«Невозможно превратить грузин в абхазов принятием закона» – лидер «Аруаа»

Абхазская оппозиция собралась для обсуждения поправок в закон «Об актах гражданского состояния», принятых парламентом самопровозглашенной республики. Напомним, что документ предусматривает «восстановление абхазской национальности».

Участники встречи считают, что механическая смена фамилий и национальности позволит гражданам Грузии, проживающим в Гальском районе, массово получать абхазское гражданство.

По словам лидера ветеранской организации «Аруаа» Темура Гулия, принятием закона «невозможно превратить грузин в абхазов», передает «Нужная газета».

Гулия считает, что решение парламента было поспешным, а в данном вопросе «необходим научный поход, программа реабилитации этнических абхазов».

Бывший глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария говорит, что руководство Грузии будет использовать «новых абхазов» для продвижения своей политики непризнания Абхазии.

«Завтра эти люди, которые являются гражданами Грузии, будет говорить, что Абхазия – это Грузия», – отметил он.

Лидер партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц отметил, что может быть создан прецедент, который «завершит проект независимой Абхазии».

«За Грузией, с которой у нас не подписан мирный договор, не существует понятие абхазский паспорт, это для них бумажка, которая ничего не стоит. Мы для них оккупированная территория и они не отказались от своих реваншистских настроений. Что надо Грузии, чтобы изменить ситуацию в Абхазии? Им надо создать пятую колону и доказать, что абхазы стремятся в состав Грузии», – добавил он.

Общественный деятель Наира Амалыа считает, что депутаты приняли решение, не попытавшись вникнуть в проблему: «Мамалыгу кушать и айладж варить одинаково – это еще не все».