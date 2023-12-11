Абхазское МВД: по факту смерти Карбая проводится проверка

В МВД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали сообщение о гибели жителя Гальского района, гражданина Грузии Темура Карбая. В комментарии, который публикует агентство «Аиашара», не говорится о его избиении. Сообщается, что по факту смерти Карбая «соответствующими службами проводится проверка».

По версии МВД, 6 декабря в ОВД по Гальскому району поступило сообщение о том, что в районе гальского городского рынка «некий гражданин в нетрезвом состоянии пристает к гражданам и выражается нецензурной бранью». «В результате реагирования на поступившее телефонное сообщение» в дежурную часть РОВД был доставлен «Карбая Виталий Иванович, 30.08.1979 года рождения, проживающий в с. Царча Ткуарчалского района» (согласно административному делению Грузии село Царче расположено в Гальском муниципалитете – ред.).

В абхазском МВД утверждают, что Карбая «продолжил выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции, на замечания не реагировал».

«После проверки личности и записи о доставлении Карбая В. И. был водворен в ИВС ОВД по Галскому району, где вел себя буйно и пытался нанести себе увечья, в связи с чем, был транспортирован в районную больницу для медикаментозного вмешательства», – говорится в комментарии.

По информации ведомства, утром 7 декабря Карбая был отпущен «после проведенной профилактической беседы».

В комментарии указано, что Карбая скончался в сухумской больнице 9 декабря, куда днем ранее был доставлен из гальской больницы.

«В медучреждение города Гал Карбая обратился в связи с плохим самочувствием», – сказано в комментарии.

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