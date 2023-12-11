Поговорим о гражданстве, но не в высоком, а в весьма прагматичном смысле этого слова. Потому что в сегодняшнем мире гражданство – это не про Родину или Отечество (читайте, завидуйте, я гражданин), а про выгоды, которые оно сулит особенно жителям стран третьего мира. Социальные блага, свобода передвижения, медицинское обслуживание, образование – главные причины, по которым люди стараются получить гражданство другой страны, и именно эти блага лежат в основе различных программ по возвращению соотечественников, репатриации или по восстановлению этнической принадлежности, исконной фамилии и так далее.

Ни для кого не секрет, что Абхазия, которая лишилась большей части абхазского этноса в результате насильственной депортации после окончания русско-кавказской войны, советских репрессий, насильственной ассимиляции, на протяжении многих лет пытается изменить демографическую ситуацию в пользу государствообразующего этноса. Удается из рук вон плохо в силу ряда субъективных и объективных причин, состояния экономики, а часто и личных интересов отдельных политиков. Но самое главное – это отсутствие ясной и понятной программы репатриации и реабилитации. Поэтому потерпела фиаско идея возвращения абхазов из стран Востока, где проживает значительная абхазская диаспора, в несколько раз превышающая численность абхазов на исторической родине, не утратившая национальное самосознание, а порою и сохранившая традиции и язык. По этой же причине не сдвигается с мертвой точки ситуация в Галском районе Абхазии, в котором проживают этнические абхазы, давно и прочно считающие себя грузинами. По некоторым данным, их численность превышает 10 тысяч человек.

Очевидно, что действующая власть не заинтересована в выдаче видов на жительство жителям района, так как ВНЖ не предоставляет политических прав, а власть начала подготовку к президентским выборам

Несколько дней назад парламент Абхазии принял поправки к закону об актах гражданского состояния, которые позволяют абхазам, утратившим свою этническую принадлежность почти столетие назад, возвратить себе исконные фамилии и национальность. Речь идет о жителях приграничного с Грузией Галского района Абхазии, которым в советские времена насильственно поменяли фамилию и национальность в рамках большой сталинско-бериевской программы, включающей в себя поэтапное поглощение малых наций большими – передел границ, физическое уничтожение народов, смену национальности и так далее. В рамках этой программы статус Абхазии был понижен с союзной до автономной республики в составе Грузии, проводилось искусственное изменение демографического состава и в Абхазию завозились переселенцы из Грузии, был запрещен абхазский язык, и преподавание в школах Абхазии велось на грузинском языке, абхазам менялись документы, и их записывали грузинами. Таким образом, население Галского района Абхазии за полвека превратилось из абхазского в грузинское. Сегодня многие жители Галского района, носители абхазских фамилий Тарбая (Тарба), Зухбая (Зухба), Кецбая (Кецба), прекрасно осознают свои корни, но их самосознание кардинально изменилось – они говорят на грузинском и в большинстве своем являются гражданами Грузии. И хоть живут они в Абхазии, но лечиться, учиться, веселиться они уезжают в Грузию. Конечно, они не против получения абхазского гражданства, но не путем отказа от грузинского (двойное гражданство в Абхазии предусмотрено только с Россией). И здесь все логично, потому как все те блага, о которых я говорила выше, смена национальности и фамилии им не дает. Став абхазами, они получат только абхазское гражданство и абхазский паспорт, с которым «далеко не уедешь» (в прямом смысле слова). И им это сто лет не нужно. Но здесь важно обратить внимание на реакцию Грузии (а вернее, на ее отсутствие): несмотря на то, что абхазские депутаты, движимые порывом «восстановления исторической справедливости», решили поменять национальность гражданам Грузии, – никаких протестов из Грузии. Объяснение простое – Грузия не признает Абхазию, а соответственно, и абхазское гражданство, но для грузинских политиков – это «пятая колонна», через которую можно навязывать Абхазии условия, лоббировать свои интересы, организовывать акции протеста от имени абхазского населения, инициировать проведение референдумов и так далее. Но в данной истории мне интересны опять же не грузинские политики, а родные, абхазские – для них «новые абхазы» – удобный электорат. Чтобы это понять, надо вспомнить, что в день президентских выборов в 2011 году в сухумском ресторане «Айтар» был похищен племянник крупного абхазского бизнесмена, и в Абхазии все знают, что это похищение было связано с организацией голосования по Галскому району. А затем была массовая раздача абхазских паспортов жителям Галского района (гражданам Грузии), и это стало причиной отставки президента Анкваб в 2014 году. Но последовавший за этим процесс выдачи вида на жительство гражданам Грузии, живущим в Галском районе, наткнулся сперва на их сопротивление, а когда они стали получать ВНЖ, то был приостановлен по смешной причине – отсутствие принтера. Очевидно, что действующая власть не заинтересована в выдаче видов на жительство жителям района, так как ВНЖ не предоставляет политических прав, а власть начала подготовку к президентским выборам.

И вот 7 декабря этого года парламент экстренно в первом, втором и окончательном чтении принимает поправки к закону, позволяющему гражданам Грузии получать второе, абхазское, гражданство.

Происходит это с подачи оппозиционного депутата Кана Кварчия, и оппозиция, которая всегда настаивала на научном подходе к решению данного вопроса, в растерянности, потому как идти на очередной раскол за полтора года до выборов очень не хочется. На сегодняшний день о своем несогласии с решением парламента заявило только общественное движение ветеранов войны «Аруаа». Они требуют отменить принятие поправок. Сомневаюсь, что власти прислушаются к ветеранам войны.

А теперь о самом главном. На прошлой неделе в Галском районе был избит до смерти сотрудниками галской милиции житель села Царча гражданин Грузии Темур Карбая (этнический абхаз). Руководство района, республиканские власти, правоохранительные органы Абхазии пытаются вывести из-под ответственности трех сотрудников уголовного розыска, причастных к данному преступлению. По обыкновению безмолвствует и Уполномоченная по правам человека. Но это не единственный случай – недавно закончился трехлетний судебный процесс над гражданином Абхазии Анзором Тарба, которого пытали до смерти в МВД, но никто не был даже осужден за халатность.

Вот я и думаю: а какая разница, гражданин – не гражданин, если наши избранники в равной степени не желают защищать даже элементарные права человека? И есть ли смысл принимать участие в их избрании?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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