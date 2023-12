Грузия празднует получение статуса кандидата в ЕС и получает поздравления от зарубежных партнеров. На центральной столичной площади Свободы прошла праздничная церемония, на которую накануне премьер-министр Ираклий Гарибашвили пригласил всех. Но, как сегодня уточнили лидеры «Грузинской мечты», приглашение не касается оппозиции, гражданского сектора и президента Саломе Зурабишвили. Тем не менее она пришла на площадь, чтобы отпраздновать вместе со всеми это событие.

Главная надежда праздника – получение Грузией статуса кандидата в ЕС – на то, что он примирит «Грузинскую мечту» и президента Саломе Зурабишвили не оправдалась. Президент появилась у сцены за час до появления премьер- министра Ираклия Гарибашвили. Путь к железным ограждениям она преодолевала в плотном кольце журналистов, охраны и стоящих там людей, которые хотели с ней сфотографироваться. И многие не скрывали восторга:

«Ваиме, калбатоно Саломе, поздравляю!» – приблизились к ней две молодых девушки, конечно же, с просьбой «селфиться». «И я вас поздравляю!» – обняла их президент, обращаясь при этом с просьбой к журналистам вести себя по-европейски, не задавать вопросов хором и не по теме. «Дадут слово – хорошо, не дадут – тоже хорошо! Мир увидит, что мы здесь стоим вместе», – порывисто отвечала на вопросы журналистов Саломе Зурабишвили, призывая сконцентрироваться на одном: этот статус – « важный шаг к Европе!»:

«Поздравляю всю Грузию, стоящих здесь людей, кем бы они ни были, на какой бы политической стороне они ни стояли, поздравляю людей в регионах, поздравляю наших граждан в Абхазии и Южной Осетии, которые также радуются этому дню, это большой праздник, и я очень рада, что все вместе стоят здесь!»

От неотступного внимания президента спасло лишь появление на сцене премьер- министра Ираклия Гарибашвили. В кратком выступлении он собрал все антизападные тезисы, которые в ожидании статуса часто повторяла «Грузинская мечта», вызывая опасения в конечном успехе. И хотя Гарибашвили не упоминал сегодня «радикальную оппозицию», «женщину, именуемую президентом», «глобальную партию войны, которая хотела вместе с радикальной оппозицией и НПО открыть второй фронт в Грузии», эти темы просматривались между строк его заявлений:

«Мы не стали (прыгать) на одной ноге, не стали на колени, а мы твердо и достойно добились этой победы».

Под аплодисменты Гарибашвили продолжил:

«Мы вместе, мои друзья, победили внутренних и внешних врагов, те силы, которые противились предоставлению статуса кандидата нашей стране. Мы избежали главной опасности – войны и бедствий, мы сохранили мир, защитили наш народ и нашу страну, укрепили суверенитет и независимость нашей страны. 14 декабря и сегодняшний день войдут в истории Грузии как дни торжества, заслуженной победы гордого и достойного грузинского народа. С сегодняшнего дня Грузия стала европейской страной!»

Он не сказал, что Грузия должна осуществить важные реформы, которые как предусловия к статусу были определены еврокомиссией. Наверное, это он и подразумевал, говоря о заветной мечте каждого грузина – о восстановлении территориальной целостности:

«Теперь нас ждет большая победа, мы должны суметь объединить нашу страну и исполнить главную мечту каждого грузина, каждого гражданина, живущего на этой земле, – жить в едином, сильном европейском государстве».

Вслед за ним слово взял спикер парламента Шалва Папуашвили, после чего торжество перешло к концертной части. Лидеры «Грузинской мечты» еще с утра напоминали, что это победа исключительно власти. Хотя в какой-то момент могло показаться: власть и оппозиция ради такого случая примирятся. Это ожидание крепилось даже поведением депутата «Силы народа» Гурама Мачарашвили. Он с утра изрядно удивил журналистов, когда в парламенте вышел к ним с флагом ЕС в руках. Это было удивительным для представителя партии, которая вместе с ним прославились антизападными заявлениями, выдвигала закон об иноагентах:

«Как вы, мои дорогие друзья? Я говорю только по-английски (How are you my dear friends? I speak only in English)», – обратился Мачарашвили к журналистам, но вскоре выяснилось что он всего лишь иронизировал, когда говорил, что это праздник для всех:

«Но пусть каждый заглянет себе в душу, кто боролся против статуса кандидата, против того, чтобы этот день наступил, а теперь разочарованы, с постаревшим почти на десять лет лицом якобы поздравляют страну – это нехорошо. Поэтому хоть сегодня улыбнитесь, друзья, хотя вы и злы, но улыбнитесь – сегодня праздник у всех, в том числе у вас, хоть вы и боролись против этого статуса».

