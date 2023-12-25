Кампания сожжения флагов ЕС, организованная радикальными группами «Альт-инфо» и «Консервативное движение», набирает обороты. Лидеры этих групп Ираклий Мартыненко и Зураб Махарадзе в минувшие выходные демонстративно сняли флаг тбилисской мэрии, а потом сожгли его. В соцсетях эти акции поддержали некоторые священнослужители, назвавшие флаг ЕС символом «разврата».

«Флаг Евросоюза нигде не должен висеть, и скоро так и будет», – утверждал Константине Моргошия, лидер «Консервативного движения», сегодня в беседе с ТВ «Пирвели». По его мнению, везде в Грузии должны быть только флаги Грузии. И не нужно, чтобы «Еврокомиссия навязывала стране свои извращения». Он, как один из инициаторов кампании, в знак солидарности с движением «Альт-инфо» сжег европейский флаг. Но видео разместил пока только в соцсети Телеграм.

Так он выразил солидарность и с активистом своего движения Лашей Шарухия. 16 декабря, после получения Грузией статуса кандидата в ЕС, Шарухия в знак протеста сжег флаг ЕС возле административного здания Мцхеты. 20 декабря он был заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет по статье 187 УК Грузии – повреждение или уничтожение собственности.

С тех пор «Альт-инфо» в своем эфире и на страницах в соцсетях размещает видеоролик, на котором люди, в том числе и священнослужители, сжигают флаги ЕС в знак солидарности с арестованным Шарухия.

Другие лидеры ультрарадикального движения, открыто поддерживающие политику Кремля, Зураб Махарадзе и Ираклий Мартыненко пошли дальше. 23 декабря на глазах у охраны здания мэрии Тбилиси они спустили флаг ЕС и демонстративно подожгли перед камерой:

«Мы сделали то же, что Лаша Шарухия, мы у мэрии Тбилиси, сняли флаг и подожгли. А теперь вызовем патруль», – говорил в камеру Зураб Махарадзе. А через пару часов, уже в эфире «Альт-инфо» они продолжали призывать граждан сжигать флаги ЕС, и что их штрафами и «административкой» не напугать.

Мартыненко оштрафовали на сумму 1000 лари, Махарадзе, как повторно привлекавшийся по этому делу, ждет судебный процесс. Но он убежден, что обойдется штрафом.

Протоиерей Давид Ласурашвили, обвиняя власти в двойных стандартах, призывает освободить Шарухия и задается вопросом:

«Получается, что перед зданием гамгеоба Мцхеты висел антикварный дорогостоящий флаг, а перед мэрией Тбилиси – какой-то жалкий 30-ларовый флаг, рванье? После получения этого статуса (кандидата в ЕС) мы ждем еще большего давления от Запада, а такое для нас неприемлемо».

Священнослужителя не устраивают и границы свободы, которую он тоже связывает с евроинтеграцией:

«Многие годы оскорбления Церкви, священнослужителей называют свободой выражения. И оскорбление патриарха – свободой выражения».

В ГПЦ, видимо, и спустя почти десять лет не могут свыкнуться с принятием антидискриминационного закона. Не было бы закона против всех форм дискриминации, не было бы дела Лаши Шарухия, говорит в размещенном «Альт-инфо» видеообращении протоиерей Петре Титвинидзе:

«Я, как священнослужитель, заявляю о своей позиции. Несмотря на просьбу Святейшего к власти не узаконивать беззаконие, парламент упорно отказывается отозвать антидискриминационный закон. Именно из-за этого закона мы наблюдаем сегодняшние последствия. Наглядный пример этого: несколько дней назад незаконно арестовали молодого человека в Мцхете из-за сожжения символики содомитского союза».

Критики власти еще на прошлой неделе возмущались тем, что власти никак не реагируют на происходящее. Недовольство вызывает и молчание патриархии. Пресс-секретарь Андриа Джагмаидзе на звонки журналистов не отвечает. ТВ «Пирвели» удалось сегодня дозвониться до секретаря патриарха Илии Второго – протоиерея Михаэля Ботковели. Тот посоветовал дождаться заявления патриархии, пояснив, что некоторые священнослужители просто выражают свое личное мнение, что, конечно же, с ними побеседуют, а вот считать это мнение позицией патриархии не следует.

«То, что патриарх поддержал получение Грузией статуса кандидата в ЕС, – разве это ничего не значило для вас?» – задал ответный вопрос протоиерей Ботковели.

