Закон о «восстановлении абхазской национальности» поддержала Общественная палата

В самопровозглашенной республике Абхазия члены Общественной палаты выступили в поддержку принятых парламентом поправок в закон «Об актах гражданского состояния», предусматривающих право на «восстановление абхазской национальности».

Заседание состоялось по инициативе Комиссии Общественной палаты по межэтническим вопросам и интеграции жителей Гальского района «в единое социальное пространство Республики Абхазия» под председательством Давида Пилия.

В Общественной палате выразили удовлетворение в связи с принятием «давно назревших» поправок.

«Это событие воспринято частью нашего общества неоднозначно, что вполне объяснимо, ведь тема национальных и фамильных преобразований достаточно щепетильна, касается тонкой сферы национального самосознания, которую в современных условиях неурегулированности грузино-абхазского конфликта и сложными геополитическими реалиями связывают с национальной безопасностью Республики Абхазия. Члены Общественной палаты Республики Абхазия уверены, что данный законодательный акт станет импульсом в деле восстановления исторической справедливости и предоставления лицам, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, являющихся этническими абхазами, прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность в результате трагических событий XIX-XX, права на восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии», – сказано в заявлении.

В Общественной палате говорят, что «данный правовой акт обеспечит правовую регламентацию интеграции лиц без гражданства, компактно проживающих на части территории Абхазии, «в современное политическое, социально-экономическое и этнокультурное пространство», что будет способствовать «укреплению национальной безопасности» Абхазии, «ее дальнейшему развитию как независимого, правового, демократического государства».

Ранее против принятого закона выступили абхазские оппозиционеры, в частности члены ветеранской общественной организации «Аруаа».