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Абхазия и Сирия могут провести товарищеский матч по футболу

Архивная фотография
Архивная фотография

Сборные Сирии и самопровозглашенной республики Абхазия могут провести товарищеский матч по футболу. Об этом сообщили в медиацентре абхазского МИДа по итогам встречи главы ведомства Инала Ардзинба с президентом Сирии Башаром Асадом.

«Стороны позитивно оценивают перспективу проведения товарищеского матча между национальными сборными по футболу Абхазии и Сирии», – говорится в сообщении.

Асад на встрече «отметил важность укрепления взаимодействия между Абхазией и Сирией в сфере образования, студенческих обменов, научной кооперации», а также «заявил о поддержке проектов по развитию двустороннего диалога в сфере культуры и спорта».

Как сообщалось ранее, абхазская сборная примет участие в Чемпионате мира по версии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA). Турнир пройдет летом 2024 года в иракском Курдистане. Отборочный матч за выход на чемпионат мира Абхазия должна была провести со сборной Нагорного Карабаха, однако карабахские футболисты не смогли выехать в Абхазию.

  • Сборные Абхазии и Южной Осетии регулярно принимают участие в турнирах ConIFA. Абхазская сборная победила на чемпионате мира «непризнанных государств», прошедшем в 2016 году в Сухуми. В 2019-м победителем европейского чемпионата стала югоосетинская сборная.

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