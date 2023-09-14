Сборная Абхазии примет участие в чемпионате мира по версии ConIFA

Сборная самопровозглашенной республики Абхазия примет участие в Чемпионате мира по версии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA). Об этом сообщила абхазская Федерация футбола.

Турнир пройдет летом 2024 года в иракском Курдистане.

Как сообщалось ранее, отборочный матч за выход на чемпионат мира между сборными Абхазии и Нагорного Карабаха должен был состояться 10 июля текущего года в Сухуми. Однако карабахские футболисты выехать в Абхазию не смогли. В связи с этим ConIFA приняла решение об участии сборной Абхазии в чемпионате мира без дополнительных игр.

Сборные Абхазии и Южной Осетии регулярно принимают участие в турнирах ConIFA. Абхазская сборная победила на чемпионате мира «непризнанных государств», прошедшем в 2016 году в Сухуми. В 2019-м победителем европейского чемпионата стала югоосетинская сборная.