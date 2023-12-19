Обзор грузинской прессы

«Каковы шансы Саломе Зурабишвили», статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси», в ней политологи комментируют одно из последних интервью президента журналисту Радио Свобода Рею Фурлонгу, в котором она не исключила возможности создания политической партии и участия в предстоящих парламентских выборах. Многие эксперты считают, что если Зурабишвили решится на участие в выборах, то присоединится к партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию». Но в случае создания нового политического объединения шанс преодолеть 5-процентный барьер у президента будет минимальный, говорит политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе:

Возможно, президент создаст свою партию, однако следует отметить, что рейтинг Зурабишвили все еще невелик

«Еще один вариант – она может провести переговоры о союзничестве с «Лело», «Гирчи», «Дроа» и другими прозападными объединениями. Их рейтинг невысок, и она сможет претендовать на роль лидера в них. Возможно, президент создаст свою партию, однако следует отметить, что рейтинг Зурабишвили все еще невелик. Она создала партию, когда ушла с поста министра иностранных дел, которая набрала 3% на муниципальных выборах 2006 года. Вспомним и то, что она делала заявления в поддержку России, якобы тогдашняя власть разбомбила спящий Цхинвали, и, если она уйдет в отставку, многие об этом вспомнят».

Тем временем некоторые в оппозиции призывают президента не отказываться от своего кресла до истечения полномочий. До того момента у Саломе Зурабишвили много дел, считает лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

«Кому бы народ ни дал мандат на парламентских выборах, те и будут избирать президента на следующий пятилетний срок. Если президент действительно хочет выполнить свою функцию, она должна постараться сделать предвыборную среду более или менее здоровой. В этом я вижу роль президента. Остальное – другой вопрос», – цитирует Вашадзе издание.

«В Сухуми и Цхинвали присвоение Грузии статуса кандидата в члены ЕС оценивают скорее положительно, чем отрицательно», – заявляет бывший госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения Паата Закареишвили. В этих оценках есть некоторые расхождения, однако де-факто власти воспринимают статус кандидата Грузии как дополнительную гарантию своей безопасности, утверждает политолог.

Для тех, кто мыслит глубже, Грузия – член Европейского союза – может быть более интересна, чем авторитарная и империалистическая Россия

«В абхазском обществе существует определенный позитивный настрой, поскольку они знают, что на пути к вступлению в Евросоюз Грузия будет представлять для них меньшую угрозу, и «реализация реванша», если можно так сказать, начало войны будет сведены к минимуму. То есть они пока не видят себя в ЕС, но у них будет больше гарантий безопасности. А для тех, кто мыслит глубже, Грузия – член Европейского союза – может быть более интересна, чем авторитарная и империалистическая Россия», – цитирует политолога информационное интернет-агентство Interpressnews.

До сих пор Евросоюз расширялся лишь за счет европейских стран, впервые это коснулось Кавказа, что само по себе уникальное событие, продолжает политолог.

«В какой-то степени абхазы подумали о том, какой скачок сделали грузины. Я думаю, это будет очень серьезное позитивное явление. Осетины так не думают. Я вижу, что пишутся полные гнева тексты в отношении Евросоюза. Абхазы более корректны, более разумно оценивают перспективу, как перспективу Кавказа, так и собственную», – говорит Закареишвили.

Что же касается объявления премьер-министром Ираклием Гарибашвили 2024 года годом объединения страны, сделанного на праздновании по случаю предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС, то в Абхазии воспринимают просто как часть предвыборной кампании, заявил политолог.

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Каждая вторая женщина в Грузии хотя бы раз становилась жертвой какой-либо из форм насилия, говорится в исследовании Женской организации ООН. В документе утверждается, что количество фактов сексуального, физического и психологического насилия в стране не уменьшается. Проблема и в том, что зачастую подобные случаи происходят на глазах у детей. Согласно исследованию 24% женщин в Грузии подвергались психологическому насилию, 8% – экономическому, 6% – физическому, 4% – сексуальному. Также 4% женщин становятся жертвами сексуальных домогательств.

«Согласно данным этого исследования 11% женщин подвергались сексуальным домогательствам в образовательном пространстве, около 9% женщин говорят нам, что они подвергались различным формам насилия до 18 лет, до достижения совершеннолетнего возраста или в детстве. В предыдущем исследовании говорилось, что той или иной форме насилия подвергалась каждая четвертая женщина, в новом исследовании – каждая вторая», – сказал в интервью телекомпании «Пирвели» советник по гендерным вопросам женской организации ООН Тамар Сабедашвили.

Кроме того, специалист заявила, что каждая четвертая женщина в стране становится жертвой насилия непосредственно со стороны своего партнера.

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Грузия проводила в последний путь знаменитого режиссера Отара Иоселиани. Он ушел из жизни в возрасте 89 лет. Иоселиани похоронен на кладбище Ваке в Тбилиси, сообщает сайт телекомпании «Рустави 2». На протяжении последних двух дней соболезнования родным кинорежиссера выражают коллеги, рядовые граждане и представители власти.

У Отара Иоселиани был свой стиль, свойственный только великим режиссерам

«Я глубоко опечален смертью величайшего грузинского кинорежиссера, заслуженного деятеля грузинского искусства и народного артиста Отара Иоселиани. У Отара Иоселиани был свой стиль, свойственный только великим режиссерам. Его фильмы принесли нашей стране множество международных признаний. Сочувствую всем: семье, зрителям, друзьям и коллегам», – написал в соцсети Ираклий Гарибашвили.

Свои соболезнования в социальной сети выразил и режиссер Эльдар Шенгелая:

«Прощай, мой Отар… Твое имя навсегда вошло в историю мирового, а главное, грузинского кинематографа, и я знаю, что на твоих фильмах вырастет еще много молодых людей. Спасибо большое за все».

С середины 80-х годов прошлого века Отар Иоселиани жил и работал во Франции. Причиной отъезда были разногласия с советской цензурой. На счету Отара Иоселиани 25 международных премий и 14 номинаций.

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