5 июля, когда парламент рассматривал кандидатуру Георгия Собаева на пост генпрокурора, депутат Давид Санакоев задал ему вопрос, как в республике идет расследование резонансных дел, участниками которых являются высокопоставленные в прошлом чиновники, в частности, как продвигается дело Инала Джабиева. Георгий Собаев на это ответил:

«Как всем известно, к уголовной ответственности привлечены бывший генпрокурор и глава МВД. Расследование продолжается. С уверенностью могу сказать, что все причастные к совершению этих должностных преступлений понесут заслуженное наказание. У них не будет возможности избежать уголовной ответственности».

Сейчас наступает момент истины, причем сразу по нескольким вопросам.

Насколько был искренен и ответственен Собаев, заявляя, что дела раскрыты и вина фигурантов, в том числе высокопоставленных, доказана? Каков профессиональный уровень генпрокурора и его подчиненных, утверждающих, что они собрали неопровержимые доказательства? И, наконец, готовность следствия к этому судебному процессу характеризует уровень руководства республики, целый год потратившего на поиск подходящего генпрокурора, осуществившего целый комплекс кадровых решений в прокуратуре с целью очищения ее рядов от коррумпированных и некомпетентных сотрудников.

Дело следствия – представить суду неопровержимые доказательства вины. Пока по наиболее резонансным делам последнего десятилетия (как минимум) это не удавалось ни разу. Правда, необходимо отметить, что и дела эти были явно заказными, политически мотивированными, что называется, шиты белыми нитками, но и по тому, как их шили, можно судить о профессиональном уровне «портных». Теперь вопрос стоит иначе: способны ли эти же товарищи провести качественное расследование и получить безупречные доказательства?

Тем более что эту задачу им, как могло, усложнило предыдущее следствие – оно с не меньшим равнением пыталось дело развалить, уничтожить доказательства вины милиционеров.

В деле к экспертизе судмедэксперта Зарины Дзагоевой, установившей, что сердце Инала Джабиева не выдержало пыток, добавились еще две российские экспертизы. По одной из них Инал Джабиев умер от наркоманской ломки, а по второй – просто умер, потому что у изношенного вредными привычками организма молодого мужчины не осталось ресурсов к существованию.

Наблюдатели к этим заключениям относятся скептически – в России хватает центров экспертиз, способных на любое, самое абсурдное заключение. Но все-таки это лицензированные организации, и опровергать их нужно на строго научном уровне, прибегая к помощи тех, кто сможет аргументировано доказать их абсурдность в суде.

Было это сделано или нет в случае с делом Джабиева? Пока из того, что на виду, генпрокурор подверг сомнению лишь компетентность югоосетинского эксперта Зарины Дзагоевой на встрече с депутатами парламента 2 ноября. Когда ему задали вопрос, какое учреждение выдало лицензию судмедэксперту, он ответил, что уже два месяца пытается с этим разбираться, потому что организация указана по адресу жилого дома.

Все это важно, потому что процесс должен быть убедительным с точки зрения права не только для потерпевших и сочувствующей им части общества, но и для солидарных с подсудимыми многочисленными сотрудниками силовых структур. Пусть не во всем, но в главном – в причинах смерти Джабиева и причастности подсудимых к этой смерти. Подчеркиваю, это не значит, что приговор должен им понравиться, это значит, что они должны согласиться с неопровержимостью представленных суду улик.

Еще лучше, если будет представлена вся картина преступления: почему вдруг силовикам понадобилось, как утверждал свидетель Николай Цховребов, под пытками принуждать их давать показания против президента Гаглоева, в ту пору лидера оппозиции, как проходил надзор над следствием со стороны генпрокурора Джагаева, какие отдавались указания и т.п.

Это важно, потому что именно в этом «правда силовиков»: «Мы выполняли приказ! Хотите законного возмездия, начните с тех, кто их отдавал!»

Если вдруг выяснится, что следствие не вытянуло и его недочеты придется «компенсировать» суду, история будет выглядеть не как обещанное президентом Гаглоевым торжество закона, но как торжество мести победившей на президентских выборах коалиции. Это грозит расколом в обществе, обособлением силового блока в некую оппозиционную корпорацию и прочими нежелательными последствиями.

Собственно, все к этому идет: подсудимые заявляют об отсутствии доказательств и предвзятости следствия. Один из заключенных под стражу милиционеров даже объявил сухую голодовку против произвола следователей.

Среди тех, кто представляет интересы подсудимых, – известный в республике российский адвокат Икрамжан Раматов. Он не проиграл ни одного дела, даже когда защищал Георгия Кабисова. Тогда подзащитный Раматова хоть и получил обвинительный приговор, но адвокат развалил это дело в глазах общественного мнения и, по сути, посадил на скамью подсудимых политический режим Анатолия Бибилова, а общество вынесло свой приговор режиму на президентских выборах.

Иными словами, команде Гаглоева предстоит серьезный экзамен по самой болезненной для югоосетинского общества теме – правоприменению.

И в этом смысле она в крайне затруднительном положении – обвинительный приговор без доказательств, как и оправдание ввиду отсутствия доказательств, грозят ей колоссальным репутационным ущербом.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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