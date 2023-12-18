Тревожными назвали оппоненты власти новые послания премьер-министра Ираклия Гарибашвили, сделанные после получения страной статуса кандидата в Евросоюз. Глава правительства презентовал итоговый отчет не в парламенте, а в гостинице «Шератон Гранд Тбилиси Метехи Палас», куда не были приглашены ни президент Саломе Зурабишвили, ни депутаты из оппозиции. Ираклий Гарибашвили сегодня еще раз дал понять, что «Грузинская мечта» не намерена отказываться от неформального влияния Бидзины Иванишвили.

«Приветствую моих коллег, председателя парламента, председателя партии, мэра Тбилиси, членов правительства, парламента», – в длинном списке адресатов приветствия у Ираклия Гарибашвили львиную долю занимал партактив «Грузинской мечты». Среди приглашенных были представители патриархии, судебной системы и послы стран ЕС и США. Но в правящей партии не захотели отчитываться ни перед президентом Саломе Зурабишвили, ни перед представителями оппозиции, хотя и они являются частью политической системы страны. Несмотря на то, что мероприятие называлось годовым отчетом о проделанной работе правительства, с самого начала выступления, а оно длилось почти час, Гарибашвили решил подытожить все 11 лет правления «Грузинской мечты», превратив отчет в предвыборную речь, и, конечно же, как и 11 лет назад, привязав все успехи к имени основателя партии Бидзины Иванишвили:

«Основа реальной европеизации и демократизации Грузии была заложена в 2012 году. На путь укрепления суверенитета нашей страны встало наше руководство после того, как Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» получили бразды правления. Я и раньше много раз говорил о том, что если когда-либо кто-либо из руководителей страны достиг какого-то прогресса на пути евроинтеграции, то это именно "Грузинская мечта"».

Только после этого Гарибашвили поблагодарил поименно всех лидеров ЕС, представителей Госдепартамента США, а также послов ЕС и США в Грузии за поддержку в получении статуса кандидата на вхождение в Европейский союз.

На этот раз глава правительства не был резок в оценках по отношению к западным партнерам, не было явной антизападной риторики, но из его слов было понятно, что все утверждения о «глобальной партии войны», о желании втянуть Грузию в войну никуда не делись, и уверенности в том, что Украина победит в войне против России, в речи Гарибашвили не было:

«Существовала угроза дестабилизации страны, внутри страны действовали радикальные группировки, а враждебные силы были напрямую заинтересованы в том, чтобы страна оказалась втянутой в военную ситуацию».

И еще про мудрое правление Гарибашвили, которое оградило страну от войны:

«Самое большое испытание, которое может выпасть на долю нашей страны и народа, – это война, и мы избежали этого самого большого испытания. Мы избежали войны, и мирным путем, мудро привели нашу страну к миру. Мы одержали эту победу вместе. Но я далек от мысли, что эти риски полностью нейтрализованы».

Премьер-министр пытался настроить общество не только на желание еще долгие годы видеть у власти «Грузинскую мечту», а значит и Бидзину Иванишвили, но и хотел вызвать у него сожаление о том, что она не пришла к власти раньше. Тогда и августовской войны 2008-го, которая случилась из-за Михаила Саакашвили и «Нацдвижения», не было бы:

«К сожалению, тогдашнему безответственному правительству не удалось избежать этой войны. Я неоднократно говорил, что этой войны не было бы, если бы Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» были у власти в 2008 году».

Гарибашвили проявил щедрость и пообещал, что его партия увеличит экономический рост страны, что жить будет еще лучше, чем сейчас, и все – в сравнении с годами правления «Нацдвижения»:

«Тогда (в 2012 г.) ВВП всей экономики страны составлял около 27 млрд лари, в этом году ВВП составил 80 млрд лари, а в 2024 году составит 86 млрд лари. За последние 11 лет, при правлении «Грузинской мечты», национальная экономика страны выросла втрое – с 27 млрд лари до 86 млрд лари».

Не все поняли, почему тот факт, что цены на квартиры и земельные участки возросли в разы, глава правительства преподнес как признак экономического процветания. Ведь все знают, что это вызвано наплывом российских граждан в страну после вторжения России в Украину, и многие студенты из регионов теперь даже не в состоянии арендовать квартиры в Тбилиси.

