.

И по традиции – о работе главы государства, который вот уже почти неделю как находится в нашей стране. 4 декабря Аслан Бжания встретился с ректором российского Северо-Кавказского университета Дмитрием Беспаловым, а 5 декабря – с участниками Конгресса молодых ученых, проходившего с 28 по 30 ноября в краснодарском «Сириусе».

И да, хорошие новости от абхазских СМИ: урожай мандаринов в этом году меньше, чем в минувшем, но зато к Новому году туристы бронируют отдых в Абхазии активнее, чем год назад.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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