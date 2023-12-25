Накануне Нового года политические партии подводят итоги старого. В минувшие выходные прошел съезд партии «Лело», на котором она определилась с новой предвыборной стратегией. На следующую субботу намечен съезд «Грузинской мечты», где некоторые ждут появления Бидзины Иванишвили.

Итогами завершившегося накануне съезда оппозиционной «Лело» остались недовольны как власти, так и оппозиция. «Лело» позиционирует себя в качестве альтернативы двум крупнейшим партиям – «Грузинской мечте» и «Нацдвижению», и намерена войти в парламент.

«Через год Грузия будет праздновать великую победу, «Грузинская мечта» уйдет из власти, а Бидзина Иванишвили вернется в Москву», – так обозначил приоритеты борьбы председатель партии «Лело» Мамука Хазарадзе.

При этом у него нет сомнений в том, что «Грузинская мечта» полностью управляется из Москвы:

«Я говорю о Бидзине Иванишвили, как о человеке, который заработал деньги в Москве, а также привез инструкции о том, как действовать в Грузии. Все видят, что у нас происходит. Фактически «Грузинская мечта» открыла двери российскому вторжению в Грузию. Сегодня мы в реальной опасности, нет визового режима, россияне заняли рабочие места наших граждан, скупили нашу землю, открыли 26 тысяч рабочих мест. Мы имеем дело с целенаправленной политикой, и пока эта политика будет продолжаться, Грузия не будет полностью свободной и независимой страной. Поэтому решение только одно – отпраздновать великую победу над российской партией в следующем году».

При этом, как отметил Хазарадзе, ни при каких обстоятельствах нельзя допускать к власти тех политиков, которые в недалеком прошлом «грубо нарушили права грузинского народа и граждан». Ответственность за происходящее в стране, по мнению политика, должна взять на себя партия «Лело» по той простой причине, что в этой стране не должно быть места старым партиям и старому менталитету.

Заявления Хазарадзе оказались неприемлемы как для политиков власти, так и оппозиции. Председатель комитета парламента по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе так отреагировал на заявления основателя «Лело»:

«К сожалению, деятелям оппозиции свойственны бесконечные попытки поиска своего места в политике. Все прекрасно знают, что, когда речь идет о новых лицах, а в качестве альтернативы предлагаются старые лица, очевидно, что это лишь очередной фарс и попытка хоть каким-то образом привлечь внимание к себе. Вопрос стоит так: они должны прекратить дешевый маркетинг и вступать в дискуссию по конкретным вопросам».

Риторика Хазарадзе не оставила равнодушным и представителя фракции партии Георгия Гахария «За Грузию» Беку Лилуашвили, которого особенно задели слова о том, что «старым партиям и старому менталитету не место в политике:

«Он сказал это и включил в свой политсовет Саломе Самадашвили, Давида Усупашвили, Пикрию Чихрадзе и прочих. Когда вы говорите, что пришло время новых лиц и включаете в руководство набившие оскомину лица, это, естественно, неприемлемо. Хотя я немного понимаю послание «Лело». У них получилось популистски, но я надеюсь, что они сосредоточатся на содержательных вопросах», – сказал Лилуашвили.

На фоне маневров оппозиции «Грузинская мечта» ведет подготовку к своему съезду. Пока известно лишь, что намечается реорганизация политсовета, который сократится с 21 до 15 членов, и это будет утверждено 30 декабря.

При этом некоторые политики не исключают появления на съезде Бидзины Иванишвили. По словам представителя большинства Гурама Мачарашвили, это будет эффектным шагом, который спутает все карты оппозиции:

«Человек, особенно Бидзина Иванишвили, у которого огромные заслуги перед страной, имеет право пойти на мероприятие, и тот факт, что этого боятся в оппозиции и в оппозиционных телеканалах, очень хорошо, потому что, даже отсутствуя, Бидзина Иванишвили выполняет свою позитивную функцию. Очевидно, что нынешняя команда парламентского большинства и правительство в целом хорошо справляются с управлением страны».

В оппозиции же убеждены, что партии власти не поможет даже возвращение олигарха в политику:

«Независимо от того, сколько они проведут съездов и сколько раз вернется Бидзина Иванишвили, люди уже сделали выбор. Бидзина Иванишвили – главный «козырь» «Грузинской мечты» – уже битая карта. Люди поверили, что Европа здесь и никто не сможет остановить их на этом пути – ни перераспределение сил внутри политсовета, ни возможность возвращения уже урезанного Бидзины Иванишвили. Раз пошли разговоры об этом, ясно, что в «Грузинской мечте» кризис», – подытожил депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

По мнению политолога Гии Хухашвили, происходящие на политическом поле события говорят о том, что и власть, и оппозиция потеряли доверие рядовых граждан:

«В течение этого года произошла полная деградация политического процесса. Это также нашло отражение в социологических исследованиях. Когда более 60% избирателей говорят, что они не доверяют никому, это означает, что фактически вся грузинская политическая элита, как правительство, так и оппозиция, делегитимизирована. Представим, что вся политическая элита приходит к власти, но даже все вместе они не смогут выполнить наказы избирателей, потому что избиратели не хотят видеть никого из них. Я не помню такой ситуации в новейшей истории».

Вместе с тем, по мнению политолога, по всей видимости, «Грузинская мечта» продолжит обозначать ЕНД как единственного политического соперника, намеренно снижая шансы остальной оппозиции. Власти выгодно манипулировать маргинальной силой, не способной представить позитивную повестку дня, заключает эксперт.

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