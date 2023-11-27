Между обоими внутриполитическими лагерями в современной Абхазии не было и нет идеологических расхождений и разности во внешнеполитической ориентации. Наблюдатели не раз отмечали, что это просто борьба бизнес-элит. Но есть другое явление – когда один из лагерей приходит к власти, другой, становясь оппозиционным, обязательно время от времени уличает властную команду в том, что та бывает слишком уступчива в отношениях с Москвой и подозревает ее в соглашательстве с грузинской стороной, даже в национал-предательстве. Гораздо реже, но порой и провластные политические силы при случае, если представилась такая удачная возможность, могут обвинить в последнем представителей оппозиции.

Именно это произошло после того, как 15 ноября на пресс-конференции руководителей оппозиционных сил, посвященной проблемам энергетики, председатель общественной организации ветеранов «Аруаа» Темур Гулия вспомнил – в противовес намерениям правительства сдать в аренду частному лицу вторую перепадную ГЭС Ингурского каскада – о предложении гендиректора ИнгурГЭС Левана Мебония восстановить все перепадные за счет грузинской стороны, чтобы затем 50 процентов выработанной энергии получала абхазская сторона.

Через день парламентарий Резо Зантария, который стоит за предложением правительства по перепадной ГЭС-2 и долго, по его словам, вынашивал этот проект, резко ответил на прозвучавшее на пресс-конференции оппозиционеров, обвинив их в экономической некомпетентности. А вот провластная партия «Амцахара» 24 ноября сделала уже политическое заявление. Вот фрагмент из него:

«В своем публичном заявлении лидер «Аруаа» отвергает необходимость привлечения инвестиций в восстановление перепадных ГЭС, находящихся в пределах юрисдикции Республики Абхазия. Ссылаясь на предложение Левана Мебония (кстати, грузинской стороной такие идеи предлагались и ранее), он называет выгодным решением заключить сделку с враждебной Грузией, которая может отреставрировать три перепадные ГЭС, и, взяв их под свой фактический контроль, выделить Абхазии 50% от вырабатываемой мощности. Очевидно, что во всей оппозиции не нашлось никого, кто подсказал бы Темуру Гулия, что Абхазия и Грузия совместно используют ИнгурГЭС по причине невозможности полного контроля над всеми частями этого сооружения. При этом, в отличие от Ингур ГЭС, все части перепадных ГЭС находятся под фактическим и юридическим контролем Республики Абхазия. Политическая партия «Амцахара» заявляет, что передача перепадных ГЭС в каком-либо виде грузинской стороне означает, что Республика Абхазия признает юрисдикцию Республики Грузия над своей собственностью, территорией и инфраструктурой. За такую возможность грузинская сторона готова будет дать и 100% мощностей, лишь бы получить от нас возможность контролировать всю находящуюся за каналом часть Галского района и всю энергосистему Абхазии. Вынуждены отметить, что в «Аруаа» в пылу политической борьбы, не разбирая катастрофических последствий, готовы подарить врагу инфраструктуру, территорию и суверенитет Республики Абхазия. Не удивимся, если в «Аруаа», не разобравшись в государственной инвестиционной политике, озвучат призыв присвоить грузинские коды аэропорту Бабушара».

«Амцахаровцы» обратились с предложением ко всем оппозиционным общественным и политическим организациям дать оценку высказываниям руководителя ветеранской организации «Аруаа», а также ответить, считают ли они, что перепадные ГЭС следует передать Грузии? Убеждены, заявили они, что народ Республики Абхазия имеет право получить простой и недвусмысленный ответ на вопрос, касающийся как стратегической отрасли, так и взаимоотношений со враждебным государством.

