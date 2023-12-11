Азербайджан не откроет сухопутные границы до 2 апреля 2024 года

В Азербайджане в очередной раз продлили карантин в связи с пандемией коронавируса – на этот раз до 2 апреля 2024 года. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров Азербайджана, передает Trend.

Сухопутные границы страны остаются закрытыми с весны 2020-го. Баку заявляет, что будет сохранять карантинный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, «столько, сколько это будет необходимо».

Въезд в страну возможен только воздушным транспортом. При этом иностранцы и лица без гражданства могут покинуть республику по суше.

В августе проживающие в Грузии этнические азербайджанцы обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой открыть сухопутные границы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее упомянула о проблеме в контексте возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Правда, претензии Зурабишвили были адресована грузинскому правительству. По словам президента, если правящая партия «Грузинcкая мечта» так заботится о возможности передвижения грузин, проживающий в России, то пусть она подумает и о грузинах, живущих Азербайджане, которым «приходится проделывать долгий путь до Баку и лететь оттуда самолетом, что превышает возможности большинства из них».