Затрудняюсь определить, что было в центре внимания абхазской общественности на этой неделе – встреча президента Абхазии Бжания или итоговая пресс-конференция президента России Путина. Если на глазок, то о пресс-конференции Путина говорили больше. Конечно, это прежде всего эффект прямого эфира и зрелищность мероприятия, конкуренцию с которым не выдерживает встреча с депутатами в закрытом формате, но не только.

Надо констатировать, что Владимир Путин популярен в Абхазии гораздо больше, чем «кочующий» президент Абхазии Аслан Бжания. Наверное, и Бжания сознает, что заслужить себе хоть какие-то симпатии он может, только увязав свое имя с российским лидером. Поэтому он и поспешил выразить поддержку решению Владимира Путина о выдвижении на российских выборах. «Масштабная народная поддержка подтверждает эффективную стратегию Владимира Путина по развитию экономики, социальной сферы, укреплению международных позиций великой России», – говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Аслана Бжания.

Но вернемся к встрече депутатов парламента с президентом Абхазии и к его «эффективной стратегии», основываясь на информации, которую удалось получить из официальных источников и в результате общения с депутатами парламента, которые присутствовали на этом весьма странном мероприятии. И это не моя субъективная оценка, а результат опроса, который я провела после встречи. Большая часть опрошенных депутатов сразу после окончания встречи 11 декабря была в растерянности. Некоторые цитаты – «я не понял цель визита», «ничего нового президент не сказал», «доклад президента был ни о чем», «повторение пройденного материала», «какой смысл задавать вопросы, когда все эти темы много раз обсуждались» и так далее. Это малая толика самых вежливых характеристик данной встречи.

Собственно говоря, бессмысленность встречи подтверждает и официальная информация, которую выдала пресс-служба. Если пользоваться их цитатником, то можно с уверенностью сказать, что президент в очередной раз перечислил существующие проблемы – «тысячи наших сограждан сталкиваются с огромным количеством нерешенных проблем». Ни сказав ни слова об их решении, посетовал на тяжелую обстановку в мире, в которой ему приходится править («мир буквально за последние пару лет стал гораздо менее уютным и спокойным, чем был ранее»). Отметил отсутствие средств на безопасность и развитие, «чтобы спокойно засыпать и просыпаться… нужна армия». И определил виновных – Запад, который «делает все возможное и невозможное, чтобы в Абхазии не было никакого развития», и оппозицию – «некоторые отягощенные цинизмом политики пытаются очернить нашу работу, представляя ее как плод личных интересов руководителей государства».

Бжания печально констатировал, что не стоит надеяться на безвозмездную российскую помощь и сообщил, что его курс на продажу активов не подвергается сомнению. У него на повестке снова передача России госдачи в Пицунде. Никаких стратегических задач, новых подходов к решению существующих проблем у Аслана Бжания нет, в отличие от министра иностранных дел Инала Ардзинба, который сообщил на этой неделе, что планирует бросить вызов коллективному Западу, запустив международный информационный проект, посвященный теме многополярности и глобального большинства.

После встречи с депутатами Аслан Бжания поприсутствовал на парламентском комитете, который был посвящен презентации проекта по передаче в пользование российского инвестора одной из перепадных ГЭС. Презентацию провел депутат Резо Зантария как лицо, непосредственно заинтересованное в реализации данного проекта на условиях выгодных для инвестора и ущербных для страны.

Впрочем, «публичность» президента Бжания не ограничилась парламентом. Он провел закрытую встречу с активисткой движения «Харах Пицунда» Аидой Абидовой, позволившей себе задать незапланированный вопрос президенту во время встречи со студентами АГУ, затем крайне закрытую встречу с главой ветеранской организации «Аруаа» Темуром Гулия.

На встрече Абидовой с Асланом Бжания и его свитой присутствовал еще один член молодежного движения – Айнар Хашиг. Речь шла о позиции молодежного движения в вопросе, связанном с госдачей в Пицунде, которую Аслан Бжания хочет передать в собственность России. Абидова и Хашиг огласили непоколебимое мнение Аслана Бжания: «Пицунду надо отдать в знак благодарности, ведь Абхазия – страна зависимая и мало на что способная сама по себе». «Встреча носила дружелюбный характер. Гостей встретили радушно. Беседу завершили подарками: апсарами», – сообщают участники встречи.

На следующей закрытой встрече с главой «Аруаа» Темуром Гулия Бжания исправил свою «стратегическую ошибку», ограничив общение форматом «тет-а-тет» – без свидетелей проще отказываться от своих обещаний (его сторонники не в счет). Между тем из комментария Гулия стало известно, что он обратился к президенту с предложением не подписывать поправки к закону о гражданстве, которые позволяют гражданам Грузии, живущим в Абхазии, получать гражданство Абхазии, и отправить их на доработку в парламент. По словам Гулия, Аслан Бжания пообещал «обсудить», «подумать», «оценить опасности» и возвратить документ на доработку в парламент. Темур Гулия признается, что не особенно верит в обещания президента и правильно делает, потому как уже на следующий день в социальной сети появилось «письмо трудящихся». Автор одного из них выступает как защитник «этнических абхазов», клеймит ветеранскую организацию «Аруаа», называя ее «карманной партией» и «врагами страны». Впрочем, для Бжания не столь важна дальнейшая судьба поправок, он достиг своей главной цели – раскола совсем недавно объединившейся оппозиции. Вопрос лишь в устойчивости этого эффекта – история показывает, что оппозиция объединяется только накануне выборов.

Между тем 15 декабря в Верховном суде началось рассмотрение надзорной жалобы Генпрокуратуры на решение суда, рекомендовавшего генеральному прокурору выполнять свои обязанности. Генпрокуратура начала с ходатайства об отводе судьи. Ходатайство принято, судебное заседание перенесено – не удивлюсь, если на следующий год. Напомню, что лидер оппозиционного Абхазского народного движения (АНД) Адгур Ардзинба более года назад обратился в суд с жалобой на прокуратуру, которая затягивает рассмотрение факта хищения средств при ремонте высоковольтной линии электропередач «Ачгуара». Жалобу последовательно отклонили, опротестовали, признали… И так с ноября 2022 года, когда глава государства дал прокуратуре двухнедельный срок для вынесения решения о возбуждении уголовного дела.

Пока АНД и Генпрокуратура выясняют отношения в суде, факт хищения подтвержден проверкой Контрольной палаты. Конечно, заключение аудиторов держится под грифом «секретно», но информация просочилась в объеме, достаточном, чтобы понять, что речь идет о коррупции в Министерстве экономики. Только в результате выборочной проверки Контрольная палата установила расхождения в цене закупленных материалов при ремонте ВЛ «Ачгуара» на сумму более чем 13 миллионов рублей. Очевидно, что наше Министерство экономики ориентировано не на покрытие дефицита, а на его создание. А почему бы и нет, если прокуратура прикроет, президент забудет о своих поручениях, а электорат, которому попеременно и одновременно отключают свет и воду, будет роптать, не выходя за пределы социальной сети?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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