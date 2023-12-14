В Грузии разгорелся очередной скандал, связанный с заявлениями президента. В интервью Радио Свобода Саломе Зурабишвили сообщила, что не отказывалась помиловать Михаила Саакашвили. Это вызвало негодование у представителей правящей партии, которая пригрозила народным гневом. В оппозиции считают, что экс-президента следует помиловать ради европейских перспектив Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь попала под огонь критики парламентского большинства. На сей раз поводом стало ее интервью Радио Свобода, где президент заявила, что не приняла окончательного решения в вопросе помилования Михаила Саакашвили. Вот цитата из ее заявления:

«Я не говорила «нет»... В связи с помилованием я не делаю комментариев, пока не скажу, что кого-то помилую. Это не влияет на то, что он (Саакашвили) сыграл главную роль в том, что Грузия встала на европейский путь», – сказала Зурабишвили.

В правящей команде посчитали, что это заявление противоречит ее позиции трехлетней давности. Тогда она наотрез отказалась помиловать третьего президента страны. «Нет и никогда», – эта ее фраза тогда облетела страницы мировых СМИ, временно сняв подозрения «Грузинской мечты» в том, что президент играет за обе стороны. Тогда свой отказ Зурабишвили мотивировала тем, что Саакашвили ни по каким критериям не подходил под статус политзаключенного или имел основания считаться невинной жертвой. «Он – преступник, въехавший в страну нелегально, и его приезд был направлен на дестабилизацию ситуации», – заявила тогда Зурабишвили масс-медиа.

Депутат партии власти Ираклий Заркуа предупредил Зурабишвили о последствиях:

«Когда вы находитесь в коалиции с беспринципными неудачниками, не стоит удивляться, что можно интерпретировать выражение «нет и никогда» по своему усмотрению. Советую госпоже президенту не испытывать на себе гнев грузинского народа. Заключенный Саакашвили и «Национальное движение» озлобили многих людей, принесли горе во многие семьи, не пытайтесь, мы не сможем остановить этих людей. Пусть она мирно досидит свой президентский срок, и мы мирно выпроводим ее туда, откуда она пришла».

Не менее резко высказался генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе, который прямо назвал президента «врагом» Грузии:

«Наверное, вы помните, насколько тяжелыми для нас оказались президентские выборы 2018 года. Настолько негативное отношение к ней было среди сторонников «Грузинской мечты», что нам пришлось разместить свои фотографии на предвыборных баннерах, и возник некоторый дискомфорт. Конечно... многое изменилось... Саломе Зурабишвили сегодня представляет радикальное крыло, которое, можно прямо сказать, является врагом Грузии и выступает против будущего развития и поддержания мира в этой стране».

Представители большинства припомнили президенту и заявления ее брата, председателя грузинской общины во Франции Отара Зурабишвили, который в интервью Palitranews тоже говорил о помиловании экс-президента Грузии.

Вот цитата из того интервью:

«Плохо для страны, если ее бывший президент находится в тюрьме. Я знаю, она (Саломе Зурабишвили) искала выход, но это может осложнить политическую ситуацию. Для части общества это может стать неприемлемым», – заявил 13 ноября брат Саломе Зурабишвили.

В связи с этим глава фракции Мамука Мдинарадзе предположил, что совпадения неслучайны:

«Полагаю, что без ведома Саломе Зурабишвили ее брат не сделал бы такого заявления... Соответственно, ему подсунули эту тему, однако не думаю, что Саломе Зурабишвили будет легко разделить ответственность за действия того жестокого режима, который создал Михаил Саакашвили в годы его правления. Полагаю, что помиловать его будет сложно, однако факт в том, что она немного нервничает по этому поводу», – сказал Мдинарадзе.

На оппозиционном фланге, напротив, не скрывали своего удовлетворения. По словам председателя ЕНД Левана Хабеишвили, президентская реплика вселяет надежду на благоприятный исход для экс-президента:

«Саломе Зурабишвили одной подписью способна доказать, что она действительно поддерживает европейское будущее Грузии. В данном случае ее заявление я считаю адекватным и правильным – важен каждый день пребывания человека в политическом плену. Поэтому мы приветствуем смягчение ее формулировок. В целом Саломе Зурабишвили – неприемлемая для нас политическая фигура, но тем не менее мы не поддержали импичмент, потому что это не было бы полезным для нашей страны. Она должна принимать решения не по личным мотивам, а на благо страны и народа – ведь Грузии не нужен путинский заключенный», – подчеркнул Хабеишвили.

По мнению представителя «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе, освобождение Саакашвили станет прецедентом, который раз и навсегда положит конец практике сведения счетов с экс-президентами по политическим мотивам:

«Необходимо раз и навсегда пресечь цикл уничтожения президентов в этой стране. Надо понимать, что в Грузии более 600 тысяч сторонников Саакашвили, и еще столько же людей желают его скорейшего освобождения. Поэтому очень хорошо, что госпожа Зурабишвили изменила мнение по этому вопросу».

Впрочем, в оппозиции нет консенсуса по поводу помилования экс-президента. Глава фракции «Гирчи – больше свобод» Яго Хвичия высказал подозрение, что Саломе Зурабишвили играет партию Бидзины Иванишвили, а вовсе не оппозиции.

«По моему мнению, Зурабишвили не пойдет на такой шаг без согласования с Иванишвили, поэтому вопрос заключается в том, решится ли олигарх на такое. Я не исключаю, что, если они увидят, что образ врага в лице Саакашвили исчерпал себя и не работает должным образом, «Грузинская мечта» освободит Саакашвили перед выборами руками Зурабишвили, сказав общественности, что, если не проголосуете за меня, Миша снова вернется во власть. Разумеется, на воле Михаил Саакашвили многих вынудит голосовать за «Грузинскую мечту». И если Зурабишвили решится на такой шаг, это будет выполнением заказа на роль «спасательного круга» «Мечты», – предположил депутат.

Напомним, 20 ноября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже обращался к действующему президенту Саломе Зурабишвили с призывом помиловать его. В ходе онлайн-включения на процессе в Тбилисском городском суде Михаил Саакашвили напомнил, что его подорванное в тюрьме здоровье требует лечения за пределами Грузии.

«Госпожа Саломе может использовать свое право на помилование и одним росчерком пера вернуть моим детям отца и восстановить политический баланс в Грузии», – обратился тогда третий президент к пятому.

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