И статистика по снижению уровня бедности и безработицы, которую привел Гарибашвили, звучала диссонансом недавним итогам соцопроса NDI (Национальный демократический институт), полученным за период с 12 октября по 4 ноября 2023 года. Согласно этим данным, у каждого из десяти опрошенных нет денег на еду, а у одного из четырех денег хватает только на питание. Каждый десятый думает эмигрировать из страны, при этом у каждого из десяти член семьи уже находится в эмиграции. В то же время те же опросы показывают, что число довольных работой правительства выросло. Если в марте текущего года работой правительства Грузии были довольны 43%, то, по данным за октябрь 2023 года, исполнительной властью довольны 54% граждан Грузии.

И хотя Гарибашвили говорил, что власть и дальше будет открыто сотрудничать с западными партнерами, в том числе и во избежание дальнейших спекуляций по поводу обхода Грузией западных санкции в пользу России, что, по его же словам, ни разу не было зафиксировано, оппоненты обратили внимание, что он практически не затронул вопрос об исполнении девяти условий для начала диалога о членстве с ЕС.

Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе уверял журналистов, что победа его партии на предстоящих парламентских выборах гарантирована, и для этого ей вовсе не надо, чтобы Иванишвили вернулся в политику:

«Бидзина Иванишвили уже давно не в политике. Человек по своей воле оставил должность премьер-министра, потом был руководителем партии, покинул партию. «Грузинская мечта» сегодня та политическая сила, которая в 2024-м победит с очень большой поддержкой. Сказать это мне позволяет тот настрой, который есть в обществе, все исследования, в том числе и проведенные вами, указывают на то, что сегодня у «Грузинской мечты – демократической Грузии» нет альтернативы, и в 2024 году с большой вероятностью и поддержкой общества мы придем с конституционным большинством».

Иванишвили никуда и не уходил, считает депутат «Лело» Саломе Самадашвили, особенно после сегодняшней речи премьер-министра:

«Такое частое упоминание Иванишвили со стороны Гарибашвили – всего лишь доказательство того, что сегодня наша страна захвачена олигархом. ЕС ждет от нас завершения олигархического правления, поэтому его возвращение в политику мне представляется маловероятным. Но электоральная сила «Грузинской мечты» в первую очередь опирается именно на авторитет Бидзины Иванишвили, поэтому появится он в политике публично или нет, в преддверии выборов о Бидзине Иванишвили еще много раз будут говорить в «Грузинской мечте», и этим еще раз докажут, что являются представителями олигархического режима».

О том, что члены правительства переместились во власть из частной корпорации, коммерческого банка Иванишвили, напомнил председатель «Нацдвижения» Леван Хабеишвили:

«Как они говорят о войне – это российская дезинформация, пропаганда, и грузинский народ это уже хорошо знает. Все собравшиеся там представители власти были сотрудниками банка Бидзины Иванишвили «Карту». Они считают, что Грузия – это ООО, корпорация. И когда проводится заседание правительства, мы должны понимать, что собираются там сотрудники банка «Карту» на благо владельца банка Бидзины Иванишвили. Что бы там ни говорил Гарибашвили, их поезд ушел, и в 2024-м грузинский народ начатое дело доведет до конца».

Ему вторил коллега, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«"Грузинская мечта" начинается Бидзиной Иванишвили и заканчивается Бидзиной Иванишвили, она больше из себя ничего не представляет. Печально, что у них поручение от Бидзины Иванишвили – противопоставить друг другу грузинский народ. Статуса кандидата в ЕС добился грузинский народ, а не Бидзина Иванишвили. И страну до полноценного членства в ЕС в ускоренном темпе доведет грузинский народ без Бидзины Иванишвили и "Грузинской мечты"».

Что же касается приглашения, по словам Вашадзе, он другого и не ждал, после того как «Грузинская мечта» так обошлась с президентом Зурабишвили – не дала ей возможности выйти на сцену 15 декабря во время празднования по случаю предоставления Грузии статуса кандидата.

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