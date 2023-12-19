В Абхазии обсудили проблемы энергетической отрасли

Проблемы в энергетической отрасли Абхазии обсудили в Общественной палате. Во встрече приняли участие руководитель администрации президента самопровозглашенной республики Абесалом Кварчия, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, депутаты парламента Беслан Халваш, Резо Зантария, глава сухумской администрации Беслан Эшба, гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия и бывший руководитель компании Аслан Басария.

«В этом году Абхазия потребила почти на 300 млн кВт/ч меньше, чем в прошлом году. Этому способствовала установка приборов учета и работа с населением», – сказал Тимур Джинджолия.

По его словам, ситуация в энергетике осложнилась не сегодня. С просьбой о перетоке электроэнергии были обращения к РФ еще в 2012 году. Сначала это были небольшие объемы, но позже они стали расти, отметил он.

«Сегодня наш дефицит составляет 1 млрд кВт/ч. Если бы экономили электроэнергию и платили бы за нее, то Абхазия потребляла бы 1 млрд 700 кВт/ч в год. Нынешний уровень потребления сложился из-за халатного отношения к нашему главному энергоресурсу, которому нет альтернативы», – сказал Джинджолия.

Он подчеркнул, что когда люди бесплатно получают электроэнергию, то не относятся к ней бережно. Джинджолия сказал, что в течение 10-12 лет тариф на электроэнергию не пересматривался, оставаясь на уровне 40 копеек за 1 кВт/ч, передает «Апсныпресс».

«Все это время мы работали за счет повышенного износа энергетического оборудования. С 2021 года рассматривался тариф 1-1,2 рубля. С учетом повышения цен на все комплектующие и техническое оборудование этот тариф может в какой-то мере перекрыть наши потребности. Это те деньги, которые позволят нашей энергосистеме не разваливаться дальше», – сказал Тимур Джинджолия.

Он отметил, что есть много состоятельных людей, которые считают, что могут не платить за электроэнергию.

«С этим надо бороться, чем мы и занимаемся сегодня», – сказал Джинджолия.

Депутат парламента, экс-директор «Черноморэнерго» Резо Зантария рассказал о том, как возник кризис в энергетике:

«Кризис в энергетике начался с того момента, когда появился дефицит электроэнергии в стране. Мы жили в хороших условиях, когда понимали, что у нас есть ИнгурГЭС и Перепадная ГЭС-1, что мы получаем 40% генерации. Мы для себя определили, что работаем в пропорции 60% на 40%. Но это решение нигде законодательно закреплено не было. Открою вам секрет, это было на мосту через реку Ингур, когда Сергей Васильевич Багапш встречался с грузинской стороной, я присутствовал на встрече. Багапш сказал, что 40% генерации принадлежит нам, а 60% вам. Тогда речь шла об имущественном комплексе, а не о выработке, о том, на чьей стороне больше сооружений комплекса».

По его словам, на тот период потребление электроэнергии абхазской стороны было мизерным:

«Да и сама станция работала очень плохо, агрегаты были в плачевном состоянии. Но тогда потребление Абхазии не превышало 700 млн кВт/ч в год. Шло время, но распределение генерации 60 на 40 так и осталось. Из расчета, сколько мы сегодня потребляем, мы значительно превысили 40%. Кризис сложился, когда мы превысили 1 млрд 700 млн кВт/ч. Кризис стал нарастать, появились майнеры. А вот вопросы создания новых генерирующих мощностей, борьбы с техническими потерями не решались. Я все это описывал еще в 2013 году и говорил, что, если мы сегодня не предпримем радикальные меры, не увеличим тариф, а у нас он был самым дешевым в мире, не утвердим экономически обоснованный тариф, мы не выйдем из кризиса. Поскольку мы, можно сказать, бесплатно получаем генерацию, предлагаемые меры могли стать инвестициями в нашу энергосистему, помогли бы сохранить ее в том виде, в котором она сегодня могла бы обеспечить наше хозяйство».

Более 900 млн рублей необходимо для восстановления сухумских электросетей, сообщил глава городской администрации Беслан Эшба на встрече в Общественной палате. По его словам, нужно заменить порядка 100 км кабеля, 500 опор, необходим ремонт 30 трансформаторных подстанций, 12 трансформаторных подстанций необходимо полностью заменить.

«Необходимая сумма для инвестирования – 920 млн рублей. С учетом того, что информация было подготовлена ранее, цены увеличились, то это приблизительно 1 млрд рублей», – сказал Эшба.

