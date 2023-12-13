Вот уже несколько лет в абхазском обществе время от времени возникают острые споры относительно возможности жителей восточных районов Абхазии изменить на абхазские свои национальность и фамилии. Вспыхнули споры и в этом месяце.

На прошлой неделе депутаты абхазского парламента на заседании сессии приняли во втором, окончательном, чтении законопроект «О внесении изменений в закон Республики Абхазия «Об актах гражданского состояния». А позавчера РОО «Аруаа» провела круглый стол, на котором были высказаны опасения его участников – не станут ли эти поправки возможностью для создания в абхазском этносе пятой колонны вражеского государства. И, разумеется, эти давнишние споры нашли отражение в абхазском сегменте соцсетей.

Так, пользователь под ником «Анонимный участник» написал:

«Реакция РОО «Аруаа» предсказуема, и к справедливости, как и к патриотизму, не имеет никакого отношения - сколько бы они ни пугали своими громкими заявлениями. То, что известно каждому абхазскому школьнику, почему-то деятелям «Аруаа» неведомо: 80% жителей Галского района – этнические абхазы, и они должны иметь право на получение гражданства страны. Реакция «Аруаа» на новый и давно необходимый закон продиктована, скорее всего, электоральными соображениями. В связи с чем возникает закономерный вопрос: какого свойства их так часто декларируемый патриотизм и какому именно народу он адресован?»

А Анзор Маршан, наоборот, задался в Фейсбуке такими вопросами:

«7 декабря парламент принял закон, позволяющий жителям Галского района вернуть абхазскую фамилию, национальность, получить гражданство и паспорт. Казалось, это правильно, но как это они могут сделать, обладая еще и грузинским гражданством?

И тут возникают вопросы:

– имеется ли межправительственное соглашение между Грузией и Абхазией о двойном гражданстве?

– обладая двумя паспортами, законам какого государства они будут подчиняться?

– эти граждане будут обладать правом голоса и в Грузии, и Абхазии?

– они могут избирать власть и в Грузии, и в Абхазии?

– они будут стоять на воинском учете и в Грузии, и в Абхазии?

– они будут призваны и служить в армии Грузии или Абхазии?

– они будут получать воинские звания и Грузии, и Абхазии?

– они получат воинские билеты и в Грузии, и в Абхазии?

– в случае военной угрозы со стороны вражеской Грузии они получат повестки и в Грузии, и Абхазии?

– и самое главное: в какую армию они пойдут и за какую страну будут воевать?»

Бывший глава администрации Гальского района Темур Надарая так в беседе с «Эхом Кавказа» постарался аргументировать свою позицию против поправок:

«Я понимаю всю сложность проблемы, которая там стоит, – чтобы интегрировать не только самурзаканских абхазов, но и все население в абхазское этнокультурное и политическое пространство. Конечно, Грузия все делает, чтобы противостоять в этом плане нам. Но в свое время, когда я разобрался в этой истории, какие мы шаги предприняли. Я собрал директоров школ и сказал, что буду оценивать их работу по количеству выпускников школ, которые выберут учебу в Абхазском университете. И попросил их вести работу в этом направлении. Абхазский университет гальских детей на филфак принимал бесплатно. Все остальные факультеты были платные. Алеко Алексеевич не дал мне говорить больше двух минут. Он все понял и говорит: я иду навстречу и готов для гальских детей открыть бесплатно все факультеты. Мы с ним договорились. Я, со своей стороны, обещал университету какую-то помощь, перечислять какие-то деньги. После этого мы нашли возможность… с транспортом были проблемы… организовать транспорт, чтобы за полцены их возили. Я объявил, что окажем таким финансовую помощь в размере пяти тысяч ежемесячно. Количество поступавших на тот момент было 14 из двухсот пятидесяти примерно выпускников. Через год после принятия наших мер их число поднялось вдвое, до тридцати. Вот это есть такая работа интеграционная. Три съезда самурзаканских абхазов мы провели. На каждом съезде обращались к правительству, чтобы школу-интернат для их детей создали. Вот эта вся работа, которая велась, сегодня почти ее нет. Все это заменили разговорами: дайте им паспорт, и все, дайте им возможность поменять национальность. Буквально в массовом порядке за тридцать рублей госпошлины. Но это не работает, так людей не интегрируешь».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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