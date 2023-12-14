Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на вхождение в ЕС. О решении Брюсселя в первый день собрания европейских лидеров стало известно поздно вечером. В Тбилиси до последнего опасались, что рассмотрение вопроса перенесут на неопределенное время, поскольку из 27 стран ЕС одна, Венгрия, была против дальнейшей евроинтеграции Украины. А это, как предполагали в Грузии, могло провалить и заявку Тбилиси. Несмотря на это, власти с утра начали подготовку к масштабным народным гуляньям.

«Нам предстоят долгие дискуссии по поводу расширения ЕС, знаю, что вы ждете Виктора Орбана», – с улыбкой сказала журналистам в фойе офиса еврокомиссии премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщив, что сразу после нее к прессе выйдет венгерский премьер-министр. Последний оказался в эпицентре внимания из-за своей позиции блокировать вопрос дальнейшей евроинтеграции Украины, а значит и Молдовы, и, возможно, поэтому и Грузии, и западнобалканских стран:

«Я только что говорила с Виктором Орбаном. Он будет здесь следующим, поэтому буду краткой, вы сами сможете ему задать вопросы. Но он сказал мне, что не видит возможности начать диалог по членству (Украины), да, он не согласен. Но мы будем пытаться договориться, хотя он еще не готов сдаваться», – эстонский премьер-министр не успела досказать из-за ажиотажа, который был вызван появлением Виктора Орбана.

«Господин Орбан, что вы решили по Украине и как с Грузией?» – выплеснули шквал вопросов журналисты.

«С Грузией все хорошо, дело сделано», – ответил Орбан.

По Украине он звучал совсем иначе:

«Мы установили семь предварительных условий, и даже по оценке Европейской комиссии три из семи не выполнены, поэтому нет никаких оснований вести переговоры о членстве Украины сейчас».

«А что означает «с Грузией все хорошо»? – попросили уточнить представители грузинских СМИ и получили от венгерского лидера лестный ответ:

«Все любят вас!»

Но эта любовь из-за позиции самого Орбана, если он наложит вето на вопрос Украины, может провалить и заявку Грузии на предоставление статуса кандидата. Ведь Брюссель этот вопрос рассматривает в едином пакете по расширению ЕС. Этого и опасаются в Грузии, хотя оставляют надежду, что Европейский совет за эти два дня сможет найти выход, тем более глава европейского совета Шарль Мишель сегодня сообщил, что, за исключением Венгрии, остальные 26 стран ЕС выступают «за». На силу большинства европейских лидеров рассчитывает и глава парламентской фракции «Нацдвижения» Тина Бокучава:

«Я надеюсь, что Европейский совет, который, как правило, следует рекомендациям Еврокомиссии, несмотря на внешние и внутренние вызовы, и в этом случае учтет ее положительную рекомендацию и предоставит статус кандидата нашей стране, грузинскому народу, чьей заслугой это и будет являться».

В положительный ответ от Брюсселя верит и Паата Манджгаладзе, депутат «Стратегия Агмашенебели», у него свои аргументы:

«Европейские партнеры не оставят Грузию наедине с Россией. Кто бы и как ни старался препятствовать ей на пути евроинтеграции, никто не сможет противиться этому выбору грузинского народа. Да, были такие попытки со стороны власти – желание принять тот же российский закон «об иноагентах», импичмент президента, были и другие препятствия. Но воля грузинского народа непоколебима».

Депутаты правящей «Грузинской мечты» на это напомнили, что власть – избранник этого народа и что львиная доля ожидаемого успеха и достижения приходится именно на правительство «Грузинской мечты». Говорит депутат Давид Матикашвили:

«Мы уверены, что наши европейские коллеги примут правильное, достойное решение как для нашей страны, так и для ЕС. И наша страна, конечно же, абсолютно заслуженно получит статус кандидата, в чем есть большой вклад нашего общества, что мы не раз отмечали, и большая заслуга той власти, которая представляет это общество».

В парламентском большинстве радость оппозиции назвали лицемерием, поскольку, как там считают, на деле она всячески противилась этому процессу. Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе вспомнил в связи с этим президента Саломе Зурабишвили:

«Саломе Зурабишвили сегодня представляет то радикальное крыло, которое, можно сказать, враг этой страны, препятствует ее будущему, развитию, сохранению мира. Она называлась президентом, имела этот статус, но вышла и сказала, что Грузия не заслуживает статуса. Это в первую очередь оскорбительно для населения нашей страны, поэтому место таких политиков там, где находится радикальная оппозиция».

Как градоначальник, сегодня Каладзе был особенно занят – столицу Грузии готовят к завтрашнему празднику, маршруты транспорта по центральной площади Свободы и проспекта Руставели уже изменены. О том, что 15 декабря – в день, когда ожидается окончательный ответ Брюсселя по статусу, – будет всенародный праздник, еще 27 ноября сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили:

«Мы хотим провести общенародное, общенациональное празднование, так что назовем это праздником победы и концертом, вместе отметим эту историческую победу нашей страны, народа и результат работы нашей власти!» – сказал тогда Гарибашвили.

И, судя по всему, на этом всеобщем празднике власти не хотят видеть представителей именуемой ими радикальной оппозиции и президента Саломе Зурабишвили, поэтому они отвергли ее приглашение накануне прийти во дворец Орбелиани, чтобы завершить сбор подписей кампании «Наш голос – Европе» с призывом к лидерам ЕС предоставить Грузии статус кандидата. Представители правящей силы не захотели присоединиться и к маршу НПО 9 декабря, когда на площади Европы был развернут гигантский флаг ЕС. Напротив, это стало темой для насмешек и нападок со стороны депутатов парламентского большинства. 12 декабря на пленарном заседании депутат Дмитрий Хундадзе обратился к гражданскому сектору и президенту Саломе Зурабишвили и в отместку сказал:

«Остались они с большим флагом и с небольшим количеством людей. Не надейтесь и на президента, она даже во время своей избирательной кампании не смогла найти сторонников, кого она вам соберет? Осталось несколько дней, и мы покажем вам и праздник, и пришедший на него народ. Так же, как показали, как можно добиться статуса кандидата в ЕС без войны и революции».

Но сторонников евроинтеграции больше расстроили другие слова Хундадзе: он вновь выступил с инициативой принять закон «об иноагентах». Это для наблюдателей стало еще одним индикатором того, насколько велика опасность, что власти повернут назад – с учетом антизападной и антиукраинской риторики, нетерпимости к оппонентам и нежелания фундаментально следовать рекомендациям ЕС. Они собраны в девяти вопросах, которые стали предусловием выдачи положительной рекомендации Еврокомиссии, и Грузии предстоит их выполнить в течение 2024 года. Но это потом. А ближайшие 24 часа в Грузии мысли большинства направлены на ответ Брюсселя. Несколько молодежных НПО даже запланировали мероприятие «Проснись в Евросоюзе».

Саммит европейских лидеров завершится завтра, 15 декабря, поздно вечером.

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