Поддел депутат Мачарашвили и коллегу из оппозиции Романа Гоциридзе, но и тот не полез за словом в карман:

«Поздравить тебя или пособолезновать? Видно, вам очень обидно, что ваш поезд свернул с российской дороги…»

Депутат из группы «Еврооптимисты» еще с утра твердо решил не откликаться на приглашение правительства на торжество:

«Я пойду на этот праздник, если Ираклий Гарибашвили и «Грузинская мечта» извинятся перед теми людьми, которые боролись за вступление в ЕС. Которых здесь, перед парламентом, разогнали холодной водой (из водометов). Этих людей правительство должно пригласить персонально».

Неприятным сюрпризом для оппозиции оказался тот факт, что в зале пленарного заседания они обнаружили, что приуроченные к празднику флаги ЕС и Грузии разместили только у кресел депутатов парламентского большинства. В ответ депутат «Лело» Анна Нацвлишвили вошла в зал, накинув на плечи европейский флаг.

Спикер парламента Шалва Папуашвили подчеркнул заслуги народа, который, по его словам, за последние три десятилетия совершил удивительный переход от советской оккупации до заслуженного статуса кандидата в ЕС, и здесь спикер парламента смело записал и себя в ряды национальных героев:

«Мы, грузинский народ, со всеми нашими противоречиями – настоящие герои этого исторического достижения. Хочу поблагодарить всех тех, кто в это внес вклад, кто неустанно трудился для нашей свободы и защиты независимости и для вступления в европейскую семью. Поздравляю с этим днем, прошу встать под звуки гимна Европы».

На этом единение оппозиции и власти сегодня и закончилось. Депутаты «Грузинской мечты» в течение дня повторяли, что никто, кроме них и народа, под которым, видимо, они подразумевали только своих избирателей, не заслуживает этого праздника. Депутат Ираклий Заркуа пояснил, почему не надо было давать слово президенту:

«Хватит и того, что президент наговорила за весь этот год, особенно за последнее время, думаю, этого достаточно, больше не надо».

Для кого праздник, пояснил и председатель партии власти Ираклий Кобахидзе:

«Это праздничное мероприятие для тех людей, которые делали все для получения статуса кандидата и не саботировали получение статуса кандидата».

А лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе напомнил о претензиях к президенту:

«Эта женщина сделала все, чтобы Грузия не получила статус кандидата. Именуемая президентом человек позволила себе сказать о своей стране, что Грузия ни в прошлом году не заслуживала статус кандидата, ни в этом. Теперь этот человек, который так говорил о своей стране, родине, своим приходом старается показать, что она якобы рада».

После этого уже никого не должно было удивить пояснение Мдинарадзе, как Саломе Зурабишвили может попасть на сцену:

«Она не учтена в списке выступающих, если методами тхэквондо она попытается взбежать на сцену… ну, это я уже не знаю».

На этом фоне в рядах парламентского большинства проигнорировали заявление трех внефракционных депутатов – Тамар Кордзая, Хатуны Самнидзе и Теоны Акубардия. Они заявили о готовности сотрудничать с партией власти для осуществления реформ. По словам депутата Теоны Акубардия, праздник не должен длиться долго и уже пора готовиться к следующему этапу – диалогу с Брюсселем:

«Это начало переговоров, как этого добились Украина и Молдова, конечный итог которого – вступление в ЕС. Для этого нужно осуществить сложнейшие реформы, необходимо единство. Мы готовы к этому единству, к работе (с властью), для того чтобы жизнь каждого гражданина соответствовала европейским стандартам, чтобы каждый гражданин смог получить те блага, которые сопутствуют членству Грузии в ЕС».

Несмотря на действия власти, Акубардия, как и многие оппозиционные депутаты, пришла на праздничное мероприятие на площади Свободы. Также поступили и представители гражданского сектора, преодолевая недоумение по поводу того, что и в этот день правящая сила решила отделить народ от «врагов народа». Притом, что, как отмечала глава Тransparency International Эка Гигаури, если бы не упорство гражданского сектора, «Грузинская мечта» в 2022-м не подала бы после Украины заявку на статус кандидата, планируя это сделать лишь в 2024-м.

Примечательно, что ни один из лидеров правящей партии сегодня не вспомнил про Украину и Молдову и публично не поблагодарил президента Зеленского и премьера Санду. Единственным исключением еще вчера стала президент Саломе Зурабишвили.

