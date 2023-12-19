В Грузии пояснили, почему не поддержали решение ЕС по «списку Магнитского»

В Тбилиси пояснили, почему не присоединились к решению Европейского союза о продлении действия т.н. европейского «списка Магнитского» – ограничений, которые Брюссель вводит по обвинению в «серьезных нарушениях прав человека».

«Грузия в последние годы придерживалась существующей практики в отношении этого документа, о чем проинформированы наши партнеры», – заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.

В МИДе при этом утверждают, что за последний год статистика присоединения к заявлениям ЕС «резко возросла – до 50%».

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя тему, сказал, что Грузия «не присоединяется к санкциям против России».

«Этот список санкций распространяется не только на Россию. Он распространяется на еще несколько стран. Вы знаете, что Грузия присоединилась к санкциям, связанным с Северной Кореей и Приднестровьем. Что касается санкций против России: у Грузии есть заявленная политика, и мы следуем этой политике. Эта политика привела нас к стабильной ситуации в Грузии, которая обеспечивает наше экономическое развитие. Эта политика принесла нам статус кандидата (на вступление в ЕС). Мы не присоединяемся к санкциям против России», — заявил Шалва Папуашвили.

Как ранее писало «Эхо Кавказа», в 2020 году Грузия присоединилась к европейскому «списку Магнитского», однако в более поздних решениях – о продлении санкций – страна не указана.

Армению и Азербайджан удалили из числа стран, поддержавших решение ЕС о продлении европейского «списка Магнитского». Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Армения не присоединялась к решению Брюсселя.

За продление действия санкционного списка выступили страны-кандидаты ЕС – Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова, Босния и Герцеговина; входящие в Европейскую зону свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

В рамках этого режима запрет на въезд в ЕС и заморозка финансовых активов на территории стран Евросоюза введены против граждан, силовых структур и компаний из России, Ирана, Китая, КНДР, Сирии и других государств. Среди прочих в санкционном списке фигурирует ряд российских высокопоставленных лиц – бывший директор ФСИН Александр Калашников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор РФ Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов.