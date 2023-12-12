Глава абхазского МИДа посещает Сирию

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прибыл в Сирию. Он посещает ближневосточную страну «для обсуждения вопросов международной и двусторонней абхазо-сирийской повестки».

По информации медиацентра абхазского МИДа, Ардзинба вместе с бригадными генералами Минобороны Сирии посетил Мемориал неизвестного солдата в Дамаске, где «почтил память героев Сирии, отдавших свою жизнь за свободу и независимость страны».

Глава абхазского МИДа также посетил Музей боевой Славы Сирийской Арабской Республики и оставил запись в книге памяти.

О запланированных официальных встречах в сообщении не указано.