Бжания рассчитывает, что руководство Грузии «проявит сдержанность»

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на пресс-конференции прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что из-за успешного сопротивления Украины российской агрессии «откроются новые перспективы для Грузии восстановить свою территориальную целостность».

«Эти заявления [президента Украины] свидетельствуют о том, что Зеленский и стоящие за ним силы хотят развязать новую кровопролитную войну в Кавказском регионе. Украина пытается расширить географию участников конфликта и создать дополнительный пояс нестабильности вокруг России. <...> Рассчитываю, что действующее руководство Грузии проявит сдержанность и прагматизм. Не думаю, что война им сегодня выгодна», – сказал абхазский лидер.

По словам Бжания, такие заявления со стороны Зеленского носят регулярный характер, и «Запад реагирует [на них] либо вяло, либо вообще [не реагирует], потому что они разделяют такие взгляды по отношению к Абхазии».

«В таких деталях вырисовывается вся суть так называемых руководителей западных государств. Речь идет о развязывании новой войны, и при этом нет никакой реакции», – сказал он.

Как пишет «Интерфакс», он добавил, что абхазские власти постоянно занимаются усилением обороноспособности, действуя «с союзником единым фронтом».

Отвечая на вопрос о планируемом базировании кораблей ВМФ России в Очамчирском порту, Бжания отметил, что «развертывание пункта базирования ВМФ РФ в Очамчыре соответствует интересам Абхазии».