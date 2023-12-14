Абхазия и Сирия могут провести товарищеский матч по футболу

Сборные Сирии и самопровозглашенной республики Абхазия могут провести товарищеский матч по футболу. Об этом сообщили в медиацентре абхазского МИДа по итогам встречи главы ведомства Инала Ардзинба с президентом Сирии Башаром Асадом.

«Стороны позитивно оценивают перспективу проведения товарищеского матча между национальными сборными по футболу Абхазии и Сирии», – говорится в сообщении.

Асад на встрече «отметил важность укрепления взаимодействия между Абхазией и Сирией в сфере образования, студенческих обменов, научной кооперации», а также «заявил о поддержке проектов по развитию двустороннего диалога в сфере культуры и спорта».

Как сообщалось ранее, абхазская сборная примет участие в Чемпионате мира по версии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA). Турнир пройдет летом 2024 года в иракском Курдистане. Отборочный матч за выход на чемпионат мира Абхазия должна была провести со сборной Нагорного Карабаха, однако карабахские футболисты не смогли выехать в Абхазию.