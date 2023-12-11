В Цхинвальском городском суде возобновилось рассмотрение дела Инала Джабиева. Сегодня допросили потерпевшую – вдову убитого Оксану Сотиеву. Подозреваемые силовики, которые оказались на скамье подсудимых, вины не признают.

Сегодня в Южной Осетии продолжилось рассмотрение дела об убийстве Инала Джабиева 28 августа. Это третье судебное заседание с начала возобновления дела после доследования в Генеральной прокуратуре. Сегодня допросили потерпевшую по делу, вдову Инала Джабиева Оксану Сотиеву.

В начале заседания адвокат Алан Баззаев, защитник одного из обвиняемых Сергея Козонова, назвал дело «до невозможности политизированным».

«В данном уголовном деле, до невозможности политизированном, где политика задействована вплоть до высших ветвей действующей власти, а также никак не могут успокоиться политические силы, которые в недавнем прошлом сами находились у власти, и боты, которые закидывают через интернет всякие воззрения для общества, желая вернуть прежнее влияние…» – так начал свое выступление адвокат Баззаев.

«А любые проявления и влияние с целью добрать политические очки являются весьма вредными для уголовного дела, в котором из-за данных проявлений могут пострадать невиновные, а за бортом ответственности остаться реальные виновники преступлений», – продолжил он.

Кого конкретно из «политических сил, которые в недавнем прошлом «сами находились у власти», имел в виду адвокат, понятно не стало, однако в своем объемном выступлении он отмечал нарушения, допущенные при задержании Инала Джабиева, Коста Цховребова и Герсана Кулумбегова 23 августа 2020 года. Он также высказал предположение, что доставка в криминальную милицию Джабиева и Цховребова 27 августа была организована должностными лицами прокуратуры для переложения вины и ответственности за незаконное задержание и содержание в заключении с применением незаконных методов воздействия для получения от подозреваемых нужных следствию показаний.

Сегодня допросили и Оксану Сотиеву, остальные два потерпевших – Коста Цховребов и Герсан Кулумбегов – не явились в суд.

Во время допроса вдовы Джабиева Оксаны Сотиевой стало понятно, что защита выбрала в качестве тактики обращение внимания и на тех, кто готовил и проводил задержание Джабиева. Адвокаты подсудимых уделили особое внимание обстоятельствам задержания Инала Джабиева и указали на допущенные нарушения. Икрамжан Раматов, который защищает обвиняемых Наниева и Бибилова, обратил внимание суда на нарушения прокуратуры:

«Уважаемый суд, инициатива всяких нарушений Уголовного права идет именно от следователя генеральной прокуратуры, следователя Техова, который сообщает о том, что Джабиев задерживается в подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьями 276 и 277 УК РФ. С 23 по 27-е, нет ни одного протокола, что он был фактически задержан. Нет рапорта, ничего. Это говорит о том, что в его действиях непосредственно усматриваются признаки преступления. Я прошу обратить на это внимание, какие нарушения законодательства были допущены непосредственно самим следователем. Вследствие этого Джабиев содержится под стражей с 23-го по 27-е», – сказал Раматов и заключил, что все это указывает на невиновность его подзащитного Наниева.

Следующее заседание суда состоится уже в новом, 2024 году. Адвокаты подсудимого Багаева ходатайствовали о перерыве в связи с необходимостью выезда подзащитного на лечение.

Напомним, Инал Джабиев, Коста Цховребов и Герсан Кулумбегов были задержаны 23 августа 2020 года. Им были предъявлены обвинения в покушении на экс-министра внутренних дел Игоря Наниева 17 августа 2020 года. 28 августа Инал Джабиев скончался в здании криминальной милиции РЮО.

Спустя год суд прекратил уголовное преследование в отношении всех троих в связи с непричастностью к указанному делу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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