От имени патриарха Илии Второго, который сегодня отмечает свой 91-й день рождения и 46-летие интронизации, на следующий день после решения Брюсселя по статусу было распространено заявление. Илия Второй, хоть считает это в первую очередь заслугой «Грузинской мечты», тем не менее, в отличие от нее, не забыл и заслуги прежних властей:

«Сегодня исключительный день, поскольку получение статуса кандидата в члены ЕС открывает новые возможности для политической стабильности внутри страны и повышения статуса в международных отношениях; а также для культурного, научного, технического и экономического прогресса. Надеемся, что этот союз будет взаимообогащающим и способствующим укреплению христианских традиций и духовных ценностей нашей страны. В получение статуса кандидата вложены огромные усилия нашей нынешней власти, старания нашего народа и труд многих людей; в прокладывание этого пути внесли свой вклад все власти Грузии с момента восстановления независимости. Поздравляю и благословляю!» – говорится в поздравительном тексте патриарха.

Между тем хранят молчание по поводу сжигания флага ЕС и представители «Грузинской мечты». Ее лидеры, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили сегодня поздравляли Илию Второго с днем рождения и интронизацией. Косвенным ответом всем критикам ГПЦ можно посчитать одно предложение в поздравительном тексте спикера Папуашвили. Он советует не искать «доброго примирителя в других местах»:

«Роль Илии Второго в новейшей истории Грузии уже оценена как уникальная и историческая. Это лично заслуга Его Святейшества, что Церковь была и является примирителем наших сограждан и всех разногласий. Это должны помнить все, кто доброго примирителя ищут в другом месте», – пишет Папуашвили.

Правозащитники и оппозиционеры далеки от подобного пиетета. Ведь до сих пор священнослужители высокого ранга посещают Москву, не перестают напоминать о единстве с РПЦ и не спешат с признанием Украинской православной церкви. Стараясь быть максимально корректным, депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе попытался указать на то, что в рядах ГПЦ превалирует мышление, основанное на мифах и стереотипах:

«Минимум три апостола Христа проповедовали христианство в Грузии. Если некоторые горе-представители грузинской церкви сжигают флаги Евросоюза, то либо мы имеем дело с невежеством, либо с целенаправленным вредительством. Потому что начало, основание ЕС, его флага – христианство, и связно с уважением, поклонением богородицы Марии. И когда ты сжигаешь такой флаг, ты или невежда, или связан пуповиной с Россией».

Для критики же правящей силы оппозиционер Манджгаладзе слов уже подбирать на стал:

«О чем мечтает «Грузинская мечта», то и делают «Альт-инфо» и так называемые консерваторы. Если бы они не боялись гнева грузинского народа, не боялись потерять власть, не только «Альт-инфо», но и лидеры «Грузинской мечты» с удовольствием сожгли бы флаги ЕС».

Налицо кампания дезинформации против ЕС, считает депутат «Нацдвижения» Анна Цитлидзе, напоминая при этом, что одно из девяти предусловий для дальнейшей интеграции Грузии в ЕС – борьба с дезинформацией и манипулированием информацией о ЕС и европейских ценностях:

«Эти люди знают, что за сожжение флага ЕС они не будут наказаны. Все это часть дезинформации и стратегии по отношению ЕС, которую «Грузинская мечта» осуществляет уже многие годы. Нынешняя антизападная кампания указывает на то, что «Грузинская мечта» не намерена выполнять обязательства, связанные с девятью рекомендациями. Первый пункт – борьба с дезинформацией. Власть за нее не преследует, наоборот, поощряет, а в ряде случаях даже управляет ими».

Те, кто согласен с тем, что так вызывающе ультраконсерваторы себя не вели бы без каких-то кулуарных гарантий власти, напоминают, что, когда лидеры «Альт-инфо» сжигали перед зданием мэрии флаг ЕС, несколько представителей службы охраны просто наблюдали за происходящим, а патруль Махарадзе и Мартыненко вызвали сами. И Каха Каладзе, генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси никак не отреагировал на этот факт, хотя все произошло, можно сказать, на контролируемой и подвластной ему территории.

Однако, несмотря на браваду радикалов, в последние дни в их кампании проявилась одна тенденция – священнослужители в своих видеороликах, продолжая заявлять, что флаг ЕС – это символ «евросодомитов», тем не менее перестали публично, перед камерой их сжигать. Видимо, во избежание административного наказания, и здесь явно не обошлось без подсказки знатоков закона. Ведь о том, что сжигать флаер – это одно дело, и совсем другое -– сжигание флага, объяснял на прошлой неделе депутат партии власти Ираклий Кадагишвили журналисту «Альт-инфо».

При этом священнослужители стали обращаться к премьер-министру Ираклию Гарибашвили с просьбами разобраться в деле Лаши Шарухия. Когда и как ответит им глава правительства «Грузинской мечты», оповестивший грузинский народ 14 декабря после получения статуса кандидата о том что, «теперь Грузия – европейская страна», пока неизвестно.

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