Агентство социальной информации «Апсны» публикует комментарий Асиды Шакрыл, экс-уполномоченной по правам человека в Республике Абхазия. Она отметила, что Абхазия может состояться как правовое демократическое государство только в том случае, если абхазское общество будет уважать права человека и нормы, заложенные в Конституции и законах страны.

Через привлечение к ответственности чиновников можно восстановить нарушенные права. Это также будет работать и на предупреждение нарушений прав человека

«К сожалению, мы наблюдаем, как власть (я имею в виду все три ветви власти – исполнительную, законодательную и судебную) все чаще принимает решения, нарушающие права человека и Конституцию РА, вторая глава которой посвящена правам и свободам человека, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека. Мы должны проявлять нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и унижения человеческого достоинства. Я считаю, что граждане должны быть более активными, если хотят жить достойно. Необходимо обращаться в прокуратуру и суд, если граждане сталкиваются с противоправными действиями чиновников, включая высших должностных лиц, и они должны добиваться наказания нарушителей закона. Через привлечение к ответственности чиновников можно восстановить нарушенные права. Это также будет работать и на предупреждение нарушений прав человека».

По словам Шакрыл, нельзя позволять чиновникам принимать единоличные решения, ограничивающие права и свободы.

«Серьезную обеспокоенность вызывает деятельность Службы государственной безопасности, демонстрирующей неуважение к Конституции и законом РА. Сложно представить, что все это осуществляется без одобрения президента РА. К целенаправленной деятельности по ограничению прав и свобод граждан, по установлению авторитарного режима в стране, а также по изоляции Абхазии от внешнего мира подключен и МИД РА в лице его министра Инала Ардзинба. Я считаю, что особенно громко и открыто в День прав человека надо говорить о несоответствии таких подходов к выбору нашего народа, духу и букве нашей Конституции. Пренебрежение Конституцией и гарантированными ею свободами – это серьезный удар по абхазскому государству как гаранту соблюдения прав человека и основных свобод», – подчеркнула Асида Шакрыл.

* * *

Агентство «Аиашара» публикует интервью с кандидатом экономических наук Асланом Басария. Он считает, что энергетическая отрасль должна остаться государственной, другого пути у Абхазии нет.

«Мы не раз писали письма и предупреждали власть о том, что майнинг даст колоссальную нагрузку на изношенные сети. Однако, несмотря на все предупреждения, майнинг был легализован, и в Абхазии пошел всплеск потребления электроэнергии», – рассказал Аслан Басария. Это была преступная халатность и есть мнение, что все это было сделано специально.

По мнению Аслана Басария, поднятие тарифов на электроэнергию не только ударит по карману обычного гражданина Абхазии, но и приведет к росту цен на все товары и все услуги. Население республики должно знать, с чем им придется столкнуться из-за решения власти поднять тарифы на свет.

* * *

Газета «Республика Абхазия» пишет о том, что в последнее время в магазинах стали появляться продукты с просроченным сроком годности. А иногда встречаются товары, на которых дата производства выбита завтрашним днем. Автор статьи Русудан Барганджия поинтересовалась у одного предпринимателя, как это происходит.

Вот так и живем, покупая прокисшую сметану и кефир, горькое масло, колбасу и сыр, которые на второй день покрываются налетом несвежести

«Оказывается, владельцы сетевых магазинов, заказывая товар, просят сотрудников оптовых баз в России выбить дату производства товара будущим числом. Это на всякий случай, если товар залежится, то дата будет правильной, срок годности будет верным. Вот так и живем, покупая прокисшую сметану и кефир, горькое масло, колбасу и сыр, которые на второй день покрываются налетом несвежести», – пишет журналист.

Издание публикует интервью с руководителем отдела потребительского надзора Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору РА Георгием Тарба. Он сообщил, что их лаборатория не оснащена специальным оборудованием, позволяющим делать глубокий анализ продуктов. Поэтому, чтобы доказать, что срок годности на упаковке перебит, приходится отправлять образцы продукции в сочинскую лабораторию.

«На границе по реке Псоу ежедневно работают четыре наших сотрудника, которые контролируют завозимый товар, качество и цену. Однако для проведения проверок нам нужны основания – заявления граждан или обращения, опубликованные на нашем сайте с подписью и адресом заявителя. Но никто не утруждает себя официальными заявлениями, просто жалуются, а доказательств нет. Летом казусы случаются часто, так как при 40-градусной жаре продукты могут испортиться уже при транспортировке. Мы проводим проверки, экспертизы, снимаем такую продукцию с продажи. Затем обращаемся с заявлением в арбитражный суд, который выносит решение о размере штрафа. В настоящее время наши сотрудники проводят экспертизы качества местного меда и коньячных изделий, так как на прилавках появилось много продукции частных предпринимателей. Эта продукция не допускается к продаже, если не имеет нормативной документации – сертификата качества, выданного нашим комитетом. Что касается цен, то кабинетом министров Абхазии установлены цены на социальную корзину товаров, наценка на которые не должна превышать 10% от закупочной цены. К сожалению, у нас нет филиалов в районах, поэтому трудно контролировать торговлю там», – заявил Георгий Тарба.

Однако, по его словам, сотрудники Госстандарта все же проводят проверки и в районах совместно с сотрудниками районной прокуратуры.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях