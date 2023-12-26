Обзор грузинской прессы

Чего ждать от предстоящих парламентских выборов в Грузии? С таким вопросом информационное интернет-издание Interpressnews обратилось к политологу Мириану Мирианашвили. Многие коллеги эксперта полагают, что необратимым для Грузии европейский путь станет лишь в случае создания нового политического класса в стране и что существующая политическая система обречена на крах. Журналист издания Коба Бенделиани поинтересовался мнением на этот счет Мириана Мирианашвили.

«Политический класс Грузии будет обновлен, но не путем выборов. Если мы посмотрим на тактику Запада, на смену политических классов Запада, то увидим, что выборы играют второстепенную роль. (Важны) личные связи с центрами принятия решений в ЕС и ведущих странах Запада… Политический класс обновится в результате общения (грузинских властей) с американским и европейским политическим классом», – ответил эксперт.

Успех оппозиции на предстоящих выборах 2024 года также будет зависеть от того, получит ли она политическую поддержку Запада, считает политолог.

Оппозиционные образования должны показать Западу, что рычаги влияния на них находятся не в России. Кто сможет это сделать, тому Запад и поможет

«Но для того, чтобы оппозиция получила поддержку Запада на выборах 2024 года, оппозиционные образования должны показать Западу, что рычаги влияния на них находятся не в России. Кто сможет это сделать, тому Запад и поможет. Но на сегодняшний день я очень пессимистично оцениваю такую возможность… Когда мы говорим о грузинском правительстве, обычно подразумеваем Бидзину Иванишвили, а когда говорим об оппозиции – большая часть грузинской оппозиции состоит из людей, которых Иванишвили убрал из правительства. Он построил грузинскую оппозицию в ее нынешнем виде», – говорит респондент издания.

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия рассмотрит вопрос о ратификации соглашения о передаче России госдачи «Пицунда» 27 декабря. Местная оппозиция и гражданские активисты выступают против передачи госдачи и даже угрожают свержением де-факто президента Аслана Бжания, пишет газета «Резонанси». Тем временем и Москва усиливает давление на абхазских лидеров, утверждает респондент издания политолог Мамука Арешидзе.

Когда у россиян возникают сложности с абхазами, они уже не дают эти средства и ждут, пока о чем-то договорятся с ними

«Все общество, кроме чиновников, придерживается одной позиции – эту территорию нельзя передавать России. Однако ничего не выйдет, потому что россияне начали закручивать гайки: они отказали Абхазии в бесплатных энергоносителях, поэтому абхазам придется выплатить 900 миллионов рублей до конца года, ну а если не заплатят, то у них не будет электричества. Кроме того, россияне постоянно манипулируют траншами, которые они выплачивают в социальный фонд. Если эти транши не будут получены вовремя, то распределять зарплаты и выплачивать пенсии в Абхазии не смогут. Когда у россиян возникают сложности с абхазами, они уже не дают эти средства и ждут, пока о чем-то договорятся с ними», – заявил эксперт в беседе с изданием.

При этом Мамука Арешидзе называет «интересной тенденцией» возникшие в абхазском обществе разговоры о том, что Россия сама «различными видами экономической деятельности подталкивает Абазию к Грузии». Впрочем, протесты ни к чему не приведут, считает Арешидзе.

«Они протестуют по поводу всего, по поводу действий России, действий грузин, экономической ситуации и т. д. Между тем выросло молодое поколение, мыслящее более творчески, чем предыдущее, которое было свидетелем этих событий, я имею в виду войну. Новое поколение предъявляет новые требования. Многие из них получили образование за рубежом и поэтому имеют другую структуру мышления – России не нужно аннексировать Абхазию, она уже аннексирована, ее армия там, действует идентичное законодательство, уже давно ведется раздача паспортов, что еще может сделать Россия? Убрать Бжания и назначить Иванова? Она этого делать не будет, потому что в этом нет необходимости», – говорит Мамука Арешидзе.

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На новогодние праздники жители Грузии съедят гозинаки на общую сумму примерно 30 миллионов лари и выпьют вина на 16 миллионов лари, такие подсчеты делает экономист, профессор тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе. Своими расчетами эксперт поделился с газетой «Квирис палитра».

«Выпивать и есть гозинаки можно продолжать и 3-го, и 4-го (января), но давайте сосредоточимся на 48 часах. Также следует принять во внимание, что употреблять гозинаки можно с трех лет, поэтому, возьмем 95% населения, то есть отнимем около 340 тысяч. Остается более 3 миллионов 400 тысяч… Возьмем один стандартный кусочек, который традиционно имеет форму ромба, а длина-ширина 5X5 (см.), а может быть, и больше. За этот период, условно, каждый человек съест по три штуки. В Грузии примерно 1 миллион 100 тысяч семей. Чтобы не утомлять читателя, скажем просто: площадь потребленного гозинаки по во всей Грузии будет чуть больше 2,5 га. Грубо говоря, 160 метров на 160 метров».

Что касается потребляемого вина, в среднем мужчина выпивает около одного литра, а женщина – 200 граммов, продолжает экономист.

«Учитывая количество семей, объем выпитого вина составит 2,64 миллиона литров… Представим себе олимпийский бассейн длиной 50 метров, шириной 25 метров и глубиной два метра. Он может вместить 2,5 миллиона литров воды. Масштабы винопития в Грузии гораздо больше – иными словами, в Новый год в Грузии выпивают больше вина, чем может вместить в себя олимпийский бассейн», – утверждает респондент издания.

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