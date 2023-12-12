Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить американских политиков в необходимости продолжить военную и экономическую поддержку Киева. Прибыв в США, украинский лидер уже провел целый ряд встреч с представителями как политического истеблишмента, так и оборонной сферы. Но главная задача – добиться выделения миллиардов долларов, без которых ситуация на фронте может обернуться не в пользу Украины. В Москве, со своей стороны, считают, что любые средства, выделенные на продолжение боевых действий, не помогут Киеву победить в войне и лишь сделают беднее сами Соединенные Штаты.

Продолжающаяся борьба с российской агрессией и «жизненная важность» дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона – главные темы визита президента Украины Владимира Зеленского в США и встречи с его американским коллегой Джо Байденом. К прессе оба лидера выйдут поздно вечером, но в заявлении Белого дома отмечается: стороны сконцентрируют внимание на «неотложных потребностях» Украины на фоне того, как администрация Байдена ищет возможность все же заключить с Конгрессом соглашение, которое обеспечит военную помощь Украине и Израилю.

«В то время как Россия наращивает ракетные удары и удары беспилотников по Украине, лидеры обсудят неотложные потребности Украины и жизненную важность дальнейшей поддержки со стороны Соединенных Штатов в этот критический момент», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

До встречи с Байденом Зеленский по приглашению лидеров демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате Чака Шумера и Митча Макконнелла выступил перед законодателями, ранее заблокировавшими запрос Белого дома на выделение 110 миллиардов долларов, большая часть которых должна была пойти на помощь Украине. Тогда не сумевший пообщаться с сенаторами по видеосвязи Зеленский, по сути, получил второй шанс предоставить представителям верхней палаты Конгресса новые аргументы, чтобы переломить пока неблагоприятную для Киева ситуацию. Прозвучавшее ранее предупреждение самого Джо Байдена о том, что законодатели «стреляют Украине в ногу», медля с выделением средств и тем самым создавая риск поражения Киева, конгрессменов так и не убедило.

В Кремле, со своей стороны, отметили, что «очень внимательно» следят за встречами президента Зелинского в США, в особенности за переговорами с Джо Байденом. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что изменить ситуацию на поле боя это не поможет:

«Конечно, мы будем следить за этим очень внимательно. Все должны понимать, что ранее вкачанные десятки миллиардов долларов не помогли Украине получить какой-то успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику».

Только на прошлой неделе США посетила украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком. Общаясь с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Ермак признал, что без одобрения помощи Украине в Конгрессе США у Киева возникает «большой риск» потерпеть поражение в конфликте с Россией. Другой член делегации, министр обороны Рустем Умеров, обсудивший с американским коллегой Ллойдом Остином «стратегические цели», заявил, что у Киева есть план продолжения военной операции на 2024 год.

Но, несмотря на целый ряд встреч и переговоров, которые провели в Вашингтоне представители украинской администрации, в США, судя по всему, сочли, что этого недостаточно и нужно пообщаться и лично с президентом Зеленским.

«Весь мир наблюдает за нами, внимательно следя за тем, какая судьба может ожидать другие свободные народы: жить свободно или быть порабощенными. Когда свободный мир колеблется, тогда диктатуры празднуют и рассчитывают на самые опасные амбиции. Позвольте мне быть откровенным с вами, друзья, если и есть кто-то, кого вдохновляют нерешенные проблемы на Капитолийском холме, то это только Путин и его больная клика. Они видят, что их мечты сбываются, когда они видят задержки или какие-то скандалы, и они видят, как свобода рушится, когда рушится поддержка борцов за свободу. Но таким людям, как Путин, не следует даже надеяться завоевать свободу. И мы можем показать нашим детям, нашим внукам, что такое настоящая уверенность, как нам это показали в Берлине, когда были сказаны великие слова: «снесите эту стену». Нам нужно сейчас не меньше доверия, чем тогда президенту Рейгану. Путин должен проиграть».

Сам Владимир Путин считает, что, пока Украина пытается обеспечить свою обороноспособность за счет США и других членов мирового сообщества, она обречена на поражение:

«У них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности нет собственной, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть».

Но Зеленский, судя по всему, не оставляет надежды наладить собственное производство вооружений. После выступления перед военными и встреч с главами МВФ и Всемирного банка Зеленский встретился с главами военно-промышленных компаний. В том числе с руководством BAE Systems – британского гиганта военной промышленности, который работает и в США, американских концернов Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics и других ведущих производителей.

Министр обороны США Ллойд Остин, со своей стороны, заверил президента Украины в том, что Вашингтон не оставит Киев один на один с Москвой:

«Мы полны решимости помочь Украине бороться за защиту своей территории и своих граждан. Мы полны решимости сдерживать Россию от любой дальнейшей агрессии, в том числе против наших союзников по НАТО. И мы полны решимости показать миру, что Америка не дрогнет в деле защиты нашей свободы. Если мы сегодня не дадим отпор агрессии Кремля, если мы не остановим других потенциальных агрессоров, это только вызовет еще большую агрессию, еще большее кровопролитие и еще больший хаос. Америка будет в большей безопасности, если мы дадим отпор все более агрессивной путинской России. Сейчас, несмотря на свои преступления и изоляцию, Путин все еще верит, что он сможет пережить Украину и Америку, но он ошибается».

Украинский лидер, со своей стороны, подчеркнул, что его страна готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, но ей нужна помощь мощных западных компаний, с которыми можно было бы наладить совместное производство снарядов, артиллерии, систем ПВО и ракетных вооружений. Кроме того, Зеленский рассказал об идее Украины создать на ее территории оборонный хаб. Для этого, как уверяет президент, Украина готова очень быстро принять все необходимые решения, упростить бюрократические процедуры и обеспечить будущие предприятия заказами.

Подписывайтесь на нас в соцсетях