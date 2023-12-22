Комитет абхазского парламента одобрил соглашение с РФ по судебным решениям

В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия рассматривают российско-абхазское соглашение «О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам».

Напомним, что оппозиция выступает против утверждения документа и требует от абхазского лидера Аслана Бжания его отозвать.

21 декабря соглашение рассмотрели на заседании комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками.

Как пишет агентство «Апсныпресс», соглашение предусматривает взаимное признание сторонами и приведение в исполнение вступивших в законную силу решений судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.

В обсуждении законопроекта принял участие представитель президента в парламенте, глава Минюста Анри Барциц.

По итогам обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать сессии парламента утвердить данный законопроект.

Ранее экс-депутат абхазского парламента Леонид Чамагуа выразил уверенность, что если соглашение будет принято, Абхазия должна будет возвращать имущество грузинским беженцам, которые живут в России и являются ее гражданами.

Отметим, что на будущей неделе парламент может обсудить и вопрос ратификации российско-абхазского соглашения о передаче России госдачи в Пицунде.