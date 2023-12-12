Цхинвали: грузинские власти избегают резких выпадов против России

На Женевских дискуссиях грузинская сторона прибегает к агрессивной риторике, но на встрече, прошедшей в начале декабря, «градус агрессии был снижен», заявил на пресс-конференции в Цхинвали государственный советник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Константин Кочиев.

«В целом нынешние грузинские власти стараются придерживаться прагматической линии, не допускать эскалации и избегают резких выпадов против России», – сказал глава югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях.

Кочиев говорит, что со стороны Украины, стран Запада, раздаются призывы к Грузии об открытии второго фронта против России.

«Есть такие же высказывания со стороны грузинской оппозиции. К счастью, нынешние власти Грузии ведут себя гораздо сдержаннее. Тем не менее, у нас есть много сложностей, которых нужно учитывать. Мы знаем, что Грузия продолжает наращивать военную мощь, видим растущее присутствие НАТО на территории Грузии, слышим сообщения о происходящих натовских учениях с большим количеством военных, что вызывает понятные опасения», – отметил он.

Говоря о переговорах с целью заключения соглашения о неприменении силы, он сказал, что Михаил Саакашвили в 2010 году заявил, что Грузия не будет использовать силу.

«(Но) полагаться на устное заявление грузинского президента, который давно в отставке и находится под стражей, конечно же нельзя. Необходимы юридические гарантии <...>. Грузинские участники считают, что им должна дать гарантии Россия, но она не была стороной конфликта. Грузия была агрессором, а Россия пришла на помощь Южной Осетии», – подчеркнул он.

Кочиев также утверждает, что в Тбилиси уже обсуждают «необходимость диалога для определения линии прохождения» де-факто границы. По его словам, эта работа должна проводиться совместно во избежание конфликтов.