Но политические соратники Темура Гулия, разумеется, вступились за него. Председатель оппозиционной политической партии «Апсны» Виталий Габния прокомментировал заявление «Амцахара». Вот главное в этом комментарии:

«К сожалению, три из четырех перепадных ГЭС, являющихся составной частью всего комплекса, сохранить не удалось, и они были выведены из строя. Оставшаяся инфраструктура исправно давала электроэнергию, которая питала сети по обе стороны границы. До сего времени. Когда в силу разных причин встал вопрос дефицита электроэнергии, государство обратило внимание на эти остатки энергетической инфраструктуры. Но, как выясняется, не только государство проявило интерес к ней. Логичней было бы предположить, что государство постарается изыскать средства на восстановление этих перепадных, и так необходимые нам киловатты уйдут в нашу сеть. Но, опять же, к сожалению, наше государство не располагает на данный момент средствами в необходимом объеме для восстановления. Следующим логичным решением было бы задействовать ресурсы самой энергетической структуры, в пользовании которой находятся вышеупомянутые объекты. Но и тут свои сложности, у РУП «Черноморэнерго» таких средств нет. Остается тот вариант, где грузинские энергетики, имеющие прямое отношение к эксплуатации комплекса, сами изыскивают средства на восстановление этой части комплекса и несут за эти средства ответственность. Но уже по формуле 50/50, а не 40/60. Ни грузинское государство, ни грузинские частные инвесторы и ни другие иностранные инвесторы! При этом структурный состав, эксплуатирующий комплекс, как и схема его эксплуатации, не меняются и сохраняется статус-кво, действующий все послевоенные годы. Да, исходя из всего этого, мы будем вынуждены получать половину от всей выработки, но при этом не несем ответственности за вложенные средства и получаем энергию с момента введения в эксплуатацию. При этом все перепадные находятся под нашей юрисдикцией и, что очень важно – в собственности государства, со всеми вытекающими, как говорится».

При этом, добавил Габния, наше государство в лице Министерства экономики предлагает в эту исправно работающую схему (учитывая особенности) ввести частный бизнес с «великолепными», по их соображениям, условиями. Аренда одной из перепадных ГЭС на 49 лет и с долей государства на выработанную энергию в 20%. Аренда в 49 лет – это, по сути, передача в собственность, а двадцать – это меньше пятидесяти. Мы знаем, что частный бизнес экспансивен сам по себе, это его суть, и он должен расширяться. А там еще две перепадные ГЭС… «Амцахаровцы», считает он, не умышленно передергивают факты, а просто не поняли ситуацию, вводя тем самым в заблуждение население страны».

От нескольких наблюдателей со стажем слышал такое рассуждение: конечно же, тут решающее значение имеет принадлежность инициатора экономического проекта тому или иному политическому лагерю, отсюда: свой он или чужой – и идут аргументы полемистов. Будь он из другого лагеря, и аргументами бы они, можно не сомневаться, поменялись. Что же касается возможности обвинить оппонентов в сотрудничестве с вражеским государством, то это популярнейший инструмент внутриполитической борьбы, но в данной ситуации он отступает на задний план, имеет второстепенное значение.

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с бывшим премьер-министром Абхазии Артуром Миквабия и поинтересовалось его мнением. Вот что он сказал:

«Надо сесть и подумать, как сделать, чтобы эффективно управлять. Резо хочет деньги вложить в это дело. Я понимаю желание зарабатывать, но это очень сложный вопрос. Тут должна быть экспертная комиссия сознана, и надо обсуждать, что лучше. А я предлагаю сделать ОАО – Открытое акционерное общество. В нем могут участвовать все граждане Абхазии, а не только один человек, которому власть разрешила. Понимаешь, да? И это будет народное как бы… И надо делать не только вторую, но и остальные перепадные. Я не знаю, в каком они состоянии – третья и четвертая…

– Да в таком же, таком же разрушенном».

У нас зашла речь и о том, как функционировал комплекс Ингурской ГЭС до распада СССР, а также о том, что в последние годы советской власти в этом же регионе планировалось строительство атомной электростанции:

«Там же, в Гальском районе, хотели построить АЭС…

– Да, я присутствовал, когда это обсуждалось на уровне… Я не помню, кто тогда был председателем совета министров Грузинской ССР, но по роду службы присутствовал. И тогда Борис Викторович Адлейба, заручившись поддержкой Москвы, отказался от строительства там атомной электростанции, хотя руководство Грузии было «за». Ничего, мол, страшного нет, если поставим атомную электростанцию».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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