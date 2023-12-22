Вчера на встрече представителей общественно-политических сил и интеллигенции Абхазии в сухумском деловом центре «Эверест» не раз говорилось, что, по имеющейся информации, на ближайшем заседании сессии парламента будет обсуждаться ратификация абхазско-российского соглашения о госдаче «Пицунда», чего многие предлагали не допустить. Но ближайшее заседание состоялось сегодня, и в его повестке дня не было названного вопроса; очевидно, ораторы не учли, что до конца года может быть и два сессионных заседания…

Сегодняшнее заседание длилось лишь час. Оно обсудило десять вопросов, и ни один из них нельзя назвать судьбоносным.

Парламентарии приняли в окончательном чтении бюджеты четырех внебюджетных фондов республики на 2024 год. Все они были бездефицитными. Общий объем доходов и расходов фонда обязательного медицинского страхования составил 71,4 миллиона рублей, соцстрахования и охраны труда – 197,81 миллиона рублей, дорожного фонда – 130 миллионов рублей, пенсионного фонда – 1,56 миллиарда рублей. Докладчиком по этим вопросам был председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.

А доклад по вопросу об изменениях в Воздушный кодекс республики в первом чтении сделал постоянный представитель президента в парламенте, министр юстиции Анри Барциц. Он сказал:

«Как известно, в Абхазии действует Воздушный кодекс, принятый 5 августа 2009 года. Изменения, которые предлагаются, будут предусматривать, во-первых, совершенствование понятий, связанных с определением уполномоченных органов в соответствующих областях. Проект предусматривает установление правил для специалистов авиаперсонала о прохождении медосмотра при приеме на работу и в течение трудовой деятельности, в том числе тесты на наличие в организме наркотических и психотропных веществ; наделение уполномоченного органа в области гражданской авиации полномочиями по определению порядка проведения этих осмотров; установление мер, которые могут быть применены к авиационной организации или индивидуальному предпринимателю в случае несоблюдения требования законодательства в области гражданской авиации; наделение соответствующих сотрудников полномочиями по задержанию лиц, нарушивших требования авиабезопасности, а также багажа, груза и почты, содержащие запрещенные предметы и вещества, для передачи их правоохранительным органам; совершенствование норм досмотра; наделение перевозчика правом устанавливать свои правила, не перечащие общим правилам воздушной перевозки и не ухудшающие уровень обслуживания пассажиров; введение возможности оформления перевозочных документов в электронном виде; наделение уполномоченного органа полномочиями по установлению тарифов на услуги и сборов, правила их взимания; расширение перечня оснований, при которых пассажир может отказаться от полета и получить деньги обратно. Также устанавливаются специальные виды ответственности перевозчика, претензии к перевозчику при международных перевозках. Это все подробно расписывается. Ну, очевидно, что смысл данных поправок – это подготовка к запуску аэропорта».

Напомним, что соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба было подписано 16 июня 2023 года вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган и главой Минэкономиразвития России Максимом Решетниковым в Санкт-Петербурге. Президент Аслан Бжания заявлял, что запуск аэропорта состоится 31 декабря 2024 года, если международная ситуация не обострится. То есть до начала полетов в лучшем случае еще около года, но парламентарии решили в правовом отношении подготовиться к этому заранее.

Депутаты парламента Абхазии внесли в окончательном чтении изменения в закон «О бухгалтерском учете». Проект направлен на расширение применения электронных средств в области бухгалтерского учета, упрощение бухгалтерской отчетности перед органами финансового контроля. В пояснительной записке говорится, что электронную подпись, которая представляет собой код, пароль или иное средство подтверждения действия конкретного лица, может использовать любое физическое и юридическое лицо.

Депутаты внесли изменения в первом чтении в закон «О налоге на прибыль организаций». Документ представил Беслан Халваш. Внесение изменений в закон преследует цель стимулирования развития экономики путем создания условий для инвестиционной привлекательности. Ставка в размере 10% на дивиденды юридических лиц приравнена к ставке на дивиденды физических лиц. Такого рода уравнивание размера налогообложения является справедливым как для акционеров, получающих дивиденды от юридических лиц, так и в отношении дивидендов, получаемых от предпринимательской деятельности физических лиц. Беслан Халваш сказал, что уменьшение ставок налогов в Абхазии будет способствовать тому, что многие зарубежные предприниматели предпочтут платить их здесь.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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