Глава абхазского МИДа посещает Сирию

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прибыл в Сирию. Он посещает ближневосточную страну «для обсуждения вопросов международной и двусторонней абхазо-сирийской повестки».
По информации медиацентра абхазского МИДа, Ардзинба вместе с бригадными генералами Минобороны Сирии посетил Мемориал неизвестного солдата в Дамаске, где «почтил память героев Сирии, отдавших свою жизнь за свободу и независимость страны».
Глава абхазского МИДа также посетил Музей боевой Славы Сирийской Арабской Республики и оставил запись в книге памяти.
О запланированных официальных встречах в сообщении не указано.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
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